Спасаясь от жары, люди устанавливают кондиционеры и дома, и на работе. В этом году лето и вправду аномально жаркое. Так что охлаждающий прибор стал чуть ли не вынужденной покупкой для многих.

Только вот часто именно из-за него можно заболеть даже в самый знойный летний день. Чтобы этого не произошло, нужно знать, как правильно включать кондиционер. Важной информацией делится известный украинский врач Евгений Комаровский.







КАК ПРАВИЛЬНО ВКЛЮЧАТЬ КОНДИЦИОНЕР

Советы по использованию кондиционера

Не так давно мне пришлось неделю ночевать в квартире с установленным кондиционером. Сначала я обрадовалась, так как температура за окном стабильно держалась выше 30 градусов. Однако уже в первую ночь я поняла, что отношения с кондиционером у всех индивидуальны.Сосед по комнате привык выставлять температуру прибора не выше 21–22 градусов. Мне же пришлось спать под зимним одеялом, чтобы адаптироваться к неестественной прохладе. После пробуждения еще больше ощущаешь, насколько сильно в комнате прохладно. Однако сам сосед этого не чувствует: ему комфортно.Именно об этом и говорит доктор Комаровский в своем свежем посте в Instagram. Температуру кондиционера нужно настраивать, ориентируясь на свои ощущения. Однако нужно понимать, что резкий скачок из невыносимой жары в 18-градусный оазис может сказаться на самочувствии.Другими словами, это очередной стресс для организма.Если ты живешь в одинаковых, стабильных условиях, сосудам будет тяжело отреагировать на резкие изменения вокруг тебя. Если же ты закаляешься, практикуешь контрастный душ, всегда одеваешься по погоде, твоя сосудистая система отреагирует на скачок нормально. Но в любом случае лучше не рисковать лишний раз и снижать температуру кондиционера постепенно.Это особенно важно, если в квартире живут дети. Евгений Комаровский советует снижать температуру не больше чем на 5–7 градусов в сравнении с температурой за окном. Когда домочадцы адаптируются к новым условиям, температуру можно снизить еще на пару градусов.Кроме того, нужно понимать не только то, как правильно включать кондиционер, но и как ухаживать за помещением, в котором он находится. Прежде всего важно регулярно его проветривать. Также необходимо следить за уровнем влажности в доме, так как кондиционеры зачастую сильно пересушивают воздух.Конечно, не стоит сидеть и спать непосредственно под кондиционером. Недавно я нарушила это правило и наутро сразу же ощутила першение в горле. Незачем подвергать свой организм лишнему риску. Оптимальное расстояние между человеком и кондиционером составляет не меньше 1,5–2 метров.