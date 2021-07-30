Как приготовить кукурузы, если вареная надоела

А вот и кукурузка подоспела! Уже видел молодые початки на рынке и даже порывался купить. Жена остановила. Давай, говорит, через недельку придем, тогда и купим побольше. Спорить не стал, но эту неделю решил использовать для сбора информации.

Попался мне интересный способ приготовления — кукуруза на мангале.





Традиционно кукурузу варят в подсоленной воде, на этом разнообразие заканчивается. А можно ли вообще приготовить кукурузу без варки, да так, чтобы еще вкуснее было? Конечно! Редакция «Так Просто!» нашла три прекрасных способа. Варить ничего не нужно. А на мангале так вообще получается восхитительно!



КУКУРУЗА НА МАНГАЛЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Кукуруза в духовке

ИНГРЕДИЕНТЫ

Кукуруза на гриле

ИНГРЕДИЕНТЫ

Кукуруза на мангале

Кукуруза хороша тем, что не требует каких-то дополнительных изысков, готовить ее проще простого. Давай начнем с духовки, а потом постепенно и до мангала доберемся. В случае с духовкой кукурузу можно использовать как гарнир к мясу. А готовить нужно так:2–3 шт. молодой кукурузы70–80 г сливочного масла1–2 ст. л. растительного масла0,5 ч. л. сухого красного (или черного) перца1 ч. л. солиКукуруза нужна совсем молодая, иначе варить таки придется. Немного, чтобы дошла в духовке. Початки нужно разломать или порезать на три-четыре части. Затем выкладывай на противень как есть.Перед тем как отправить в духовку, кукурузу смажь солью, перцем (обычно мажут красным для остроты, но можно и не мазать) и растительным маслом. Духовку на 180 градусов и кукурузу в нее на 20–30 минут.За 10 минут до готовности початки нужно вынуть и полить растопленным сливочным маслом, затем снова вернуть в духовку. Готово!Теперь оставим духовку и перейдем на открытый воздух. Там нас уже ждет разогретый гриль и гостеприимная решетка. Как ты уже догадался, кукурузу станем готовить на гриле. Делать нужно следующее:2–3 шт. молодой кукурузы50 г сливочного масла1 ст. л. паприки1 ч. л. солиПрежде всего нужно приготовить соус. Сливочное масло нужно растопить, а затем добавить в него паприку и соль. Как следует всё перемешай.Початки нужно очистить от листьев, а затем поломать на несколько частей. Впрочем, кукурузу можно оставить и целой. Смажь ее полученным соусом.Выкладывай не решетку и обжаривай с двух сторон примерно 15–20 минут. Чтобы ничего не подгорело, своевременно кукурузу переворачивай. Как приготовится, немедленно подавай на стол!Как выяснилось, способов готовить кукурузу на мангале существует немало. Каждый находит что-то свое. Мы предлагаем освоить наипростейший метод. Початки не придется даже чистить. Наоборот, так еще вкуснее получится. Пора начинать!2–3 шт. молодой кукурузы50 г сливочного масла1,5 л воды1 ч. л. солиКукурузу нужно замочить. В буквальном смысле, в миске, куда поместится полтора литра воды. Бросай початки в воду как есть, чистить НЕ НАДО. Пусть побудет в воде 30 минут.Затем немного разверни листья и смажь кукурузу растопленным сливочным маслом. Сверни листву обратно и перемотай ниткой, чтобы початки не раскрылись.Клади их на мангал на 20–25 минут, этого времени должно хватить, чтобы кукуруза приготовилась. Тут поступают по-разному: кто-то кладет в остывающий жар, кто-то насаживает на шампуры, кто-то кладет НА шампуры. Выбери то, что нравится. Есть нужно сразу же, пока горячо!Ads