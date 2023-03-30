Как превратить огород в часть ландшафтного дизайна

Слыша слово «огород» большинство людей представляет себе грязные грядки, после работы на которых приходится долго отмывать обувь и стирать все вещи.

Но современный огород может выглядеть совершенно иначе, он даже может стать красивой частью ландшафтного дизайна. Сегодня опытные садоводы используют для выращивания овощей, ягод и зелени аккуратные приподнятые грядки, которые имеют огромное количество преимуществ перед обычными грядками. К основным преимуществам можно отнести аккуратный внешний вид, удобство работы, защиту посадок от вредителей. Заниматься огородом, который растет на таких аккуратных и ухоженных грядках одно удовольствие!

Сделайте огород красивым элементом ландшафтного дизайна с этими оригинальными идеями.





































































































































































































































































































