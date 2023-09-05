Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Французский современный художник и режиссер Жульен де Касабьянка (Julien de Casabianca) переносит портреты неизвестных художников из музеев на стены улиц.







Идея автору пришла когда он гулял по Лувру. Он заметил, что люди в основном смотрят на картины великих художников, а на картины неизвестных, которые висят где-то в углу мало обращают внимание. Чтобы их оценило больше народу, он решил перенести их на улицу. Сделав фото картин, он распечатывает бумажные принты,вырезает их, после чего расклеивает их в разных городах мира.











































































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