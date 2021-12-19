Как быстро удалить ржавчину с сушилки и других поверхностей

Удалить ржавчину может показаться сложной задачей, но с рецептом ниже вся работа будет элементарной. Нужно будет просто опустить решётку и другие металлические детали сушилки в указанный раствор, а через некоторое время лишь слегка потереть губкой. От ржавчины не останется и следа!



В небольшом количестве воды растворите 2 лопатки марганца. Вылейте раствор в таз водой 50-60 градусов (около 5-7 л).

Сюда же натрите небольшой кусочек (примерно 10-20 гр.) хозяйственного мыла на тёрке.



Этим раствором отлично растворяется жир и налёт. Однако если ржавчина сильная, то нужно добавить ещё 1 ингредиент.



С помощью таблетки для посудомоечной машины можно отмыть ржавчину с любых поверхностей. Для этого нужно просто растворить её в горячей воде и мыльным раствором помыть поверхности с ржавчиной. Однако, лучше всего растворить таблетку в вышеуказанном растворе из марганца и хозяйственного мыла. Это поистине «убийца» ржавчины и бактерий!



Нужно замочить все части сушилки и других металлических деталей в растворе из марганца, хоз. мыла и таблетки для посудомойки. Оставьте до остывания воды, примерно на 20-30 минут, а затем просто протрите губкой.



Металл будет не просто очищен от ржавчины, а также обеззаражен.

Кроме того, появится первоначальный блеск и сияние!Подробнее о том, как удалить ржавчину, смотрите в видео ниже: