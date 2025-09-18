Рахат-лукум: кто придумал угощение, которое так любила Валиде султан

Рахат-лукум является известной во всем мире восточной сладостью.

В чем секрет названия

Название лакомства символизирует то вкусовое наслаждение, которое человек получает при употреблении рахат-лукума/Фото:огородсад.рф

Путь к сердцу женщины

Согласно одной из легенд, рахат-лукум появился из-за прихоти правителя, любившего покорять женские сердца с помощью оригинальных угощений/Фото:cool-info.ru

Кулинарный поединок

Нежный вкус этих кубиков никого не оставлял равнодушным/Фото:scentofabricots.blogspot.com

Изобретение гения

В Турции считают рахат-лукум изобретением знаменитого кондитера/Фото:kefaloniamagazine.gr

Лакомством наслаждались в Турции, однако за ее пределами про рахат-лукум узнали гораздо позднее - лишь в 19 веке/Фото:mynet.com

Из Турции – в Европу

В 19 веке были заключены договора о поставках рахат-лукума в страны Европы/Фото:ens.az

Сегодня восточная сладость рахат-лукум популярна не только в Турции,. но в ряде других стран/Фото:ens.az

Польза рахат-лукума

Рахат-лукум не только необычайно вкусен, но и полезен/Фото:novate.ru