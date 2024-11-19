Как 1000-летняя гигантская мозаика выдержала 2 страшнейших землетрясения, и что на ней изображено

В турецком городе Антакье есть одна из самых больших (если не самая большая) напольных мозаик. Она не боится даже самых страшных землетрясений, и стихия не смогла ее разрушить. Наличие такого шикарного мозаичного ковра уже само по себе уникально, но удивительно не только это. Знаменитые мозаичные панно – часть музея-отеля, посетители которого могут почувствовать себя одновременно и отдыхающими, и исследователями древних артефактов.
Память об Антиохии
Антакья (древнее название - Антиохия на Оронте) – очень красивый город в Турции, который славится великолепными римскими мозаиками и уникальным музеем. Теперь же у этого города появилась еще одна достопримечательность – гигантская геометрическая напольная мозаика, которая признана крупнейшим подобным образцом на нашей планете.
Если обратиться к истории, то можно вспомнить, что Антиохию основал один из полководцев Александра Македонского, Селевк I Никатор, и было это еще в 300 году до н.э. Этот город стал столицей империи Селевкидов. Позже, в 64 году до н.э., он стал принадлежать Риму, и здесь расположилась резиденция губернатора. Этот город был столь богат и великолепен, что современники называли его «Золотая Антиохия» и считали по сути Восточным Римом.
Ковер из мозаики нашли во время раскопок. /Фото: thisiscolossal.com
Гигантскую «великую мозаику» археологи обнаружили в 2009 году во время раскопок, производимых при строительстве нового футуристического отеля в Антакье. Тогда местная богатая семья решила открыть гостиницу на своем участке, расположенном недалеко от центра современного города. Как только рабочие начали копать землю, стало ясно, что она буквально напичкана древними артефактами.
Семья не отказалась от проекта отеля и при этом решила сохранить археологические достопримечательности, сделав будущий отель одновременно и музеем. Она способствовала проведению и дальнейших раскопок, сотрудничая с местными культуроведами и властями.
Гигантская мозаика под зданием отеля. /Фото: thisiscolossal.com
Это крупнейшие археологические раскопки на территории страны начиная с 1930 годов, то есть практически с начала образования Турецкой Республики. Археологов ждало много открытий, но а мегамозаика – главная находка.
Когда-то, во времена расцвета Антиохии, эта мозаика являлась и мостовой, и частью помещений. Площадь ее - более 1 тыс. кв. метров.
Что на ней изображено
Панно «Пегас», или «Геликон» содержит надписи на греческом языке. Здесь можно увидеть 160 цветовых оттенков тессеры (мелкой квадратной плитки).
Фрагмент мозаики. / Фото: Roberto Russo/
Участок, который, предположительно, был полом столовой, имеет главную панель, обрамленную мозаичными изображениями животных. На восьми маленьких панно древними мастерами выложены из мозаики парами собаки, олени, зайцы, козы, птицы. Они едят и смотрят друг на друга.
Большую часть зала занимает интересная сцена с Пегасом, который изображен в центре композиции. Его окружают водяные нимфы: одна купает коня, а вторая собирается надеть на его шею венок из цветов.
Фрагмент с Пегасом. /Фото: courtesy of the Museum Hotel Antakya
Интересно, что панель с Пегасом обращена к посетителям, а еще три, на которых изображены музы, словно приветствуют гостей, входящих в зал. Панель с восемью музами – самая длинная в этой мегакомпозиции. Есть здесь и другие мифические персонажи. Например, с правой стороны можно увидеть девятую музу, Каллиопу – ей уделено особое внимание.
Восемь муз.
Ученые считают, что эта гигантская геометрическая мозаика занимала половину большого общественного здания, которое вплотную примыкало к баням либо располагалось возле них.
Великая мозаика устояла во время множества турецких землетрясений, но после катастроф 526 и 528 годов она пошла волнами. И все-таки она оказалась настолько прочной, что не отошла от своего известкового основания. Большая часть фрагментов сохранилась в первозданном виде.
Мозаика пережила страшнейшие землетрясения и не рассыпалась. /Фото: thisiscolossal.com
Повреждена лишь ее малая часть. /Фото: thisiscolossal.com
Она представляет собой ряд панелей разного размера и разной формы. Ученых поражает, насколько кропотливой была работы древних мастеров, которые укладывали малеьнкие мозаичные плитки на столь обширной территории. Необычная и приятная на ощупь палитра состоит из множества оттенком коричневого цвета, а также охристого и охристо-бурого.
Отель-музей
Теперь эта мозаика – часть отеля, которую могут увидеть все посетители. Тут обустроены пешеходные дорожки, благодаря которым очень удобно ходить по этому археологическому парку и исследовать его, любуясь чудесной мозаикой.
В общей сложности же посетители музея-отеля могут увидеть более 35 тысяч самых разных находок. Самые древние из которых относятся к III веку.
Как владельцам отеля удалось не навредить экспонатам? Турецкий архитектор Эмре Аролат нашел интересное решение, а оно даже было отмечено рядом наград. Оно заключается в том, что отель поднят над землей, поддерживаемый 66 колоннами. Под ним – археологический памятник, любоваться красотами которого можно сквозь прозрачный пол. Номер представляют собой модульные сборные помещения. Их построили отдельно. А потом встроили в металлический каркас отеля.
Так выглядит отель. /Фото: courtesy of the Museum Hotel Antakya.
На нижних этажах расположены лобби, лаундж и ресторан, и именно из этих помещений можно увидеть достопримечательности музея. Спальные же номера украшены изображениями по мотивам знаменитой мозаики.
Так выглядит один из номеров. /Фото: themuseumhotelantakya.com
Текст: Анна Белова
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