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Животный мир Скандинавии

Норвежский фотограф-натуралист Рогер Брендхаген родился в Осло, но большую часть года проводит в поездках по миру — от Антарктиды до Арктики. Он много работал с норвежскими газетами и журналами, иностранными изданиями.

Рогер периодически устраивает выставки своих работ. Особенно интересно, как он снимает скромную скандинавскую природу, негромкие краски обитателей северных широт. Все фотографии сделаны в Финляндии, Швеции и Норвегии. Это тяжелый и зачастую опасный труд, который отнимает много времени и сил. Тем приятнее потом смотреть на результат такого труда — и фотографу, и зрителю.

Без комментариев.

Животный мир Скандинавии


Фотографии Рогера Брендхагена

Рогер снимает на Nikon и в фейсбуке практически все фотографии снабжает EXIF-данными.

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Животный мир Скандинавии

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Бурый медведь

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Бурый медведь

4.

Бурый медведь

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Бурый медведь

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Бурый медведь

7.

Бурый медведь

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Бурый медведь
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Лось

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Бурый медведь

11.

Бурый медведь

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Песец

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Бурый медведь

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Бурый медведь

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Лось

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Лось

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Лось

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Лось

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Орел

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Орел

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Орел

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42. Норвежский фотограф-натуралист Рогер Брендхаген.

Норвежский фотограф-натуралист Рогер Брендхаген

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