Что за странные шапочки носили на головах афганские моджахеды

Эта шапочка называется паколь. /Фото: pixabay.com.

Шьют паколь из шерсти. /Фото: forma-odezhda.ru.

Судя по всему паколь изначально была пастушьей шапкой. /Фото: liveinternet.ru.

Точно такая же шапка используется в горных регионах Греции, что дает основания полагать о факте культурного ( модного ) обмена в ходе походов Александра. /Фото: numisbids.com.

Бактрия - один из осколков державы Александра, где смешалась азиатская и греческая культуры. /Фото: everipedia.org.

В медийное пространство паколь попала как символ моджахедов усилиями западных СМИ в годы Советско-Афганской войны . /Фото: r-ed.ru.