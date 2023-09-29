Из чего приготовить сочные и вкусные овощные котлеты: 5 рецептов для всей семьи

Котлеты были типичной закуской во французской кухне. Как правило, их подавали с кусочком хлеба, свежими овощами или любым другим гарниром. Со временем классический мясной рецепт стал популярным во всей Европе. Но как говорится, человеческая изобретательность не знает границ. Так стали появляется разнообразные вариации котлет от рыбных и грибных до овощных с добавлением круп и не только.
1. Морковно-рисовые
Морковно-рисовые котлеты. \ Фото: nmamilife.com.
О пользе моркови и риса знают практически все. Оба продукта хороши как вместе, так и по отдельности. А если из этих ингредиентов приготовить котлеты – получится очень сытное и вкусное блюдо, благодаря которому можно насытиться на пару-тройку часов.
Ингредиенты:
• Рис – 1 стакан;
• Морковка крупная – 2 шт;
• Лук белый или фиолетовый крупный – 1 шт;
• Яйца – 2-3 шт;
• Мука – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки;
• Сметана или соус – для подачи.
Морковные котлеты. \ Фото: yummytemple.com.
Способ приготовления:
• Рис промыть пару раз под холодной проточной водой;
• После отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Как следует остудить;
• Натереть на средней тёрке;
• Смешать с рисом;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить на подсолнечном или оливковом масле до золотистого цвета со всех сторон;
• Слегка остудить и добавить к остальным ингредиентам;
• Вбить яйца;
• Всыпать муку;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать до однородной массы;
• Сформировать небольшие котлеты;
• Обжарить на оливковом или подсолнечном масле до золотистой корочки со всех сторон;
• Подавать к столу со сметаной или соусом.
2. Морковно-сырные
Морковно-сырные котлеты. \ Фото: imagesvc.meredithcorp.io.
Пряные, сочные, румяные и ароматные – морковные котлетки с добавлением сыра — то, что отлично подойдёт как на перекус, так и для полноценного ужина, завтрака или же обеда.
Ингредиенты:
• Морковка среднего размера – 3-4 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 150-200 г;
• Лук белый или фиолетовый крупный – 1 шт;
• Чеснок – 1 головка;
• Яйца – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Мука – опционально;
• Сухари для панировки – опционально;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Котлеты из морковки и сыра. \ Фото: avis-minceur.fr.
Способ приготовления:
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупной тёрке;
• Лук и чеснок очистить;
• Мелко нарезать;
• Смешать с морковкой;
• Обжарить пять-семь минут на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Остудить;
• Выложить в миску;
• Добавить яйца и муку;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Перемешать;
• После перебить блендером до густой однородной массы;
• Добавить сыр;
• Как следует перемешать;
• Сформировать небольшие равномерные котлеты;
• Обвалять в сухарях для панировки;
• Обжарить до полной готовности на небольшом количестве оливкового или подсоленного масла;
• Подавать как самостоятельное блюдо, так и с гарниром.
3. Из шпината и брокколи
Котлеты из шпината и брокколи. \ Фото: bing.com.
Лёгкие, но при этом сытные и невероятно вкусные котлеты из шпината и брокколи, поданные с мятно-лимонным соусом – то самое блюдо, за которым выстроится целая очередь.
Ингредиенты:
• Брокколи – 1 небольшой кочан;
• Шпинат свежий – 0,5 кг;
• Яйца – 3-4 шт;
• Чеснок – 1 головка;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Крошки хлебные – 1,5 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Мука – опционально;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Для соуса:
• Йогурт густой без добавок – 1 стакан;
• Лимоны – 2 шт;
• Мята – 1 пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Овощные котлеты. \ Фото: snapp.market.
Способ приготовления:
• Зелёный лук вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Шпинат вымыть под холодной проточной водой;
• Перебрать;
• Откинуть на дуршлаг и дать как следует стечь воде;
• После мелко нарезать;
• Брокколи разобрать на соцветия;
• Ополоснуть и измельчить до состояния средней крошки;
• Высыпать в миску;
• Добавить шпинат и мелко нарезанный зелёный лук;
• Всыпать хлебные крошки;
• Вбить яйца;
• Добавить очищенный и пропущенный через пресс чеснок;
• Приправить солью и перцем;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• Сформировать небольшие равномерные котлеты;
• Обвалять в муке;
• Обжарить до полной готовности на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• В миске смешать йогурт с солью, смесью молотых перцев, измельчённой мятой, лимонной цедрой и лимонным соком;
• Получивший соус подавать вместе с котлетами.
4. Свекольно-ореховые
Свекольно-ореховые котлеты. \ Фото: media.dinedelicious.in.
Свекольные котлеты – ещё один способ быстро и сытно накормить всю семью. Блюдо получается очень вкусным и сочным, а за счёт орехов — питательным.
Ингредиенты:
• Свекла – 0,5 кг;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Яйца – 1-2 шт;
• Творог жирный – 1 стакан;
• Ядра грецких орехов – 1,5 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Свекольные котлеты. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Свеклу вымыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• После остудить и очистить;
• Нарезать кусочками;
• Выложить в чашу блендера;
• Добавить творог, очищенный чеснок, лук и ядра грецких орехов;
• Перебить до однородной массы;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Сформировать небольшие равномерные котлеты;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать-тридцать пять минут;
• Через пятнадцать минут перевернуть котлеты на другую сторону.
5. Картофельно-грибные
Картофельно-грибные котлеты. \ Фото: tashasartisanfoods.com.
Завершает пятёрку овощных котлет — рецепт из картошки с грибами. Блюдо можно подавать как с гарниром, так и без.
Ингредиенты:
• Картошка – 1 кг;
• Шампиньоны – 0,6 кг;
• Лук белый или фиолетовый – 0,5 кг;
• Яйца – 1-2 шт;
• Мука – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Котлеты из картошки и грибов. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Грибы ополоснуть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Очень мелко нарезать;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Отварить в слегка посоленной воде;
• После остудить и натереть на средней тёрке;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить до золотистого цвета на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Остудить;
• Затем смешать с картошкой;
• Добавить грибы, яйца и муку;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Перемешать до однородной массы;
• Сформировать небольшие котлеты;
• Обжарить до готовности на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла.
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