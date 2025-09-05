Кинжал в рукаве и служение мужу: 5 занимательных фактов о женщинах-самураях

У большинства из нас при упоминании термина самурай возникает ассоциация с образом японского мужчины в необычных по виду доспехах, которые высшим долгом считают служение господину и способны на харакири. Но мало кто знает, что в реальности бравыми воинами на азиатских островах были и женщины, а их навыки в бою были не менее эффективными.
1. О самоназвании женщин-воинов
В Японии женщину-воина самураем не назовут. /Фото: livejournal.com
В Японии по отношению к женщине, которая принадлежала к сословию самураев в феодальной Японии и проходила обучение навыкам владения оружием, живя по кодексу, применяли особый термин - онно-бугэйся, где первое слово обозначает пол, а второе переводится как «человек боевых искусств». При этом называть её самураем будет семантически неправильно, так как это известное слово применяется только по отношению к мужчинам.
2. Об особенностях служения и кодексе
Женщин обучали так же, как и мужчин. /Фото: factroom.ru
Бусидо, или кодекс самурая, был написан и для женщин, предполагая, что первый долг онна-бугэйся - это служение своему супругу и защита дома и семьи от врагов. Поэтому оружие японские воительницы хранили прямо над входной дверью. Онна-бугэйся, наравне с мужчинами, обучали абсолютной преданности своему непосредственному господину в клановой иерархии, то есть, они беспрекословно исполняли все данные им поручения, а не только те, которые предполагали использование оружия.
3. Об оружии онна-бугэйся
Женский арсенал оружия несколько отличался от мужского. Так, основным оружием у женщин-воительниц была нагината, то есть, их обучали искусству нагинатадзюцу. Также они овладевали копьём яри, цепями и верёвками. Отельно стоит упомянуть мастерство владения коротким кинжалом, который называется кайкэн. В некотором роде его можно назвать женским аналогом вакидзаси воинов-мужчин, так как он постоянно находился при японке — она хранила ег в рукаве или за поясом.
4. О женском харакири
Актёр кабуки в роли женщины-воительницы. /Фото: wikipedia.org
Женщины-самураи также могли прибегнуть к харакири. И если в мужском варианте этот ритуал также называется сэппуку, то в данном случае речь идёт о дзигай. Другим был и характер наносимых себе ран: самураи, как известно, прибегали к вспарыванию живота, а онна-бугэйся перерезали себе горло. Причём перед этим они ещё и связывали себе лодыжки, чтобы и после отхода в мир иной выглядеть подобающим образом.
5. Об истории бытования онна-бугэйся
История японских воительниц насчитывает тысячу лет. /Фото: iledebeaute.ru
Женщины-воительницы выполняли долг служению мужчине и господину даже строже, чем порой это делали мужчины. И это при том, что их положение менялось со временем. Так, расцвет их деятельности пришёлся на XI—XVII столетия: например, в начале XIII века был принят ряд законов, дававшие женщинам равные права наследования с братьями, а также право завещать собственное имущество. Ситуация стала меняться в XVII столетии, когда уважение к женщинам в самурайских родах значительно снизилось, а их общее положение приравнивалось к пешке на матримониальном рынке. Впрочем, стойкости духа и привычки к обучению в самурайских семьях это никак не помешало.
