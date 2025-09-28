Почему в СССР трудящиеся не разбивали отпуск на две недели, а брали целиком

Ситуация, когда человек целый год работает без отпуска, нам сейчас знакома не понаслышке. Во времена СССР подобную ситуацию вообще представить себе было невозможно. Все отпуска были оплачиваемые, и это являлось одним из наиболее высоких социальных достижений. Советский Союз стал одним из первых государств, которое ввело на уровне законов нормированное рабочее время и отпуск с сохранением оплаты. За все время существования СССР продолжительность отпуска несколько раз меняли. А вот сразу после войны он длился месяц, а в ряде случаев и дольше.
1. Когда у нас в стране появилось такое явление, как отпуск
У людей, работающих на различных предприятиях, до 1917 г. отпусков не было / Фото: zotych7.livejournal.com
У людей, работающих на различных предприятиях, до 1917 г. отпусков не было. Если человек хотел отдохнуть или ему необходимы были дни, он мог согласовать данный вопрос со своим непосредственным начальством, но это время в оплату не входило. К тому же, продолжительность рабочего дня составляла десять, а не восемь часов и выходной был один – в воскресенье. Когда произошла революция, в стране сразу ввели новое понятие – каждый работающий человек имел право на отпуск, к тому же еще и оплачиваемый.
Даже в войну деньги на оплачиваемый отпуск все равно выделяли / Фото: tunnel.ru
В стране только раз отменяли отпуска – на период ВОВ. Но и в это сложное для страны время деньги на оплачиваемый отпуск все равно выделяли. Правда, получить их у людей возможности не было. Средства зачислялись на отдельный вклад, а после окончания войны рабочий получал к нему доступ.
2. Сколько у советского гражданина было отпускных дней
Отпуска в СССР. / Фото: pvsm.ru
Согласно советскому законодательству, до 1967 г. все работающие люди имели двенадцать дней отпуска, который оплачивался, и плюс к нему дни, количество которых зависело непосредственно от условий труда. Начиная с этого года число отпускных дней увеличили до пятнадцати и к ним добавляли дни дополнительно. Всего число таких дней вместе с отпуском (имеется в виду рабочих) могло дойти до 36 – все зависело от стажа, места, где человек работал, вредности.
У сотрудников учебных и научных учреждений отпуск был 24-28 дней / Фото: ru.rbth.com
У сотрудников учебных и научных учреждений отпуск был 24-28 дней. Те, кто трудился в условиях Крайнего Севера, имели еще восемнадцать дней дополнительно. Если человек проработал в сфере лесной промышленности, то ему положено было дополнительно шесть дней. Несмотря на то, что в законе не прописывалась норма деления отпуска, в большинстве случаев он предоставлялся человеку целиком.
Многие люди во время отпуска ездили в санатории, курс лечения составлял три недели плюс к этому дорога / Фото: amarok-man.livejournal.com
Многие люди во время отпуска ездили в санатории. Курс лечения составлял три недели плюс к этому дорога. В итоге получается, что разбивать отпуск на две части просто не было никакого смысла. Конечно же, предпочтительнее всего был отпуск в летний период времени. На некоторых производствах люди отправлялись в отпуска всей сменой. Востребованным был и «бархатный сезон». Особого наплыва отдыхающих уже на пляжах не было, а погода стояла теплая, поэтому отдых был комфортным и полноценным.
Уходя в отпуск, человеку выплачивали заработную плату за предыдущий месяц, за дни, отработанные в текущем месяце, отпускные, в размере равном его зарплате, сверхурочные и прочее / Фото: eda-x.ru
Расчетная система «отпускных» в советское время была тоже достаточно интересная. Уходя в отпуск, человеку выплачивали заработную плату за предыдущий месяц, за дни, отработанные в текущем месяце, отпускные (они рассчитывались по особой формуле) в размере равном его зарплате, сверхурочные и прочее.
Под конец существования СССР, в 1991 г. официально отпуск состоял из 24 дней (рабочих), а в 2002 г. – в соответствии с нормами Европейской социальной хартии, 28 дней, но календарных.
3. А если отпуск не брать
Естественно, не всегда отпуск совпадал с возможностями людей и приходилось договариваться, чтобы его перенесли / Фото: fishki.net
В СССР была одна особенность – составлялся график отпусков всех сотрудников на будущий год. Планировался он к окончанию текущего года. Естественно, не всегда отпуск совпадал с возможностями людей и приходилось договариваться, чтобы его перенесли. Если же с переносом не получалось, была возможность вместо отпуска взять компенсацию деньгами. Подобное явление было характерно не для всех мест работы и достаточно редко встречалось на практике.
4. Как обстоят дела в наше время
Что касается современной отпускной системы, то немало моментов было позаимствовано из законодательства Советского Союза / Фото: 100dorog.ru
Что касается отпускной системы, то немало моментов было позаимствовано из законодательства Советского Союза. На предприятиях и сейчас планируют отпуска на будущий год и составляют соответствующие графики, но с переносом все гораздо проще. Сотрудник имеет 28 календарных дней основного отпуска и дополнительные дни.из которых от 2-х недель и больше. Сейчас, если отпуск человек отгулял не весь, то оставшиеся дни переносятся на следующий год. Когда человек увольняется, он получает за неиспользованный им отпуск денежную компенсацию.
