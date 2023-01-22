Что можно приготовить из ветчины помимо бутербродов: 7 блюд на разный вкус

Ветчина – универсальный ингредиент, подходящий для приготовления многих блюд, начиная с салатов и заканчивая сытными, вторыми блюдами и выпечкой. Вашему вниманию – семь самых вкусных вариантов применения ветчины.
1. Пирог
Пирог с ветчиной. \ Фото: pinterest.com.au.
Максимально простой, не требующий большого количества времени, пирог с ветчиной сможет приготовить каждая хозяйка. А ещё он отлично подходит для закуски, перекуса или праздничного блюда.
Ингредиенты:
• Яйцо – 1 шт;
• Кефир – 130 мл;
• Мука – 75 г;
• Ветчина – 105 г;
• Сыр – 75 г;
• Сода – ½ ч.л;
• Соль;
• Зелень.
Домашний ветчинный пирог. \ Фото: myrecipes.com.
Способ приготовления:
• Яйцо взбить венчиком с солью;
• Залить кефиром;
• Еще раз взбить;
• Всыпать соду;
• Засыпать муку;
• Взбивать до однородности;
• Ветчину накрошить кубиком;
• Сыр предварительно натереть на средней терке;
• Засыпать в тесто;
• Нашинковать туда же зелень;
• Размешать;
• Залить в высокую форму;
• Отправить в духовку на полчаса при 200 градусах.
2. Мятый картофель
Картошка с ветчиной. \ Фото: google.com.
Если вам нравятся простые в приготовлении блюда, среди которых – печеный картофель, то этот вариант точно придется вам по душе!
Ингредиенты:
• Картошка – 6 шт;
• Ветчина – 205 г;
• Лук зеленый – пара стеблей;
• Чеснок – пара зубочков;
• Паприка молотая – ½ ч.л;
• Масло подсолнечное – 3 ст.л;
• Соль.
Картофель с ветчиной, запечённый в духовке. \ Фото: pinterest.de.
Способ приготовления:
• Тщательно вымыть картошку под водой, не снимая шкурку;
• Выложить в кастрюлю;
• Посыпать солью;
• Залить кипятком так, чтобы покрывал всю картошку;
• Сделать на каждой проколы;
• Варить в течение получаса до готовности;
• Отдельно соединить масло с чесноком и паприкой;
• Тщательно размешать;
• Форму предварительно смазать;
• Сверху выложить клубни отварные;
• Размять с помощью толкушки;
• Полить соусом;
• Мясо накрошить кубиком;
• Распределить по картошке;
• Оправить печься на пятнадцать минут при 180 градусах.
3. Салат с грушей
Салат с грушей и ветчиной. \ Фото: bbcgoodfood.com.
Завалялось несколько груш в холодильнике и нет идей, куда их пристроить? Не беда, вооружайтесь этим простым рецептом и приготовьте питательный салат на обед или перекус!
Ингредиенты:
• Яйца – 2 шт;
• Ветчина – 205 г;
• Листья салата – пучок;
• Груша – 1-2 шт;
• Орехи – 45 г;
• Сыр твердый – 105 г;
• Горчица – 2 ч.л;
• Масло подсолнечное – 4 ст.л;
• Сок лимона – 2 ст.л;
• Соль, перец.
Салат. \ Фото: deliciousmagazine.co.uk.
Способ приготовления:
• Яйца сварить вкрутую;
• Дать остыть, удалить скорлупу, накрошить кубиком;
• Ветчину накрошить соломкой;
• Вымыть капусту и тоже накрошить полосками;
• Грушу промыть, накрошить кубиками;
• Орехи измельчить;
• Натереть сыр на средней тёрке;
• Горчицу соединить с маслом и соком лимона;
• Засыпать специи;
• Перемешать до однородности заправки;
• Первым слоем выложить капусту;
• Затем – ветчину, грушу с яйцами;
• Полить заправкой;
• Сдобрить орехами с сыром.
4. Маффиныhttp://navote.ru/?p=28401
Маффины с ветчиной. \ Фото: google.com.
Что проще всего приготовить в домашних условиях на закуску? Конечно же, всеми любимые кексики, которые могут быть не только сладкими, но и с ветчиной, сыром и яйцами.
Ингредиенты:
• Яйца – 6 шт;
• Сыр твердый – 105 г;
• Йогурт или кефир – 155 мл;
• Мука – 105 г;
• Ветчина – 55 г;
• Масло подсолнечное – 25 мл;
• Разрыхлитель – на кончике ножа;
• Соль, перец, чеснок сушеный, сахар;
• Петрушка – по вкусу.
Кексы с ветчинной начинкой. \ Фото: healthyfood.com.
Способ приготовления:
• Сыр натереть на мелкой тёрке;
• Залить йогуртом;
• Всыпать чеснок, специи;
• Залить маслом;
• Тщательно размешать до однородности;
• Просыпать следом муку с разрыхлителем;
• Вымесить густое тесто;
• Накрошить ветчину кубиком;
• Нашинковать зелень;
• Засыпать в тесто;
• Перемешать;
• Смазать формочки для кексов;
• Выложить тесто, не доходя до бортика;
• Распределить, сделав в центре ямку;
• Вбить в них яйца;
• Покрыть яйцо остатками начинки;
• Отправить в духовку на пятнадцать минут при 200 градусах.
5. Кобб-салат с авокадо
Кобб-салат с авокадо и ветчиной. \ Фото: pinterest.se.
Популярный американский кобб-салат отлично подойдет для тех, кому надоели традиционные варианты. Приятный бонус – быстрое приготовление и ингредиенты, которым не требуется первичная обработка.
Ингредиенты:
• Яйца – 4 шт;
• Ветчина – 405 г;
• Авокадо – 2 шт;
• Черри – 10 шт;
• Сыр кубиками – 255 г;
• Латук – 1 шт;
• Уксус бальзамик – 105 мл;
• Чеснок – пара зубочков;
• Масло из оливок – 105 мл;
• Соль, перец.
Кобб-салат. \ Фото: queenbeautytips.quora.com.
Способ приготовления:
• Яйца отварить до готовности;
• Дать остыть;
• Снять шелуху и нарезать на четверти;
• Накрошить ветчину кубиком;
• Авокадо очистить и накрошить следом;
• Черри вымыть;
• Разделить на половинки;
• Измельчить сыр;
• В тарелку выложить крупный салатный лист;
• Выложить рядами начинку;
• Перемешать ингредиенты для соуса;
• Продавить в него чеснок;
• Подавать соус в отдельной емкости для заправки.
6. Пицца на сковородке
Пицца с ветчиной. \ Фото: halalfoodplaces.com.
Не обязательно заказывать пиццу из ресторана, ведь её можно сделать на скорую руку, используя небольшое количество сподручных ингредиентов. И даже не придется заморачиваться с тестом и выпеканием, ведь есть рецепт пиццы на сковороде.
Ингредиенты:
Тесто:
• Мука – 135 г;
• Майонез – 55 г;
• Яйца – 2 шт;
• Сода, соль.
Начинка:
• Помидоры – 55 г;
• Сыр – 105 г;
• Ветчина – 55 г;
• Соус томатный – 35 г;
• Зелень.
Пицца домашняя. \ Фото: pinterest.co.uk.
Способ приготовления:
• Яйца взбить с майонезом;
• Засыпать соду и соль;
• Снова взбить;
• Засыпать муку;
• Замесить липкое тесто;
• Смазать сковороду маслом;
• Распределить по ней тесто;
• Смазать соусом;
• Накрошить ветчину;
• Распределить по поверхности;
• Натереть сверху сыр;
• Вымыть и накрошить помидор;
• Выложить следом;
• Готовить на огне в течение 25 минут.
7. Блины
Блинчики с ветчиной. \ Фото: live24.am.
Нет ничего вкуснее домашних, нежных, ажурных блинчиков. А если начинить их с помощью ветчины и помидоров – получится кушанье, которым не стыдно угостить гостей.
Ингредиенты:
Тесто:
• Молоко – 205 мл;
• Яйца – 2 шт;
• Мука – 85 г;
• Масло подсолнечное – 1 ст.л;
• Разрыхлитель – на кончике ножа;
• Соль, сахар.
Начинка:
• Ветчина – 75 г;
• Сыр – 55 г;
• Помидоры – 105 г.
Блины с начинкой. \ Фото: odlums.ie.
Способ приготовления:
• Молоко слегка прогреть;
• Вылить в миску;
• Разбить следом яйца;
• Засыпать масло, сахар и соль;
• Тщательно перемешать;
• Добавить разрыхлитель и просеянную муку;
• Замесить до отсутствия комочков;
• Сыт натереть на средней терке;
• Ветчину с помидором накрошить кубиком;
• Соединить, перемешать;
• Смазать сковороду маслом;
• Выпечь блины с двух сторон до корочки;
• Дать немного остыть;
• На один край выложить начинку;
• Завернуть рулетиком.
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