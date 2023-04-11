Какие бананы полезнее

Бананы невероятно вкусны и очень удобны в качестве перекуса. Более того, они богаты многими необходимыми витаминами и минералами.
Большинство людей едят жёлтые и спелые бананы, но зелёные незрелые бананы также безопасны для употребления в пищу. Однако не всем понравятся их вкус и текстура.
Зелёные и жёлтые бананы — в чём разница?
Бананы обычно собирают, пока они еще зелёные. Это помогает им не перезреть до того, как вы их купите.
Поэтому в супермаркете вы можете встретить их именно такого цвета.
Помимо цвета, зелёные и жёлтые бананы различаются по нескольким параметрам:
Вкус. Зелёные бананы менее сладкие. На самом деле, они могут быть даже немного горьковатыми на вкус.Текстура. Зелёные бананы твёрже жёлтых. Их текстура иногда сравнивается с воском.
Состав. В зелёных бананах больше крахмала. Когда бананы созревают и желтеют, крахмал превращается в сахар.Кроме того, зелёные бананы труднее очистить от кожуры, в то время как спелые бананы очищаются просто.
Когда банан созревает, его углеводный состав меняется
Незрелые бананы содержат в основном крахмал, который составляет 70-80% их сухого веса[1].
Большая часть этого крахмала — устойчивый (резистентный) крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике. По этой причине его часто относят к пищевым волокнам.
Однако бананы теряют крахмал по мере созревания.
Во время созревания крахмал превращается в простые сахара (сахарозу, глюкозу и фруктозу). Интересно, что в спелых бананах содержится всего 1% крахмала.
Зелёные бананы также являются хорошим источником пектина. Этот вид пищевых волокон содержится во фруктах и помогает им сохранять свою структурную форму.
Пектин разрушается, когда банан перезревает, в результате чего плод становится мягким и кашеобразным.
Устойчивый крахмал и пектин, содержащиеся в зелёных бананах, могут предоставить ряд преимуществ с точки зрения здоровья, включая улучшение контроля сахара в крови и здоровья пищеварительной системы.
И зелёные, и жёлтые бананы питательны
Зелёные и жёлтые бананы являются хорошими источниками многих важных питательных веществ.
Хотя точный профиль питательных веществ зелёных бананов недоступен, они должны содержать те же микроэлементы, что и созревшие.
Жёлтый банан среднего размера (118 граммов) содержит следующие витамины и минералы (незрелый банан, вероятно, будет содержать больше клетчатки из-за высокого содержания резистентного крахмала):
Клетчатка: 3 грамма
Калий: 9% от суточной нормы
Витамин B6: 25% от суточной нормы
Витамин С: 11% от суточной нормы
Магний: 7% от суточной нормы
Медь: 10% от суточной нормы
Марганец: 14% от суточной нормы
Кроме того, в нём 105 калорий. Из них более 90% приходятся на углеводы. Кроме того, в бананах очень мало жира и белка.
Они также помогают вам чувствовать себя сытыми и могут снизить аппетит
Зелёные бананы очень сытные, в основном благодаря высокому содержанию клетчатки.
Продукты, богатые клетчаткой, обеспечивают сытость и способствуют насыщению[6].
Устойчивый крахмал и пектин — виды клетчатки, содержащиеся в зелёных бананах, — связаны с повышением чувства сытости после еды[7, 8].
Эти виды клетчатки могут также замедлять опорожнение желудка и спровоцировать вас меньше есть[9, 10].
В свою очередь, это может привести к тому, что вы съедите меньше калорий. Это может помочь в снижении веса, если это ваша цель.
Зелёные бананы могут улучшить пищеварение
Питательные вещества, содержащиеся в зелёных бананах, могут также оказывать пребиотическое действие.
Вместо того чтобы расщепляться в кишечнике, устойчивый крахмал и пектин служат пищей для полезных бактерий, обитающих в кишечнике.
Бактерии ферментируют эти два вида клетчатки, производя бутират и другие полезные короткоцепочечные жирные кислоты.
Короткоцепочечные жирные кислоты могут помочь при различных осложнениях пищеварения.
Кроме того, некоторые данные свидетельствуют о том, что они помогают в защите от рака толстой кишки, однако необходимы дополнительные исследования на людях.
Они благотворно влияют на уровень сахара в крови
Повышенный уровень сахара в крови — это серьёзная проблема для здоровья.
Если его не лечить, то со временем он может привести к диабету 2 типа и повысить риск других серьёзных проблем со здоровьем.
Пектин и устойчивый крахмал, содержащиеся в зелёных бананах, могут помочь контролировать уровень сахара в крови после еды.
Незрелые зелёные бананы также имеют низкий гликемический индекс со значением 30. Хорошо созревшие бананы имеют около 60 баллов.
Гликемический индекс указывает на то, насколько быстро продукты повышают уровень сахара в крови после приёма пищи.
Шкала варьируется от 0 до 100, и более низкие значения хороши для контроля уровня сахара в крови.
Могут ли зелёные бананы навредить?
Зелёные бананы, как правило, считаются полезными для здоровья. Однако в Интернете появлялись сообщения о том, что люди испытывают дискомфорт после их употребления.
Это включает в себя пищеварительные симптомы, такие как:
вздутие живота
газы
запор
Кроме того, вы должны быть осторожны с зелёными бананами, если у вас аллергия на латекс.
Они содержат белки, сходные с белками, вызывающими аллергию, в латексе, что может вызвать реакцию у людей с аллергией на латекс. Это состояние известно как латексно-фруктовый синдром[21].
Насколько зелёным должен быть банан?
Зелёные бананы имеют некоторые дополнительные питательные вещества и преимущества, которых нет у жёлтых бананов.
Они богаты резистентным крахмалом и пектином, которые насыщают, улучшают пищеварение и помогают снизить уровень сахара в крови.
Однако они не такие сладкие, как спелые бананы, и текстура может быть не такой приятной, если вам больше нравятся мягкие бананы.
Интересно, что резистентный крахмал и пектин постепенно уменьшаются по мере созревания банана, поэтому бананы жёлтого цвета с оттенком зелёного должны все же содержать небольшое количество устойчивого крахмала и пектина.
По этой причине банан не обязательно должен быть полностью зелёным, чтобы вы могли получить хотя бы некоторые из преимуществ зелёных бананов.
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