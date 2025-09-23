Крутые метаморфозы, которые произошли в сфере красоты и ухода за собой

Во все времена женщины шли на любые ухищрения и использовали технологические возможности своего времени, лишь бы быть красивыми. И если сегодня индустрия красоты готова предложить даме невообразимое разнообразие средств по уходу за собой, то каких-то 50-100 лет назад дела обстояли совершенно иначе. Мы подобрали 6 крутых изменений, которые произошли в сфере красоты и ухода за собой.
1. Выпрямление волос
Устройства для выпрямления волос. | Фото: Wolipop. Сейчас у каждой второй девушки есть инструменты для выпрямления волос. Чаще всего это профессиональные устройства такие, как щипцы, плойки и разнообразные утюжки. Все они достаточно просты в использовании и сделаны таким образом, чтобы минимизировать негативное воздействие на локоны. Кроме того, сейчас на рынке существует масса средств для защиты локонов. А вот в 1960 году дела обстояли совершенно иначе. Тогда для выпрямления волос женщины использовали обычные бытовые утюги. Процедура выпрямления выглядела примерно так: одна девушка клала голову на гладильную доску, а другая аккуратно разглаживала пряди.
2. Фен
Устройство для сушки волос. | Фото: Tochka.net, TripSavvy. В современном мире высушить волосы проще простого, нужно всего лишь воспользоваться феном. Их на современном рынке огромное множество: маленькие, дорожные, профессиональные, автомобильные, инфракрасные, с защитными насадками и так далее. А вот сто лет назад, когда это устройство только появилось, сушка волос была рисковой процедурой и могла привести к смерти. Чаще всего это происходило из-за коротких замыканий в устройстве или из-за чрезмерного нагрева, провоцирующего возгорание волос. Ах, да, забыли упомянуть, что первые фены весили около двух килограмм.
3. Автозагар
Эволюция автозагара. | Фото: Wolipop. Раньше, чтобы обзавестись красивым золотистым оттенком кожи, девушки прибегали к автозагару. По мнению Novate.ru, устройство с окрашивающим кожу веществом выглядело довольно пугающе. В салонах для этого использовали нечто похожее на большой огнетушитель. Также за границей пользовались популярностью вендинговые автоматы для загара. Сейчас все намного проще. Достаточно просто купить тюбик со средством и равномерно распределить его по коже.
4. Антицеллюлитные средства
Устройства для борьбы с целлюлитом. | Фото: Onedio. Красота тела заботила дам испокон времен и в каждое время были свои ресурсы для ухода за лицом и телом. Что касается целлюлита, не стоит думать, что эта проблема была замечена только сейчас. Сто лет назад женщины также переживали о потери упругости и появлении мерзкой апельсиновой корки. Однако, в то время не было большого разнообразия для решения этой проблемы. Тогда чуть ли не единственным устройством для подтяжки тела, был большой тренажер с лентами, изобретенный в 1928 году. Современным дамам доступно куда больше. Щетки для ручного массажа, роликовые массажеры, специальные скрабы и масла, банки и вакуумные устройства - все это верные помощники женщин 21-го века.
5. Гаджеты для завивки
Приспособления для завивки волос. | Фото: ronnie arias. Сейчас все просто: захотела кудри - накрутила, расхотела - выпрямила. При этом вы не рискуете получить ожоги или остаться без волос. А вот сотню лет назад быть модницей и красавицей было не то, что сложно, но даже опасно. Чего стоила одна только процедура завивки волос. Химическую завивку в те времена делали при помощи тяжелых латунных стержней, подключенных к нагревающемуся аппарату. В процессе процедуры, стержни нагревались так сильно, что можно было не то, что остаться без волос, но и получить серьезные ожоги.
6. Коррекция лица
Способы коррекции лица. | Фото: Index.hr. Если современной девушке что-то не нравится в собственном лице или теле, она может обратится к хирургу или косметологу, который за один-два сеанса решит мучающую проблему. Сотню лет назад, о пластической хирургии никто и не слышал, а от недостатков внешности избавлялись при помощи разных диковинных штук. Чего только стоило устройство для формирования красивых скул. Носить его нужно было ежедневно по несколько часов, а результат был весьма сомнительным.
