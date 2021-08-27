Почему Ил-20 называют самым странным и некрасивым самолетом советских конструкторов

В прошлом веке было создано огромное количество самых разных самолетов. Лидерами в области авиастроения были такие страны, как СССР, США, Германия, Англия и Франция. В числе многочисленных летающих машин попадаются и откровенно странны. Ярким примером со стороны Советского Союза является конечно же самолет с названием Ил-20, который помимо прочего считается еще и самым некрасивым воздушным судном Отечества.
Очень большая кабина. /Фото: авиару.рф.
Уже после Второй мировой войны командование воздушных сил Советского Союза задумалось о том, чтобы получить в свое распоряжение новый штурмовик-бомбардировщик. В результате 11 марта 1947 года вышло постановление правительства, которое поставило перед ОКБ Ильюшина задачу по созданию новейшей машины. И вот уже к концу 1947 года был представлен первый эскиз нового штурмовика Ил-20, который стал идейным продолжением самолетов Ил-2 и Ил-10.
Был очень мощный мотор. /Фото: airwar.ru.
По сути, Ил-20 представлял собой двухместный низкоплан с однокилевым вертикальным оперением. Машина было оборудована поршневым двигателем М-47. При этом главной особенностью самолета была его необычная компоновка, которая в первую очередь выразилась в крайне нетипичном внешнем виде фюзеляжа и кабины. Необходимо все это было для того, чтобы обеспечить максимальный обзор для экипажа.
Испытания самолет так и не прошел. /Фото: livejournal.com.
Еще одной важной особенностью «самого некрасивого самолета» стало то, что Ил-20 был основательно бронирован. Все важные элементы штурмовика, в первую очередь силовая установка, топливные баки, кабина экипажа были спрятаны за бронекорпусом. В начале 1948 года эскизный проект был принят заказчиком. Опытный образец был создан к ноябрю того же года, а уже 5 декабря состоялся первый полет.
Очень странный. /Фото: alternathistory.com.
В конечном итоге машина не дошла даже до государственных испытаний. Все потому, что уже во время первого полета Ил-20 было выявлено несколько серьезных проблем и недостатков конструкции. В частности, самолет очень сильно вибрировал во время полета. От машины решили отказаться. На доработку проект отправлять не стали, так как в те годы авиация уже начинала переходить на реактивную тягу и предпочтение отдали другим разработкам.
Отказались в пользу реактивной авиации. /Фото: e-news.pro.
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