Какие бананы полезнее

Бананы невероятно вкусны и очень удобны в качестве перекуса. Более того, они богаты многими необходимыми витаминами и минералами.







Большинство людей едят жёлтые и спелые бананы, но зелёные незрелые бананы также безопасны для употребления в пищу. Однако не всем понравятся их вкус и текстура.



Зелёные и жёлтые бананы — в чём разница?

Когда банан созревает, его углеводный состав меняется

И зелёные, и жёлтые бананы питательны

Они также помогают вам чувствовать себя сытыми и могут снизить аппетит

Зелёные бананы могут улучшить пищеварение

Они благотворно влияют на уровень сахара в крови

Могут ли зелёные бананы навредить?

Насколько зелёным должен быть банан?

Бананы обычно собирают, пока они еще зелёные. Это помогает им не перезреть до того, как вы их купите.Поэтому в супермаркете вы можете встретить их именно такого цвета.Помимо цвета, зелёные и жёлтые бананы различаются по нескольким параметрам:Вкус. Зелёные бананы менее сладкие. На самом деле, они могут быть даже немного горьковатыми на вкус.Текстура. Зелёные бананы твёрже жёлтых. Их текстура иногда сравнивается с воском.Состав. В зелёных бананах больше крахмала. Когда бананы созревают и желтеют, крахмал превращается в сахар.Кроме того, зелёные бананы труднее очистить от кожуры, в то время как спелые бананы очищаются просто.Незрелые бананы содержат в основном крахмал, который составляет 70-80% их сухого веса[1].Большая часть этого крахмала — устойчивый (резистентный) крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике. По этой причине его часто относят к пищевым волокнам.Однако бананы теряют крахмал по мере созревания.Во время созревания крахмал превращается в простые сахара (сахарозу, глюкозу и фруктозу). Интересно, что в спелых бананах содержится всего 1% крахмала.Зелёные бананы также являются хорошим источником пектина. Этот вид пищевых волокон содержится во фруктах и помогает им сохранять свою структурную форму.Пектин разрушается, когда банан перезревает, в результате чего плод становится мягким и кашеобразным.Устойчивый крахмал и пектин, содержащиеся в зелёных бананах, могут предоставить ряд преимуществ с точки зрения здоровья, включая улучшение контроля сахара в крови и здоровья пищеварительной системы.Зелёные и жёлтые бананы являются хорошими источниками многих важных питательных веществ.Хотя точный профиль питательных веществ зелёных бананов недоступен, они должны содержать те же микроэлементы, что и созревшие.Жёлтый банан среднего размера (118 граммов) содержит следующие витамины и минералы (незрелый банан, вероятно, будет содержать больше клетчатки из-за высокого содержания резистентного крахмала):Клетчатка: 3 граммаКалий: 9% от суточной нормыВитамин B6: 25% от суточной нормыВитамин С: 11% от суточной нормыМагний: 7% от суточной нормыМедь: 10% от суточной нормыМарганец: 14% от суточной нормыКроме того, в нём 105 калорий. Из них более 90% приходятся на углеводы. Кроме того, в бананах очень мало жира и белка.Зелёные бананы очень сытные, в основном благодаря высокому содержанию клетчатки.Продукты, богатые клетчаткой, обеспечивают сытость и способствуют насыщению[6].Устойчивый крахмал и пектин — виды клетчатки, содержащиеся в зелёных бананах, — связаны с повышением чувства сытости после еды[7, 8].Эти виды клетчатки могут также замедлять опорожнение желудка и спровоцировать вас меньше есть[9, 10].В свою очередь, это может привести к тому, что вы съедите меньше калорий. Это может помочь в снижении веса, если это ваша цель.Питательные вещества, содержащиеся в зелёных бананах, могут также оказывать пребиотическое действие.Вместо того чтобы расщепляться в кишечнике, устойчивый крахмал и пектин служат пищей для полезных бактерий, обитающих в кишечнике.Бактерии ферментируют эти два вида клетчатки, производя бутират и другие полезные короткоцепочечные жирные кислоты.Короткоцепочечные жирные кислоты могут помочь при различных осложнениях пищеварения.Кроме того, некоторые данные свидетельствуют о том, что они помогают в защите от рака толстой кишки, однако необходимы дополнительные исследования на людях.Повышенный уровень сахара в крови — это серьёзная проблема для здоровья.Если его не лечить, то со временем он может привести к диабету 2 типа и повысить риск других серьёзных проблем со здоровьем.Пектин и устойчивый крахмал, содержащиеся в зелёных бананах, могут помочь контролировать уровень сахара в крови после еды.Незрелые зелёные бананы также имеют низкий гликемический индекс со значением 30. Хорошо созревшие бананы имеют около 60 баллов.Гликемический индекс указывает на то, насколько быстро продукты повышают уровень сахара в крови после приёма пищи.Шкала варьируется от 0 до 100, и более низкие значения хороши для контроля уровня сахара в крови.Зелёные бананы, как правило, считаются полезными для здоровья. Однако в Интернете появлялись сообщения о том, что люди испытывают дискомфорт после их употребления.Это включает в себя пищеварительные симптомы, такие как:вздутие животагазызапорКроме того, вы должны быть осторожны с зелёными бананами, если у вас аллергия на латекс.Они содержат белки, сходные с белками, вызывающими аллергию, в латексе, что может вызвать реакцию у людей с аллергией на латекс. Это состояние известно как латексно-фруктовый синдром[21].Зелёные бананы имеют некоторые дополнительные питательные вещества и преимущества, которых нет у жёлтых бананов.Они богаты резистентным крахмалом и пектином, которые насыщают, улучшают пищеварение и помогают снизить уровень сахара в крови.Однако они не такие сладкие, как спелые бананы, и текстура может быть не такой приятной, если вам больше нравятся мягкие бананы.Интересно, что резистентный крахмал и пектин постепенно уменьшаются по мере созревания банана, поэтому бананы жёлтого цвета с оттенком зелёного должны все же содержать небольшое количество устойчивого крахмала и пектина.По этой причине банан не обязательно должен быть полностью зелёным, чтобы вы могли получить хотя бы некоторые из преимуществ зелёных бананов.