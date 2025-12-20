Как увеличить высоту потолков, если вам досталась «низкая» квартира

Низкие потолки – проблема многих квартир, которую можно решить только визуально. Сегодня мы расскажем, какие решения действительно помогут зрительно приподнять потолок, а какие – лишь усугубят ситуацию, делая ваше жилье похожим на тесную каморку.







Чего делать нельзя?

Как сделать потолки выше?

Избегайте контраста между стенами и потолкомСуществует несколько вариантов оформления потолка, которые лучше не применять в квартире с низкими потолками.• В первую очередь речь идет о многоярусных конструкциях из гипсокартона. Такие были в моде в 2000-х годах в эпоху евроремонта, и до сих пор остались в некоторых многоэтажках.• Также следует отказаться от массивной люстры, подвешенной на цели (да и в целом крупных светильников лучше избегать).• Еще один неудачный вариант – ковролин с длинным ворсом. Он визуально приподнимает потолок, соответственно, общая высота в комнате уменьшается.• Сильный цветовой контраст со стенами тоже не будет играть вам на руку – такое четкое разграничение испортит общую картину.Вешайте шторы на скрытый карнизЧтобы комната казалась выше и светлее, попробуйте повесить шторы не над окном, а прямо над потолком. Благодаря такому приему появится непрерывная вертикальная линия и комната вытянется. Если есть возможность, делайте скрытый карниз, чтобы граница с потолком была размытой.Дизайнеры рекомендуют выбирать лаконичные однотонные шторы без рисунка либо изделия с едва заметным узором. Хорошо, если они будут легкими и невесомыми – тяжелые многослойные гардины с ламбрекенами лишь утяжеляют пространство.Не менее важным нюансом является длина штор.Откажитесь от короткого текстиля, который едва достает до подоконника. Мало того, что он не скрывает реальную высоту потолка, так еще и привлекает много внимания к этой зоне. Короткие занавески уместны разве что на кухне, но даже в этой ситуации следует отдавать предпочтение не традиционным занавескам, а рулонным или римским шторам.Чтобы потолки казались выше, повесьте длинные шторы в пол. Подбирайте вариант из струящейся ткани, чтобы он ниспадал вниз красивыми складками и добавлял интерьеру легкости. Отлично будет смотреться двухслойный комплект с полупрозрачными портьерами или легким тюлем.Установите высокие двери под потолокА вы знали, что стандартная высота межкомнатной двери составляет два метра? Вряд ли вы держите эту цифру в уме, но подсознательно всегда «считываете» сантиметры, которые остаются между потолком и дверным проемом. По этой причине дизайнеры рекомендуют отказаться от полотен стандартной высоты и отдать предпочтение высоким дверям. Так вы сможете приподнять потолок за счет образовавшейся вертикали.Главный минус такого решения состоит в его дороговизне. Во-первых, нестандартные полотна стоят намного дороже, а во-вторых, придется выдолбить часть стены, чтобы установить новые двери. Кстати, такие работы часто требуют согласования с проектной организацией, поэтому перед тем, как начинать строительство, внимательно изучите план БТИ. Особенно не повезло жителям панельных домов, в которых все стены являются несущими.Выбирайте мебель на невысоких ножкахПри выборе мебели отдавайте предпочтение заниженным моделям. Это касается абсолютно всего – кроватей, шкафов, диванов, кресел, комодов и пр. Пожалуй, единственным исключением из этой ситуации может стать шкаф-купе с зеркальными дверцами, так как он зрительно делает пространство выше и шире.Также обратите внимание на узкие шкафы, которые упираются в потолок – они вытянут комнату вверх. А диван, расположенный максимально близко к полу, добавит комнате воздуха и усилит ощущение простора. Такая мебель только на первый взгляд кажется неудобной – на самом деле ее нестандартная высота никак не сказывается на комфорте, зато несколько сантиметров над ней могут оказаться решающими в восприятии пространства.Вертикаль можно создать торшером или рейкамиНаверняка все знают о том, как работают линии в интерьере: вертикальные вытягивают ее вверх, а горизонтальные – вширь. Соответственно, для низких комнат подходит первый вариант, а для узких – второй. Если же вы наполните помещение с потолком 2,4 м обилием горизонталей, то превратите его в тесную каморку, в которой будет некомфортно находиться. Это относится не только к полосатым обоям, но также к плинтусам, рисунку на шторах и коврах, изображениях на постерах, мебельным силуэтам и пр.Гораздо более выигрышно в комнатах с невысокими потолками будут смотреться вертикали. Первое, и самое очевидное, – это полоски на обоях (но не контрастные). Далее вы можете установить торшер, мебель на тонких изящных ножках, повесить вытянутые бра со светом, направленным вверх. Кстати, добавить изюминку в интерьер можно при помощи техники колор-блок. Нарисуйте на стенах арочные формы и другие вертикальные фигуры. Только не используйте слишком контрастные цвета, иначе глаза будут быстро уставать и болеть.Пускай потолок будет ровным и однотоннымВ первую очередь речь идет о самом потолке. Если он невысокий, ему противопоказаны сложные многоуровневые конструкции, в частности, из гипсокартона. Однако это не единственное ограничение. На уровне пола тоже нежелательно возводить подиумы – они еще больше занизят и без того невысокую комнату.Исходя из всего вышесказанного, делаем вывод, что самый оптимальный вариант для низких комнат – ровный пол и потолок без каких-либо вычурных деталей. Можно отдать предпочтение натяжной конструкции, но тогда будьте готовы к тому, что она немного опустит потолок вниз. А можно просто выровнять потолок и покрасить его в нейтральный оттенок, который по цвету будет совпадать со стенами.Что касается подиумов, то вместо для них для зонирования стоит использовать мебель, легкие стеклянные или реечные перегородки, правильно подобранную цветовую гамму. Тогда это никак не отразится на высоте потолка и общем восприятии комнаты.Люстра не должна быть единственным источником светаЗдесь все просто – какого бы размера ни была комната, она будет казаться тесной и мрачной, если не продумать освещение. А если в помещении низкий потолок, эффект усилится еще больше. Важно позаботиться и об искусственном, и об естественном освещении, так как они играют одинаково важную роль в восприятии интерьера.Итак, для начала посмотрите на свои окна и оцените, насколько они открыты. Уберите высокие комнатные растения, стопки книг и прочий декор, замените плотные шторы легкими занавесками или совсем откажитесь от текстиля – пусть ничего не мешает естественному свету попадать в помещение.Далее переходим к светильникам. Должен быть центральный источник света, например, компактная и лаконичная люстра, а также локальные светильники – споты, бра, торшеры и пр. Последние служат для подсветки конкретных функциональных зон. Если у вас натяжной потолок, подумайте о том, чтобы пустить по периметру мягкую подсветку. Так вы сможете добиться эффекта парящего потолка и визуально приподнять его.