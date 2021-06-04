Еда, которая спасет вас от простуды

Зима в разгаре и синоптики обещают скорое похолодание — а значит, повышается опасность подхватить неприятную простуду. Позаботиться о своем здоровье стоит заранее, тем более, что это так просто. Всего-то и надо — грамотно составить свою ежедневную диету, включив в нее вот эти продукты.









Кефир

Красный грейпфрут

Корица

Спаржа

Яблоко