Что за странные шапочки носили на головах афганские моджахеды

Каждый, кто хотя бы раз видел фотографии афганских моджахедов времен войны, должен был обращать внимание на то, что мужчины гор очень часто носят какие-то странные шапочки, напоминающие береты. Головной убор этот совершенно очевидно настолько популярен, что стал своеобразным символом афганских партизан. Самое время узнать о нем чуточку больше и разобраться в том, чем же на самом деле является странная шапочка.
Эта шапочка называется паколь. /Фото: pixabay.com.
Традиционный головной убор жителей Афганистана называется паколь и в действительности является беретом с цилиндрическим основанием. Носят ее не только в Афгане. Шапка достаточно сильно распространена в качестве элемента традиционного костюма по всему региону Южной Азии. Вторым местом, где данный головной убор пользуется огромной популярностью, является Пакистан. По большей части паколь носят пуштуны, нуристанцы, таджики.
Шьют паколь из шерсти. /Фото: forma-odezhda.ru.
Изготавливается шапочка из шерсти методом ручной пряжи. Основная суть процесса изготовления сводится к созданию набора складок и швов. Таким образом каждая паколь получается многоуровневой и может растягиваться вниз, увеличиваясь в размерах. Если размотать шапку полностью, то можно получить круглое полотнище шерсти диаметром до 60 см. Разные паколи отличаются видом использованной шерсти, а также качеством подкладки. Чаще всего головной убор делается в светлых или темных оттенках серого, бежевого, коричневого, черного, охряного.
Судя по всему паколь изначально была пастушьей шапкой. /Фото: liveinternet.ru.
Судя по всему, паколь утвердилась в качестве головного убора как средство защиты головы от солнечных лучей в горных регионах. Изначально была шапкой пастухов. Интересно, что паколь очень похожа на греческий головной убор каузия, который также носили пастухи, жители горных регионов античной Эллады.
Точно такая же шапка используется в горных регионах Греции, что дает основания полагать о факте культурного (модного) обмена в ходе походов Александра. /Фото: numisbids.com.
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Бактрия - один из осколков державы Александра, где смешалась азиатская и греческая культуры. /Фото: everipedia.org.
Символом моджахедов паколь стала только в 1980-е годы во время Советско-Афганской войны. Западные журналисты несколько раз устраивали фотосессии для бойцов освободительного движения, благодаря чему шапка попала в медийное пространство. Весьма иронично и показательно то, как быстро после выхода советского контингента для «мирового сообщества» афганские партизаны превратились из «борцов за независимость» в «террористов».
В медийное пространство паколь попала как символ моджахедов усилиями западных СМИ в годы Советско-Афганской войны. /Фото: r-ed.ru.
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