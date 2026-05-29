Бесполезные приспособления для кухни, на которые не стоит тратить деньги

Придумать для кухни что-то стоящее и полезное становится все сложнее. Казалось бы, все самое необходимое уже давно изобретено и опробовано. Поэтому маркетологи воплощают в жизнь самые невероятные идеи и хорошенько их рекламируют. И многие люди верят им, зря опустошая свой кошелек.
1. Особый держатель для солений
С каждым годом придумывать что-то новое в сфере кухонных приспособлений становится все труднее. Поэтому в ход идут даже не самые лучшие идеи. Держатель для солений — это просто длинная ручка с металлическими держателями, которые расходятся в разные стороны. По заявленной рекламе этим приспособлением легко доставать соленые огурцы, оливки, маслины, грибы и другие соления из банки. В некоторых интернет-магазинах даже предлагают дарить держатель для солений близким, как полезный и забавный гаджет для кухни. Однако точно такую же роль на кухне с успехом может выполнять и обычная вилка.
2. Приспособление для чистки вареных яиц
По «невысокой» цене это приспособление предназначено для удаления скорлупы со сваренного вкрутую яйца. Однако почитав все рекомендации для его применения понимаешь, что гораздо надежнее, быстрее и проще будет очистить яйцо самостоятельно, привычным способом. В руководстве пользователя этого гаджета указано, что нужно добавить вареное яйцо и воду в чашку, закрыть крышку и освободить яйцо от скорлупы, встряхнув приспособление руками. Нужно встряхнуть его с достаточной силой, чтобы яйцо ударилось о колпачки, но и не переборщить с силой, иначе кусочки скорлупы окажутся прямо в мягком яйце.
3. Измельчитель для мяса
Время от времени готовка может быть сложной, особенно если приходится наготавливать для большой семьи. Поэтому реклама различных кухонных гаджетов привлекает тем, что можно будет облегчить себе задачу и сэкономить время. Этот измельчитель для мяса предполагает, что разделять вареное или тушеное мясо на кусочки будет гораздо проще. И он подходит для курицы, свинины, говядины и многого другого. На первый взгляд звучит хорошо. Однако если вдуматься, то становится ясно, что приготовленное в достаточной мере мясо и так легко разделять на кусочки с помощью обычной вилки и ножа или даже просто руками. Парочка жуткого вида когтей для мяса больше сгодится для костюмированной вечеринки, если захочется сыграть роль Росомахи.
4. Ситечко для банок и консервов
Это кухонное изобретение предназначено в первую очередь для того, чтобы было удобнее сливать лишнюю жидкость с консервов. Основная проблема этого гаджета: он не делает чего-то такого особенного, с чем не могла бы справиться обычная слегка приоткрытая крышка банки консервов. Да, в нем есть крошечные отверстия для слива жидкости, но действительно ли так нужно суперсухое содержимое консервной банки: немного сока лишь улучшает вкус. Кроме того, после использования ситечка для банок, у него почти наверняка останется несильный аромат рыбных консервов, или же его придется очень тщательно мыть, чтобы от него избавиться. И не факт, что приспособление подойдет к нужной банке по размерам.
5. Многофункциональная машина для нарезки авокадо
Универсальный слайсер имеет достаточно острое лезвие, чтобы разрезать авокадо, не имея возможности порезать руку. Он также может удалять косточки и создавать идеальные ломтики плода с помощью вращающегося лезвия. Однако реальные отзывы из больницы говорят о том, что ежемесячно туда попадают десятки людей с травмами из-за того, что они пытались удалить косточку острым ножом или разрезать авокадо, удерживая его на весу. Поэтому, вместо того чтобы покупать дополнительный и при этом не очень безопасный кухонный гаджет и тратить на него деньги, лучше просто использовать разделочную доску, аккуратно резать авокадо обычным ножом, а косточку удалять ложкой.
6. Вращающаяся печь для пиццы
Зрелищное приготовление пиццы прямо у всех на виду может стать достоинством вечеринки. Раз или два. Однако для постоянного приготовления еды вращающаяся печь для пиццы вряд ли подойдет. Реклама этого товара гласит, что противень постоянно вращается, чтобы обеспечить равномерный нагрев, однако в обычной духовке это происходит даже лучше, ведь там еду постоянно окружает горячий воздух. Даже учитывая то, что на этой вращающейся печи для пиццы можно готовить и другую еду, это не отменяет того что за продуктами нужно постоянно следить и располагать строго на предлагаемой подставке, иначе что-то останется недоготовленным.
Полезная информация: А если продукты распределить неравномерно, то можно столкнуться с проблемой в виде шатающейся подставки.
7. Держатели для пакетов
Полиэтиленовые пакеты часто используются для того, чтобы в них заморозить еду. При этом некоторые люди считают, что держать пакет в одной руке, а другой наполнять его — это сложно и удобно, поэтому предпочитают попробовать современное изобретение в виде этих держателей. Однако зачем тратить на них деньги, если ту же роль может выполнить любая емкость, которая уже и так есть на кухне? Например, миска, банка, кастрюля или большая кружка.
