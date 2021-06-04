С нами не соскучишься!

7 963 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина
    Как хочется услышать,что и у нас за период с 2010 года посажено столько-то тысяч гектаров леса (страшные пожары запом...Как собаки помога...
  • Вано Ванов
    До 60 лет дожил, но вреда от одуванчиков ни где не встречал. Кто ж такой "умный" догадался его вне закона объявить? Н...Простой инструмен...
  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...

Еда, которая спасет вас от простуды

Зима в разгаре и синоптики обещают скорое похолодание — а значит, повышается опасность подхватить неприятную простуду. Позаботиться о своем здоровье стоит заранее, тем более, что это так просто. Всего-то и надо — грамотно составить свою ежедневную диету, включив в нее вот эти продукты.

Еда, которая спасет вас от простуды

Кефир


Кефир полон пробиотиков — полезных бактерий, которые живут в нашем кишечнике. Здесь же восстанавливается большая часть иммунных клеток. Этот кисломолочный напиток помогает стенкам кишечника поглощать питательные вещества, а значит и поддерживает иммунную систему в рабочем состоянии. Попробуйте смешать кефир со свежими фруктами — так вы получите еще и дозу витаминов.

Еда, которая спасет вас от простуды

Красный грейпфрут


Витамин С способствует скорейшему восстановлению организма после простуды. Но слишком усердствовать не стоит: более 500 миллиграммов в день могут привести к проблемам с пищеварением. Один красный грейпфрут в качестве короткого послеобеденного перекуса — идеальный выбор.

Еда, которая спасет вас от простуды

Корица


Одна чайная ложка корицы содержит столько же полезных антиоксидантов, как целых полстакана черники. К тому же, корица — приправа универсальная. Смело добавляйте ее в чай, кашу, протеиновый коктейль или в ванильное мороженое.

Еда, которая спасет вас от простуды

Спаржа


Цинк, железо, кальций, калий, селен и фосфор — зеленая спаржа не зря считается суперфудом.
Помимо высокого содержания витаминов, она помогает организму очиститься от шлаков и токсинов. Добавьте зеленую спаржу в ваш ежедневный рацион, бонусом получив ее тонизирующее действие.

Еда, которая спасет вас от простуды

Яблоко


Яблоки способствуют улучшению микрофлоры кишечника и содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Еще один плюс этого фрукта — доступность: благодаря долгому сроку хранения, осеннего запаса яблок вам может хватить до самой весны.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх