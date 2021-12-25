Русская звезда Голливуда: Как Наташа Захаренко превратилась в скандальную кинодиву Натали Вуд

Натали Вуд | Фото: liveinternet.ru
Натали Вуд была одной из самых ярких звезд Голливуда 1960-х гг., которая трижды номинировалась на «Оскар». Она прославилась не только благодаря своему таланту и красоте, но и непростому характеру, из-за чего актриса получила прозвище «королевы скандалов». Ее судьба могла бы сложиться совсем по-другому, если бы она родилась и выросла не в Сан-Франциско, а во Владивостоке – на родине своего отца Николая Захаренко.
Натали Вуд снималась в кино с 4-х лет | Фото: kinopoisk.ru
Юная голливудская звезда | Фото: liveinternet.ru
Отце Наташи, Николай Захаренко, был родом из Владивостока, а мать, Мария Зудилова – из Барнаула. Во время революции ее родители из Владивостока сбежали в Китай, а оттуда уехали в США, обосновавшись в Сан-Франциско. Там у них и родилась дочь. Свою первую роль в кино она получила в 4 года. Только в титрах она упоминалась как Наталья Гурдина – ее отец решил, что фамилия Захаренко «слишком плебейская» для актрисы. А в 7 лет у девочки появился новый псевдоним, который она носила до конца дней, – Натали Вуд.
Наталья Захаренко, она же – Натали Вуд | Фото: kino-teatr.ru
Голливудская актриса русского происхождения | Фото: liveinternet.ru
Ее кинокарьера складывалась очень успешно: к 18 годам она снялась уже в 25 фильмах и стала настоящей голливудской звездой. После премьеры фильмов «Бунтовщик без причины» и «Вестсайдская история» ее стали называть второй Элизабет Тейлор, и предложения от режиссеров посыпались одно за другим. Несколько раз ее номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль. Фильм «Вестсайдская история» до сих пор считается одним из лучших американских киномюзиклов за всю историю Голливуда.
Натали Вуд | Фото: kinomania.ru
*Королева скандалов* Натали Вуд | Фото: liveinternet.ru
Наталья Захаренко, она же – Натали Вуд | Фото: liveinternet.ru и kino-teatr.ru
Она снималась с такими звездами Голливуда как Джеймс Дин, Уоррен Битти, Фрэнк Синатра и Роберт Вагнер. Последний был ее кумиром с 10 лет. Еще тогда она себе поклялась, что обязательно станет его женой. И ее мечта осуществилась: в 1957 г. Натали Вуд и Роберт Вагнер поженились. Правда, этот брак продлился всего 4 года и распался из-за неверности обоих супругов.
Русская звезда Голливуда | Фото: liveinternet.ru
Голливудская актриса русского происхождения | Фото: liveinternet.ru
Натали Вуд | Фото: liveinternet.ru
После развода Натали Вуд пустилась во все тяжкие: она крутила романы, меняя партнеров, как перчатки, начала выпивать и часто устраивала дебоши. Именно тогда она заслужила прозвище «королевы скандалов». В Голливуде ее побаивались – со своими обидчиками она жестоко расправлялась, многим ссоры с ней стоили карьеры.
Наталья Захаренко, она же – Натали Вуд | Фото: liveinternet.ru
Скандальная кинодива 1960-х гг. | Фото: liveinternet.ru
В 1972 г. пара Вагнера и Вуд воссоединилась – то ли на почве взаимной любви друг к другу, то ли из-за такой же обоюдной страсти к спиртному. Их повторное бракосочетание превратилось в грандиозную попойку, о которой на следующий день написали во всех газетах. Несмотря на то, что Натали простила мужу все его грехи, доверять ему она уже не могла. Ее ревность достигла таких масштабов, что она велела установить в их доме подслушивающие устройства, чтобы знать, чем занимается муж во время ее отсутствия. Скандалы в их доме не прекращались.
Русская звезда Голливуда | Фото: liveinternet.ru и kinopoisk.ru
Натали Вуд и ее муж Роберт Вагнер | Фото: missmodern.ru
Натали Вуд | Фото: peopletalk.ru и liveinternet.ru
Натали Вуд и ее муж Роберт Вагнер | Фото: liveinternet.ru
В 1970-х гг. ее слава начала угасать: возможно, причиной были ее пьяные выходки и постоянные слухи о лечении от алкогольной зависимости, из-за которых режиссеры предпочитали не иметь с ней дела. Одну из последних заметных ролей Натали Вуд сыграла в фильме «Отныне и навсегда» в 1979 г., за которую была удостоена премии «Золотой глобус».
Русская звезда Голливуда | Фото: liveinternet.ru
Голливудская актриса русского происхождения | Фото: kinomania.ru
В 1981 г. мир облетела новость: Натали Вуд погибла при невыясненных обстоятельствах. Утром 30 ноября рыбаки возле берега обнаружили труп женщины. Стало известно, что вечером 29 ноября после очередной ссоры Натали Вуд с мужем оправились кататься на яхте. Эксперты пришли к заключению о том, что ночью актрису, по всей видимости, разбудил стук о борт привязанной к яхте лодки. Она попыталась закрепить лодку, палуба была мокрой, женщина поскользнулась и упала в воду. А умереть она могла из-за того, что ударилась головой о борт и потеряла сознание (об этом свидетельствовал характер травм).
Наталья Захаренко, она же – Натали Вуд | Фото: liveinternet.ru
*Королева скандалов* Натали Вуд | Фото: liveinternet.ru
Эта версия была официальной, хотя в прессе выдвигали и другие предположения – скандальный характер актрисы и давняя алкогольная зависимость могли спровоцировать и насильственную смерть, что, впрочем, не было доказано. В 2011 г. полиция возобновила расследование обстоятельств гибели звезды Голливуда, и хотя новых улик не нашли, формулировку заменили с «несчастного случая» на «невыясненные обстоятельства». Тайна ее смерти так и не была раскрыта.
Голливудская актриса русского происхождения | Фото: liveinternet.ru и kinodivas.ru
Звезда Натали Вуд на голливудской *Аллее славы* | Фото: liveinternet.ru
На тот момент Натали Вуд было 43 года, но выглядела она значительно моложе и была в прекрасной форме. О ее нереализованном актерском потенциале сожалели не меньше, чем об утраченной для кино красоте. А позже в записях актрисы обнаружили рассказ о преследовавшем ее ночной кошмаре: «Я нахожусь в черной воде и знаю: пришла моя погибель…». К сожалению, этот навязчивый сон оказался пророческим.
Русская звезда Голливуда | Фото: liveinternet.ru
Скандальная кинодива 1960-х гг. | Фото: missmodern.ru
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