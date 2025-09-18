Рахат-лукум: кто придумал угощение, которое так любила Валиде султан

Рахат-лукум является известной во всем мире восточной сладостью.
После появления сериала «Великолепный век» у многих стала вызывать интерес турецкая кухня. Те, кто внимательно смотрел серии, обратили внимание на вкусовые предпочтения персонажей. Ухоженная и утонченная Валиде султан (мать Сулеймана) очень любила сладости, особенно рахат-лукум. Стоит отметить, что история этого лакомства не менее интересна, чем сюжетные линии сериала.
В «Великолепном веке» властная и изящная Валиде предпочитала употреблять рахат-лукум вместе с щербетом. Он нередко подавался на стол в покоях матери султана вместе с фруктами и другими лакомствами. Наложницам в гареме лукум разрешалось есть лишь по праздникам и по радостному поводу, а вот Валиде могла наслаждаться этим угощением столько, сколько ей хотелось.
Вообще, восточные сладости всегда ценились в мире. Однако среди них есть несомненные лидеры, одним из которых является рахат-лукум. Он представляет собой национальную кухню турков. История его появления не менее привлекательна и заманчива, чем его изумительный вкус. Существует немало легенд и версий относительно появления этой восточной сладости. Однако давайте обо всем по порядку.
В чем секрет названия
Название лакомства символизирует то вкусовое наслаждение, которое человек получает при употреблении рахат-лукума/Фото:огородсад.рф
Почему кулинарное изделие называется рахат-лукум? Достоверного и точного ответа на этот вопрос нет, и это придает некую загадочность вкусному яству. Однако, по мнению многих историков, название угощения имеет арабские корни (rahat-al-hulkum) и переводится с арабского языка как «ублажение (удовлетворение) горла». С турецкого же название сласти имеет несколько другой перевод – «кусочек удовлетворения». В принципе, значения аналогичны друг другу. Но сегодня слово «рахат-лукум» понятно без перевода, поскольку обозначает известное во всем мире восточное лакомство.
Путь к сердцу женщины
Согласно одной из легенд, рахат-лукум появился из-за прихоти правителя, любившего покорять женские сердца с помощью оригинальных угощений/Фото:cool-info.
Как же появилось столь вкусное угощение? Во-первых, стоит отметить, что в Турции рахат-лукум начали готовить несколько веков назад. Однако это не простое лакомство. Его готовили для турецких правителей. Что касается истории возникновения этого десерта, то существует несколько версий.
Так, согласно одной из легенд в далекой древности правил турками султан, который верил, что вкусным угощением можно завоевать расположение и любовь женщины. Этот путь он успешно использовал для того, чтобы получить расположение и симпатию со стороны многих красавиц. У султана даже было победоносное меню, состоящее из нескольких экзотических и очень вкусных блюд. Тех женщин, которые ему нравились, он старался покорить и очаровать этими яствами.
Но однажды правитель решил, что нужно блюдо новое и более необычное. Он велел главному повару дворцовой кухни приготовить особый десерт, который бы идеально подходил для романтического вечера. Так появилось изумительно вкусное и нежное угощение, которое впоследствии назвали рахат-лукум.
Кулинарный поединок
Нежный вкус этих кубиков никого не оставлял равнодушным/Фото:scentofabricots.blogspot.com
Легенда о правителе-гурмане очень красива, но она не является единственной версией возникновения знаменитого десерта. Другая история также связана с дворцовой кухней. Однако сюжет этой легенды несколько иной. В ней говорится, что рахат-лукум появился после кулинарных «поединков» лучших поваров, готовящих для правителя. Каждому из кулинаров хотелось стать главным на султанской кухне. Потому каждый из них старался.
Но одному удалось приготовить нечто особенное. Повар использовал в качестве ингредиентов крахмал, сахарный сироп, орехи, сухофрукты и различные ароматические добавки. Вкус десерта приятно удивил правителя. С того дня он регулярно подавался к столу султана. Позднее угощение получило название «рахат-лукум».
Изобретение гения
В Турции считают рахат-лукум изобретением знаменитого кондитера/Фото:kefaloniamagazine.gr
Турки любят рассказывать еще одну версию возникновения данного лакомства. Говорят, что его рецепт является задумкой известного в Турции кондитера. Звали его Али Мухиддин Хаджи Бекир Эфенди. Кондитер был родом из небольшого турецкого городка Кастамону. Но с 1776 года жил в столице (Стамбуле). Здесь он настолько преуспел в кондитерском деле, что ему даже удалось открыть собственную кондитерскую.
Следует отметить, что этот человек очень любил свою работу. Он был сладкоежкой, а потому ему нравилось готовить вкусные лакомства и десерты. Его мастерство как кондитера достигло славы, поскольку ему не было равных в этом деле. Даже готовя на небольшой кухне, он умудрялся создавать настоящие шедевры, которые не стыдно было подавать на столы самых знатных особ Турции. Кулинарная виртуозность Бекира Эфенди сделало его знаменитым не только в столице Турции, но и за ее пределами. Считается, что рахат-лукум первым приготовил именно гениальный кондитер.
Турецкий народ во все времена относился трепетно к сладостям. Потому Бекира эфенди полюбили на родине за его кондитерские шедевры, а особенно – за рахат-лукум, который принес славу не только ему, но и всей турецкой кухне. У его кондитерской регулярно собиралась толпа любителей этого десерта.
Лакомством наслаждались в Турции, однако за ее пределами про рахат-лукум узнали гораздо позднее - лишь в 19 веке/Фото:mynet.com
Так, появившееся в небольшой кухне сладкое угощение стало символом национальной турецкой кухни. Рахат- лукум полюбился высшей знати. Однако данная сладость считалась настоящей роскошью даже для обеспеченных людей. Сладость преподносили как дорогой и желанный подарок к праздничному мероприятию, предварительно завернув вкусные кубики в кружевной платок. Угощение дарили возлюбленной в знак глубоких чувств.
Так, постепенно, людская молва о тонком вкусе нового десерта дошла до дверей султанских покоев. Во дворце угощение полюбилось, и его начали готовить регулярно для правителя и его семьи. Откровенно говоря, султану на момент появления нового десерта уже приелись твердые кондитерские изделия, которыми богата турецкая кухня. Ему безумно понравились легкие, просто таящие во рту кубики с приятным вкусом.
Перефразируя крылатое латинское выражение, турки шутили про гениального кондитера: «Он пришел, увидел и победил Стамбул своим рахат-лукумом».
Из Турции – в Европу
В 19 веке были заключены договора о поставках рахат-лукума в страны Европы/Фото:ens.az
Следует отметить, что Бекир эфенди не ограничился приготовлением одного вида лукума. С его изобретательной руки в столице Турции появилось несколько видов данного лакомства. Он добавлял в них орехи. Впоследствии, в конце 19 столетия внук известного кондитера Мехмет Мухуддин представил изобретение деда на выставке, проходящей в Брюсселе.
Да, это может показаться удивительным, но вплоть до 19 века эта сладость была достоянием исключительно турков. В государстве рахат-лукум пользовался огромным спросом. Однако популярность угощения не выходила за пределы страны. Лишь у турков была возможность наслаждаться этим изысканным яством.
Сегодня восточная сладость рахат-лукум популярна не только в Турции,. но в ряде других стран/Фото:ens.az
Так продолжалось до 19 века, когда Турцию посетил один путешественник, прибывший из Британии. Попробовав местный десерт, он был восхищен его утонченным и нежным вкусом. Британец купил рахат-лукум в таком количестве, что для его размещения понадобилась большая коробка. Этот сладкий груз он отправил к себе на родину.
Десерт понравился англичанину настолько, что он даже дал ему название - Turkish Dеlight. С английского языка оно переводится как «турецкое удовольствие». Именно это название стало популярным в европейских странах.
Экзотический и нежный турецкий десерт очень понравился европейским гурманам. И, конечно же, от него были в восторге сладкоежки. Рахат-лукум стал любимым лакомством многих известных людей – Пикассо, Наполеона, Черчилля.
Польза рахат-лукума
Рахат-лукум не только необычайно вкусен, но и полезен/Фото:novate.ru
Благодаря полезным ингредиентам рахат-лукум оказывает благотворное воздействие на организм, а именно:
• стимулирует мозговую деятельность;
• положительно влияет на сердце и сосуды;
• способствует поднятию настроения и улучшению эмоционального фона;
• поддерживает иммунитет.
Сегодня турецкая сласть в разных уголках земли считается лучшим десертом к чаю, кофе и другим напиткам. К счастью, давно миновали те времена, когда наслаждаться вкусом рахат-лукума могли лишь члены правящей династии и вельможная знать. Турецкое лакомство можно купить практически в любом гастрономе или супермаркете по приемлемой стоимости. Рахат –лукум перестал быть недоступной роскошью. Сегодня практически каждый имеет возможность насладиться вкусом этого нежнейшего десерта.
