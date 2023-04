Джим Моррисон и Памела Курсон: Чувства на острие рока и загадка гибели культового музыканта

Где-то в Лос-Анджелесе

Джим Моррисон и Памела Курсон. / Фото: www.fanpop.com

Испытание славой

Свободная любовь

История Джима Моррисона и Памелы Курсон была совершенно особенной. Он – культовый вокалист группы The Doors, она – маленькая рыжая бестия, сумевшая приручить самого харизматичного фронтмена ХХ века. Памеле Курсон были посвящены сотни стихов и песен, в том числе «Love Street», «Orange County Suite» и «Queen Of The Highway» . Пэм стала едва ли не пятым участником The Doors, и только она знала правду о внезапном уходе из жизни 27-летнего Джима Моррисона…Существуют две версии знакомства Памелы Курсон и Джима Моррисона. Согласно одной, девушка впервые увидела Джима на улице в Лос-Анджелесе, когда шла на занятия в колледж. Но куда более романтичной выглядит история о том, как Пэм присела за столик в клубе «London Fog», куда пришла вместе с подругой повеселиться, увидела на сцене Джима, задумчиво державшего микрофон, и пропала… Якобы с первого взгляда она рассмотрела в нём главного мужчину в своей жизни, а он не смог устоять под её заворожённым взглядом. И тоже мгновенно влюбился в рыжеволосую красотку.На дворе стоял 1965 год, о группе The Doors ещё толком никто ничего не знал, а Памела уже каждый вечер приходила на их выступления в ночном клубе и смотрела на своего возлюбленного, практически не отводя глаз… С самого первого дня она почувствовала в Джиме настоящий талант и всячески поощряла его творчество.Пэм и Джим всё больше времени проводили вместе. Они любили бродить по берегу океана, и он читал ей свои стихи. Она слушала, глядя на расстилающуюся водную гладь и мечтала о том, чтобы день никогда не заканчивался. Они были словно две половинки одного целого. И даже представить себе не могли, сколь разрушительной окажется их любовь на самом деле.Постепенно группа The Doors становилась всё более популярной. Свой первый же гонорар Джим потратил на организацию романтического вечера с любимой Пэм. Он заказал потрясающий ужин в ресторане и закупил множество подарков для своей рыжеволосой принцессы. Впрочем, он будет поступать так почти всегда: баловать Памелу и исполнять все её прихоти, оставляя себе лишь небольшую часть гонораров.Коллеги Моррисона пытались как-то повлиять на него и объяснить, что он слишком балует девчонку. Но Джим лишь пожимал плечами в ответ: все эти подарки, исполнения желаний и роскошные наряды могли быть только каплей в море по сравнению с целым миром , который он готов был бросить к её ногам.Впрочем, чем известнее становилась группа, тем больше было у Памелы поводов для ревности. Во всех гастрольных турах музыкантов сопровождали сначала десятки, а потом и сотни поклонниц. И каждая из них готова была на всё, лишь бы красавец-вокалист почтил её своим вниманием.Моррисон же совсем не был похож на Ромео, он не отказывал себе в удовольствии оказаться в объятиях очередной красавицы. Памела иногда напоминала разъярённую кошку. Она бросалась с кулаками на соперниц, устраивала истерики и скандалы, швыряла в голову неверного возлюбленного всё, что попадалось ей под руку. Джим неизменно клялся, что любит её больше всех на свете, а его мимолётные увлечения не имеют никакого отношения к настоящим чувствам.Кажется, в его постели побывали сотни женщин, но он всё так же продолжал любить Пэм. Если девушка не ехала на гастроли вместе с The Doors, он звонил ей из каждого телефона-автомата. Она же, устав от его бесконечных измен, всё больше увлекалась наркотиками и другими мужчинами. Тем не менее, их связь не прерывалась. Они оба ревновали друг друга, отчаянно тосковали в разлуке и заявляли о своей свободной любви, позволяющей вступать в связь с другими.С 1967 года Памела Курсон и Джим Моррисон жили вместе. Они полюбили вылазки в пустыню, где никто не мешал им наслаждаться обществом друг друга. Джим читал Памеле свои стихи, а она танцевала для него в свете пламени костра. А потом они возвращались в привычный мир и все начиналось сначала: измены, ревность, взаимные обвинения.Он купил для неё бутик модной одежды и предоставил неограниченный доступ к своим счетам. Но при этом он продолжал постоянно влюбляться в других. А в 1970 году даже вступил в странный брак с Патрицией Кеннили, заключённый во время кельтской языческой церемонии. Но при этом неизменно возвращался к Пэм. Возможно, ему льстила её постоянное желание быть с ним рядом. Но всё чаще встречи их заканчивались скандалами. Они дрались и обвиняли друг друга, они расставались и снова воссоединялись, не в силах избавиться ни от собственных чувств, ни от этой бесконечной мучительной связи.Пэм хотела стать женой Джима, а он отказывался, ссылаясь на условия контракта, согласно которому секс-символ не может быть обременён браком. Он принадлежал всем и сразу. Она же хотела целиком завладеть его сердцем, телом и душой.Они были настолько похожи, что столкновения их были попросту неизбежны. С самого начала их отношения были мучительны, но обходиться друг без друга они уже не могли. Возможно, именно поэтому Моррисон поддался на уговоры Пэм и после записи последнего альбома L. A. Woman он оставил группу и переехал вместе с Памелой в Париж, решив посвятить себя поэзии.Несколько месяцев они были счастливы. В Париже музыканта никто не узнавал на улицах, и он наслаждался отсутствием внимания к своей персоне. Он постоянно писал и питал надежду прославиться теперь уже не как король ящериц (именно так назвал себя Джим в одной из песен), а как поэт. Он сбрил бороду, ознаменовав этим начало их новой счастливой жизни с Пэм.3 июля 1971 года культовый фронтмен умер в ванной комнате съёмной квартиры в доме № 17 по улице Ботрейи. Официальная версия гласит, что причиной смерти Моррисона стал сердечный приступ. За день до этого музыкант чувствовал себя очень плохо, что подтвердил его друг Ален Рона, встречавшийся с Джимом накануне.Вечером 2 июля после дня, проведённого с Аленом, Джим отправился в кино вместе с Памелой, а по возвращении домой они оба приняли героин. Для Моррисона доза оказалась велика, его тошнило, но от вызова скорой помощи музыкант отказался. Памела привела его в чувство, а затем отправилась спать, оставив Джима в ванной. Где и нашла его в пять утра уже без признаков жизни.Вскрытие тела не проводилось, но заключение врачей гласило: сердечный приступ, возможно, был вызван передозировкой героина. Именно отсутствие вскрытия породило множество альтернативных версий смерти Моррисона.Среди них назывались устранение Джима агентами ФБР, самоубийство и убийство. Единственным человеком, которым мог пролить свет на смерть культового вокалиста, была Памела. Та, которую он любил и которой завещал всё своё состояние Она же после ухода любимого называла себя его женой, винила саму себя, рассказывала друзьям о том, что ждёт звонка от Джима. Спустя три года скончалась от передозировки наркотиков, так и не раскрыв тайну гибели того, кому сама готова была отдать всю жизнь. Ей, как и Джиму, на момент смерти было 27 лет. Похоронили её под именем «Памела Сьюзен Моррисон».