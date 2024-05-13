Как спасти орхидею

Орхидеи — достаточно капризные растения, которые даже при должном уходе могут заболеть, что проявляется в загнивании корневой системы и пожелтении листьев. Если оставить растение в таком плачевном состоянии, то в скором времени оно погибнет.

Но если предпринять простые меры, орхидею буквально за пару месяцев можно будет вернуть к жизни.







Подготовка растения

Обработка орхидеи

Процесс восстановления

Полностью срежьте корневую систему растения, ведь наличие засохших и загнивших корней будет препятствовать процессу восстановления орхидеи. Также удалите все пожелтевшие листья и очистите ствол.Тщательно промойте оставшуюся часть орхидеи под проточной водой, после чего протрите мягкой тканью.Для обработки растения понадобится репчатый лук, который обладает ярковыраженным антибактериальным и дезинфицирующим действием. Нарежьте четвертину луковицы вместе с шелухой и залейте 1 литром кипятка. Оставьте луковый настой до полного остывания, а затем процедите через мелкое сито.Залейте растение луковым настоем так, чтобы жидкость лишь слегка покрывала ствол орхидеи. Оставьте орхидею в луковом настое на 25 минут. После обработки поместите орхидею в прохладное место на 12 часов.Для восстановления орхидеи потребуется простая конструкция, сделанная из крышки пластикового стаканчика и ватного диска. В данном случае ватный диск выступит в качестве «мостика», по которому к растению будет поступать вся необходимая влага. Разместите орхидею на подготовленной конструкции и поместите в большую емкость. Налейте в емкость воду так, чтобы она касалась только ватного диска.Регулярно опрыскивайте лист и следите за уровнем воды в емкости. В скором времени растение начнет буквально оживать на глазах: появятся новые корни и молодые листочки.Когда орхидея достаточно окрепнет, пересадите ее на постоянное место, где растение продолжит свой активный рост и развитие.