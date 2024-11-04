30 самых любимых детских книг всех времен и народов

Чтобы узнать человека, достаточно спросить, какие у него любимые детские книги. Мы выбрали тридцать лучших. Вы сами можете расставить их по местам.







Русские народные сказки



Тут, как говорится, даже без комментариев. Русские народные сказки - до сих пор не до конца изученный пласт культуры, настоящая сокровищница.

Владимир Пропп, «блистательный исследователь русской сказки» считал, что русская «сказка содержит какие-то вечные, неувядаемые ценности».На сказках Пушкина мы все выросли. Это бесценный памятник литературы, эталонно выдержанный по форме. Пушкин был хорошим и внимательным фольклористом. Он брал сюжеты не только из русских источников, но и из уже упомянутых сказок братьев Гримм, анализ некоторых сказок также говорит о том, что сюжетные линии некоторых пушкинских сказок восходят к финно-угорскому фольклору. Так, например, в основе «Сказки о царе Салтане» – сказка «Чудесные дети» из вепсской традиции.Хотя изначально Александр Волков при написании своей книги опирался на американский роман Баума «Волшебник страны Оз», «копия» получилась совсем другой. Волков несколько раз переписывал роман и третья его версия отличается от книги Баума очень сильно. Не только герои и сюжет другие, но и эмоционально-смысловая доминанта. Роман Волкова был переведен на многие языки , в том числе на немецкий и английский, выдержал уже 10 изданий и входит в программу педагогических ВУЗов.Ханс Кристиан Андерсен был самым издаваемым в СССР зарубежным писателем за 1918—1986 годы: общий тираж 515 изданий составил 97,119 млн экземпляров. Сам сказочник настаивал на том, что он пишет сказки не только для детей, но и для взрослых, поэтому на его памятнике, на котором изначально его окружали дети, нет ни одного ребенка. Сказки Андерсона действительно не назовешь сугубо детскими, они не веселые и радостные, скорее философские , поучительные, а иногда и печальные.Незнайку придумал канадский художник Палмер Кокс, русский текст к картинкам его комикса написала писательница Анна Хвольсон (она же ввела в русскую культуру Мурзилку). Хвольсон – автор книги «Царство малюток», среди героев которой есть и Незнайка. Однако любимым героем его сделал Николай Носов, написавший целую серию книг про коротышек. Отправил их даже на Луну . По мотивам книг Носова снимали фильмы и мультики, но все равно, как говорится, «книга лучше».Наш Буратино – это совсем не итальянский Пиннокио. Изначально Алексей Толстой начинал «Буратино» как простой перевод романа Коллоди, но это ему показалось унылым и скучным. С благословения Маршака он стал писать свою версию сказки. Так «Буратино» стал самостоятельным произведением. До 1986 года сказка издавалась в СССР 182 раза, общий тираж превысил 14,5 миллионов экземпляров, была переведена на 47 языков. В образе Буратино современники узнавали Максима Горького, в образе Мальвины его гражданскую жену Марию Андрееву, в образе Карабаса – Мейерхольда, в образе папы Карло – Станиславского, а в Пьеро – пародию на Блока. В сказке есть палиндром Афанасия Фета ( «А роза упала на лапу Азора»), отсылки к Библии и Фонвизину.В СССР книга о Малыше и Карлсоне стала популярна благодаря переводу рассказов Линдгрен Лилианной Лунгиной и мульфильмам. «Три повести о Малыше и Карлсоне» вышли у нас в стране в 1967 году. Первый мультфильм уже через год. Карлсон – «в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» стал одним из самых популярных героев детей. При этом биография его темна. Так, в книге он утверждал, что его отец – гном, а мать – мумия.Изначально Марк Твен планировал свое произведение как роман для взрослых, но он так полюбился детям, что стал классикой мировой детской литературы. Приключения Тома Сойера понравились читателям, и Марк Твен написал «Приключения Гекльбери Финна». Эрнест Хемингуэй считал, что вся современная американская литература вышла из этого романа.«Робинзон Крузо» считается первым классическим английским романом. Его выход стал настоящей сенсацией и породил множество подражаний. Только в Германии за сорок лет, последовавших за публикацией первой книги о Робинзоне , было издано не менее сорока «робинзонад». К сожалению, вторая и третья часть в России практически неизвестны, хотя во второй части Дефо отправляет своего героя не куда-нибудь, а в русскую Сибирь.Для большинства людей «Книга джунглей» Редьярда Киплинга ассоциируется только с Маугли, хотя есть в этом сборнике и другие герои, и рассказы «без Маугли». Например, «Рикки-Тикки-Тави». Киплинг был первым и самым молодым британским Нобелевским лауреатом по литературе. Ему её вручили «за наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя». «Книга джунглей» это подтверждает.Несмотря на то, что «Остров сокровищ» – классический приключенческий роман, литературоведы до сих пор не перестают находить в нем подтексты и «второе дно». Так, в 2013 году писатель Виктор Точинов даже выпустил книгу-расследование, посвященную роману Стивенсона. В ней он доказал, что все видимые нестыковки текста романа на самом деле продуманные сюжетные ходы.Уинстон Хью Оден назвал « Сказки братьев Гримм » одним из столпов западной культуры. Это действительно так. Работа братьев по сбору сказок повлияла на фольклористов и литераторов во всем мире. На русский язык сказаки Гримм первым перевел Василий Жуковский, но Пропп отмечал, что сюжеты из сказок Гримм имели устное хожденеие в деревнях. Повлияли сказки братьев Гримм и на Пушкина, в трех сказках он обыгрывает их сюжеты.«Два капитана» – культовое произведение для нескольких поколений советских детей. Его девиз, взятый Кавериным из стихотворения лорда Теннисона «Улисс» – «Бороться и искать, найти и не сдаваться» был воспринят как указание к действию. Роман выдержал больше сотни переизданий, был переведен на многие языки. За него Каверин был награждён Сталинской премией второй степени. Несмотря на то, что роман был написан в стилистике соцреализма во время расцвета культа личности, имя Сталина в нему упоминается лишь один раз.«Вокруг света за 80 дней» – один из самых популярных романов Жюля Верна. Он стал бестселлером ещё при жизни автора и до сих пор является основой для создания многочисленных экранизаций. Образ Филеаса Фогга, главного героя романа, сделался воплощением английской невозмутимости и упорства в достижении цели.Представление о мифологическом мире Древней Греции сложились у большинства людей благодаря первой книге Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Этот труд серьезного ученого выдержал множество переизданий и его можно смело отнести к нестареющей классике. Кун пишет ярко, образно, но при этом достоверно и научно. Книга обязательна для прочтения.Плюшевый медведь Винни Кристофера Робина, сына Александра Милна, был назван так в честь медведицы Виннипег из Лондонского зоопарка. Остальные герои «Винни Пуха» также имели своих реальных прототипов. Пятачок был подарком соседей, Иа-Иа без хвоста – подарок родителей Милна, а игрушечных Кенгу и Тигру Милн купил специально для развития сюжета. В СССР Винни-Пух стал одним из любимых героев детей 1960-1970 годов, благодаря переводу Бориса Заходера и выходу популярного мультфильма.«Белый клык» – гениальный роман Джека Лондона. Главный герой в нем – волк, и часть романа описана его глазами, а также глазами других животных. Роман многократно экранизировали, в том числе и в СССР.Произведение Беляева, ставшее классикой мировой литературы, было написано по мотивам романа анонимного автора «Человек-рыба», однако в отличие от этого романа, в котором герой старается подчинить мир мировому еврейству, произведение Беляева имеет гуманистическое звучание. Первыми экранизировать «Человека-амфибию» хотели американцы ещё в 1940-х годах, но не решились из-за сложности съемок. Наша экранизация 1962 года стала первой.«Айвенго» – один из первых исторических романов, признанный уже в XIX веке классикой приключенческой литературы. Сразу после публикации он стал бестселлером: первый тираж в 10 000 копий разошелся меньше, чем за две недели . Успех «Айвенго» вызвал повышенный интерес к Средним векам и к их романтизации.«Маленький принц» был переведен на 180 языков, это самый известный роман Экзюпери, и хотя книга детская, такое определение ей можно дать очень условно. Это тот роман, который можно перечитывать всю жизнь, в каждом возрасте понимая его по-своему. «Маленький принц» уникален ещё и тем, что он традиционно издается с авторскими иллюстрациями.У Пеппи-Длинныйчулок есть собственный дом, сундук золота, суперсила, безграничная фантазия и неистребимая тяга к озорству. Она уверена, что взрослеть не нужно, и никто не может заставить её это сделать. Она ходит на руках, побеждает силача, носит на руках лошадь. Позитивистски-настроенные взрослые пытаются её угомонить, но ничего у них не выходит.«Одиссея капитана Блада» - самый известный пиратский роман XX века. Книга Сабатини была хорошо встречена читателями и он решился написать две книги -продолжения: «Хроника капитана Блада» и «Удачи капитана Блада». Остросюжетная трилогия неоднократно экранизировалась.В этом году знаменитому роману Льюиса Кэррола исполнилось 150 лет. «Алиса» – гениальный роман, написанный математиком. Хотя книга считается детской и писал её Кэролл для девочки Алисы Лиделл, роман не так прост: в нем есть множество математических, лингвистических и философских шуток и аллюзий. Структура и стиль повествования романа оказали заметное влияние на искусство, особенно на жанр фэнтези.Если вы хотите почитать ми-ми-ми истории о няшных животных, то Сетона Томпсона вам открывать точно не стоит. Его рассказы пронзительны и трогательны, возможно, вы не раз всплакнете за чтением. Зато вы испытаете что-то вроде катарсиса и пересмотрите свое отношение к животным, жизнь которых далеко не так безоблачна. Махатма Ганди писал: «Величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным». Детям стоит читать Томпсона, чтобы вера в этот прогресс не пропадала.Муми-тролли – сказочные существа, придуманные шведской писательницей Туве Янссон. Она сама рисовала своих героев, они белые, округлые и напоминают бегемотов. А ещё они очень милые и добрые. Муми-мир – идеальное пространство добра и гостеприимства, здесь всех накормят и спать уложат. Даже главный отрицательный персонаж книг – Морра, со временем перестает быть инфернальной сущностью и становится ближе к муми-троллям. Оказывается, что она совсем не злая, а просто страдает от одиночества и неумения выражать свои чувства.«Хоббита» Толкиен начал сочинять для своих детей, потом дал почитать рукопись друзьям, потом она дошла до издателя Стэнли Ануина, который дал её на рецензию своему 10-летнему сыну. Мальчик книгу одобрил. Во что это всё вылилось, мы прекрасно знаем. И « Хоббит », и «Властелин колец» стали бестселлерами, а фильмы по этим произведениям собирают хорошую кассу.Общий тираж книг о Гарри Поттере составил 400 миллионов экземляров – больше, чем у любой из детских книг в истории. Все 7 частей «поттерианы» - бестселлеры. Они стали самой продаваемой серией в истории, а фильмы по ним – самой кассовой серией фильмов. Издание книг, аудиокниг и экранизаций романов Роулинг вывели её на 620 место в списке самых богатых людей мира. До Поттера Роулинг жила на социальное пособие, после успеха книг стала богаче английской королевы.«Хроники Нарнии» – серия детских книг, написанная Коайвом Льюисом. Несмотря на то, что эти произведения рассчитаны в первую очередь на детей, в них полно аллюзий на христианские тексты, на римкую и греческую мифологию и на ирландские и британские сказки. «Хроники Нарнии» суперпопулярны. К 2006 году было продано более 100 миллионов экземпляров книг на 41 языке, есть теле- и киноэкранизации, радиопостановки, театральные постановки, компьютерные игры. Финальная книга серии «Последняя Битва» была удостоена «Carnegie Award», высшей награды в жанре детской литературы.Ещё один вечный ребенок – Питер Пэн. Он сбежал из дома и живет в Нетладии, у него есть собственная фея Динь-Динь, а противостоит ему злой Капитан Крюк. Питер Пэн стал одним из самых популярных персонажей детской литературы. Автор книги, Джеймс Барри, все права на издание книги завещал детской больнице. С условием, что суммы никогда не будут оглашены.В 2003 году роман американской писательницы Харпер Ли занял шестое место в рейтинге лучших книг по версии ВВС, в 2006 порталом play.com он был признан «лучшей книгой всех времен». Это произведение сегодня изучается в 80% американских школ, а фильм по нему, снятый в 1962 году, был номинирован на 8 премий «Оскар» и стал лауретом трех номинаций.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)