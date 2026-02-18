Как оформить узкую кухню

Узкая, вытянутая кухня в квартире – это, конечно, неудобно, но и не критично, как многие думают. Просто она требует особого подхода в процессе оформления. Мы рассказываем, какие дизайнерские приемы использовать, чтобы сделать комнату эстетичной и комфортной как для готовки, так и для трапез.



Прием 1: Продумайте планировку

Прием 2: Откажитесь от принципов минимализма

Прием 3: Выбирайте светлую цветовую гамму

Прием 4: Сделайте многоуровневое освещение

Прием 5: Зонируйте кухню с помощью отделки

Прием 6: Найдите место для холодильника

Планировка может быть линейной или П-образнойУдобство кухни зависит, прежде всего, от планировки.В случае с узким помещением необходимо отталкиваться от статичных предметов, которые нельзя перенести. Речь идет об окнах, выходах водопровода и газовых труб. Максимум, что вы сможете сделать – провести трубы, чтобы удобно разместить мойку, но на этом все. В итоге гарнитура у вас будет располагаться на стене с водопроводом, а мебель – напротив. Окно можно оставить пустым, а можно задействовать в планировке, например, сделать из подоконника дополнительную столешницу.От дверей лучше отказаться – при открытии они будут занимать ценные метры, которых и так мало на узкой кухне. Кроме того, открытый дверной проем визуально кажется шире и не создает ощущение тесного закрытого «вагончика».Также подумайте о рабочем треугольнике. В узкой кухне, в которой весь гарнитур чаще всего располагается вдоль одной длинной стены, треугольник превращается в прямую линию. Именно поэтому важно соблюсти последовательность зон: сначала должна идти зона хранения (холодильник), затем – зона мойки и подготовки продуктов, и в конце – зона приготовления еды.Добавьте в интерьер декоративные элементыНа первый взгляд этот совет может показаться странным, ведь в маленьких помещениях обычно используют именно минимализм.Однако, по мнению дизайнеров, он лишь подчеркнет неудачную планировку кухни, в то время как более декоративный стиль интерьера поможет обыграть ее. Кантри, сканди, бохо, классика, эклектика – в любом из этих направлений можно найти нужные формы, цвета, материалы, которые помогут отвлечь внимание от недостатков кухни.На заметку: С этой же целью можно установить на кухне не классический гарнитур, а под потолок. Так вы сгладите верхние границы и визуально объедините шкафчики с потолком, формируя единое пространство.Вне зависимости от того, какой стиль интерьера вы выберите, запомните простое правило – не увлекайтесь декором, особенно бесполезным. Чрезмерное количество вазочек, постеров, красивой посуды на открытых полках, цветов на подоконнике сделает помещение визуально меньше, и будет смотреться неуместно. Также на кухне должно быть достаточное количество закрытых систем хранения, чтобы основная часть предметов все же было спрятана от посторонних взглядов.Уместен не только белый, но и природные оттенкиЛегкость, воздух, простор – вот три кита, на которых держится дизайн небольшой кухни. Вот только в узком помещении добиться их наличия совсем непросто. Главным помощником в этом вопросе станет светлая палитра. Речь идет не только о базовых цветах – белом, сером, бежевом – но также о пастельных оттенках, например, нежно-голубом, пудровом, персиковом, мятном и пр.Чтобы готовый интерьер не казался плоским, поэкспериментируйте с цветом столовой группы – на фоне светлой кухни яркий стол и стулья станут прекрасным акцентом. Выбирайте природную палитру – она всегда смотрится выигрышно.Вместо глухих фасадов, которые часто перегружают пространство, выбирайте варианты со стеклянными дверцами. Да, они не слишком практичные и требуют более тщательного ухода, но смотрятся гораздо легче и невесомее.Также важно правильно подобрать фактуры. Отдавайте предпочтение матовым, а не глянцевым покрытиям, так как последние еще больше вытягивают пространство, благодаря своей способности отражать свет.Сделайте подсветку в разных зонахОдной люстры в комнате будет недостаточно. Во-первых, она не сможет охватить всю площадь кухни, а во-вторых, не позволит отдельно освещать разные участки комнаты, например, рабочую зону, столовую группу и пр. Нужно подобрать несколько светильников, чтобы сделать многоуровневое освещение. А чтобы они не перегрузили узкое пространство, выбирайте лаконичные модели. В интерьер отлично впишутся точечные светильники, встроенные в потолок, светодиодная лента над столешницей, бра около обеденного стола.Выделите обеденную зону краской или декоративным кирпичомНаверняка вы спросите, зачем зонировать маленькую кухню, в которой всего два участка? Ответ простой: разнообразие оттенков, фактур и материалов поможет скорректировать неудачную площадь комнаты и сделать интерьер более интересным. Главное – не дробите длинные стены, иначе ощущение тесного вагона усилится. Самый простой вариант – поставить столовую группу около короткой стены и отделать ее обоями с принтом, декоративным кирпичом или панелями. Остальные стены можно покрасить, а фартук, по классике, оформить плиткой.Что касается напольного покрытия, то здесь тоже можно поэкспериментировать. Для рабочей зоны выберите плитку, а для столовой – ламинат. Вот так, легко и просто, получится выделить два главных участка на кухне.Встроенный холодильник занимает меньше местаОбычно, если на кухне мало места, холодильник выносят в коридор. Но если вам такой вариант не подходит, подумайте о том, чтобы встроить его в гарнитур по длинной стене. В этом случае он займет минимум места и не будет бросаться в глаза. Внимательно следите за тем, чтобы при открывании дверца холодильника не цеплялась за соседние шкафы – это особенно актуально, если рабочая зона захватывает сразу две стены. Второй вариант – установить холодильник около узкой стены напротив окна. Но это будет возможно лишь в том случае, если не помешает дверной проем.