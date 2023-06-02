Норвежский фотограф-натуралист Рогер Брендхаген родился в Осло, но большую часть года проводит в поездках по миру — от Антарктиды до Арктики. Он много работал с норвежскими газетами и журналами, иностранными изданиями.
Рогер периодически устраивает выставки своих работ. Особенно интересно, как он снимает скромную скандинавскую природу, негромкие краски обитателей северных широт. Все фотографии сделаны в Финляндии, Швеции и Норвегии. Это тяжелый и зачастую опасный труд, который отнимает много времени и сил. Тем приятнее потом смотреть на результат такого труда — и фотографу, и зрителю.
Без комментариев.
Фотографии Рогера Брендхагена
Рогер снимает на Nikon и в фейсбуке практически все фотографии снабжает EXIF-данными.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
[inpage]
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. Норвежский фотограф-натуралист Рогер Брендхаген.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Животный мир Скандинавии
Норвежский фотограф-натуралист Рогер Брендхаген родился в Осло, но большую часть года проводит в поездках по миру — от Антарктиды до Арктики. Он много работал с норвежскими газетами и журналами, иностранными изданиями.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии