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Как спасти орхидею

Орхидеи — достаточно капризные растения, которые даже при должном уходе могут заболеть, что проявляется в загнивании корневой системы и пожелтении листьев. Если оставить растение в таком плачевном состоянии, то в скором времени оно погибнет.
Но если предпринять простые меры, орхидею буквально за пару месяцев можно будет вернуть к жизни.


Подготовка растения



Полностью срежьте корневую систему растения, ведь наличие засохших и загнивших корней будет препятствовать процессу восстановления орхидеи. Также удалите все пожелтевшие листья и очистите ствол.



Тщательно промойте оставшуюся часть орхидеи под проточной водой, после чего протрите мягкой тканью.

Обработка орхидеи



Для обработки растения понадобится репчатый лук, который обладает ярковыраженным антибактериальным и дезинфицирующим действием. Нарежьте четвертину луковицы вместе с шелухой и залейте 1 литром кипятка. Оставьте луковый настой до полного остывания, а затем процедите через мелкое сито.



Залейте растение луковым настоем так, чтобы жидкость лишь слегка покрывала ствол орхидеи. Оставьте орхидею в луковом настое на 25 минут. После обработки поместите орхидею в прохладное место на 12 часов.


Процесс восстановления



Для восстановления орхидеи потребуется простая конструкция, сделанная из крышки пластикового стаканчика и ватного диска. В данном случае ватный диск выступит в качестве «мостика», по которому к растению будет поступать вся необходимая влага. Разместите орхидею на подготовленной конструкции и поместите в большую емкость. Налейте в емкость воду так, чтобы она касалась только ватного диска.



Регулярно опрыскивайте лист и следите за уровнем воды в емкости. В скором времени растение начнет буквально оживать на глазах: появятся новые корни и молодые листочки.



Когда орхидея достаточно окрепнет, пересадите ее на постоянное место, где растение продолжит свой активный рост и развитие.


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Орхидея
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