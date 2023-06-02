Животный мир Скандинавии

Норвежский фотограф-натуралист Рогер Брендхаген родился в Осло, но большую часть года проводит в поездках по миру — от Антарктиды до Арктики. Он много работал с норвежскими газетами и журналами, иностранными изданиями.



Рогер периодически устраивает выставки своих работ. Особенно интересно, как он снимает скромную скандинавскую природу, негромкие краски обитателей северных широт. Все фотографии сделаны в Финляндии, Швеции и Норвегии. Это тяжелый и зачастую опасный труд, который отнимает много времени и сил. Тем приятнее потом смотреть на результат такого труда — и фотографу, и зрителю.



Без комментариев.









Фотографии Рогера Брендхагена



Рогер снимает на Nikon и в фейсбуке практически все фотографии снабжает EXIF-данными.



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42. Норвежский фотограф-натуралист Рогер Брендхаген.







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