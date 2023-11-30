7 книг о том, в чём находят счастье жители разных стран

Жители разных стран находят свои собственные источники счастья. Шведы используют технику лагом, датчане – хюгге, а жители Южной Кореи называют свой стиль счастливой жизни палли-палли. Впрочем, можно использовать опыт любого человека и просто научиться быть счастливым, невзирая на обстоятельства. Главное – получать удовольствие от жизни в любой точке планеты.
Хелен Рассел, «Хюгге или уютное счастье по-датски»
Хелен Рассел, «Хюгге или уютное счастье по-датски». / Фото: www.book24.ua
По сути, эта книга о том, что счастье находится не вокруг, а внутри тебя самого. И нужно просто научиться быть счастливым и исполнять собственные желания, независимо от того, что об этом думают окружающие.
На первый взгляд кажется, что автор просто описывает жизнь в Дании, куда Хелен Рассел пришлось переехать вслед за мужем, получившим работу в этой стране. Хюгге в переводе – это уютная светлая берлога. Однако счастье – это не только выброшенный хлам из квартиры или до блеска начищенная кухонная плита. Счастье – это внутренняя гармони, которая позволяет оставаться свободным и наслаждаться жизнью в предложенных условиях.
Джоанна Найлунд, «Sisu. Финские секреты упорства, стойкости и оптимизма»
Джоанна Найлунд, «Sisu. Финские секреты упорства, стойкости и оптимизма». / Фото: www.novoboz.ru
Жители Финляндии умеют быть счастливыми, у них есть их дух sisu. В нем таится секрет их жизненной стойкости и внутренней силы. Это способ формирования сильной личности, способной сохранять оптимизм всегда и везде.
Книга Джоанны Найлунд рассказывает читателям о способах борьбы с проблемами, а также о поисках выхода из сложных обстоятельств. Самый главный секрет финского счастья состоит в том, чтобы не жаловаться на судьбу, а просто действовать. Не опускать руки и не ждать помощи: идти вперёд самому и вести за собой других. А ещё sisu учит не соперничать с окружающими, ведь самый главный соперник – это сам человек. И только побеждая собственные слабости и пороки добиваться поставленной цели, а не стараться обойти кого-то на повороте.
Эктор Гарсиа, Франческо Миральес, «Икигай: Японские секреты долгой и счастливой жизни»
Эктор Гарсиа, Франческо Миральес, «Икигай: Японские секреты долгой и счастливой жизни». / Фото: www.kp.ru
Икигай, по своей сути, представляет собой понятие смысла жизни, который каждый человек может найти. Для одного икигай – это любимая профессия, для другого – серьёзное увлечение, для третьего – семья и дети. Глубинная философия икигай заключается в том, что не может быть двух одинаковых путей к счастью, потому что и счастье, и дорога к нему у каждого свои.
Авторы в книге знакомят не только с принципами икигай, но и рассказывают об обычной жизни японцев, приоткрывая завесу тайны над секретом долгой и счастливой жизни простых граждан Страны восходящего солнца.
Камин Мохаммади, «Bella figura или итальянская философия счастья»
Камин Мохаммади, «Bella figura или итальянская философия счастья». / Фото: www.13idei.ru
Автор книги волею судьбы перебралась в Италию. Наверное, именно для того, чтобы научиться быть счастливой. Хмурый туманный Лондон сменился солнечной Флоренцией, а в жизнь Камин Мохаммади вошла совершенно новая философия. Любви к себе и принятия себя любой.
Bella Figura – это целая философия жизни, открытая итальянцами и описанная автором книги. Она учит любить себя и жить без стресса. Нужно просто прислушиваться к себе, находить вокруг себя маленькие и большие источники радости. Главное, делать все не спеша, получая удовольствие не только от результата, но и от процесса. И тогда всё в жизни наладится, и судьба сама постучится в двери.
Элизабет Карлссон «Лагом. Шведские секреты счастливой жизни»
Элизабет Карлссон «Лагом. Шведские секреты счастливой жизни». / Фото: www.picdeer.com
Лагом – это целая шведская философия счастья. По сути лагом – это ощущение достатка и гармоничный баланс между всеми сферами жизни человека. Если опустить радостные описания жизни в Швеции, то можно выделить несколько моментов, которые, в результате, и создают эту самую гармонию.
Лагом включает в себя:
• обязательное утреннее купание, желательно, в открытом водоёме;
• умение наслаждаться одиночеством;
• бескорыстие в совершении добрых дел;
• практичный подход к собственному гардеробу;
• перерывы на кофе со всякими вкусностями;
• умение слышать собеседника.
Анна Бронс, Йоханна Киндвал, «Fika. Кофейная философия по-шведски»
Анна Бронс, Йоханна Киндвал, «Fika. Кофейная философия по-шведски». / Фото: www.knigograd.com.ua
Одной из составляющих философии лагом является fika – обязательные перерывы на кофе, непременно в сочетании с выпечкой и сладостями. Независимо от авралов на работе или затянувшегося ремонта дома, нужно уметь остановиться. Отложить все дела и выпить кофе с крохотным пирожным или небольшой шоколадкой. Рецепты оригинальной выпечки и сладостей к кофе тоже есть в книге.
Самое интересное, что время для этого ритуала выделяется даже во время официальных мероприятий. Fika позволяет получить удовольствие от жизни, несмотря ни на что. Небольшой перерыв в одиночестве или в компании приятных людей, а жизнь уже играет новыми красками, и сквозь серые тучи уже проглядывают первые солнечные лучи.
Лилия Илюшина, «Жизнь в стиле Палли-палли или Особенности южнокорейского счастья»
Лилия Илюшина, «Жизнь в стиле Палли-палли или Особенности южнокорейского счастья». / Фото: www.aldebaran.ru
Автор книги прожила в Стране утренней свежести несколько лет и теперь делится секретами стиля палли-палли. Палли-палли – это скорость и умение идти в ногу со временем, успевая получать от жизни удовольствие.
В книге не только рецепты счастья от южнокорейских жителей. Это знакомство с историей успеха небольшой страны, которая всего за полвека вырвалась из отстающих в лидеры. Лилия Илюшина приглашает читателя в увлекательное путешествие по стране и дает возможность каждому найти свой источник вдохновения и радости.
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