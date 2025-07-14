Почему в США шерифа не считают полицейским

Даже те, кто никогда не был в Соединенных Штатах Америки, хотя бы раз видел тамошних шерифов, как минимум, в кино. При этом из произведений массовой культуры не всегда понятно, кем же на самом деле является шериф. В родных палестинах граждане часто сравнивают их с участковыми полицейскими для простоты понимания.
Шериф - не полицейский, но может выполнять его функции. |Фото: drive2.ru.
В Соединенных Штатах Америки шериф – это не сотрудник полиции, а выборная должность, на которую в теории может претендовать любой гражданин. Само собой, если он отвечает набору соответствующих требований. Требования к шерифу могут отличаться от округа к округу. Однако, в любом случае баллотирующийся кандидат должен быть совершеннолетним гражданином США минимум со средним образованием. Опыт работы в полиции, наличие юридического образования, окончание полицейской академии приветствуются, однако не является обязательным условием во многих округах страны.
Шерифов выбирают местные жители на 2-6 лет. |Фото: bangkokbook.ru.
В этом случае шериф будет получать соответствующее образование на специальных курсах прямо в процессе работы. Избираться на должность можно только по месту своего жительства. Само собой важно понимать, что в выборах будет участвовать много желающих, и предпочтение в конечном итоге отдадут лучшим и наиболее подготовленным.
Шериф - это не только престижная, но и хорошо оплачиваемая служба. |Фото: mavink.com.
При этом важно понимать, что статуса полицейского у шерифа нет. Шериф – это выборное должностное лицо с особым статусом вне полиции. В США достаточно специфическая система охраны порядка и субординации силовиков. Если максимально упростить, то иерархия силовых структур, отвечающих за правопорядок, выглядит примерно так: ФБР – полиция штата – полиция города. ФБР работает по всей стране и может отдавать распоряжения полиции. Полиция штата имеет полномочия только в своем штате и стоит над муниципальной полицией. Соответственно полиция города работает только в пределах своего населенного пункта. Где же в этой системе шериф? Можно сказать, что он «сбоку». Хотя от штата к штату статус шерифа может немного меняться, чаще всего – это своего рода помощник муниципальной полиции.
Подчиненные шерифа - простые полицейские. |Фото: bangkokbook.ru.
Дело в том, что муниципальные офисы полиции стоят только в крупных городах, в то время как множество мелких населенных пунктов оказывается неохваченными. Здесь-то на помощь и приходит шериф! И хотя сам он де-юре полицейским не является, в подчинении у шерифа будут обычные сотрудники с «ксивами». Называются они «помощники шерифа» (deputy sheriff) и отряжаются их числа служащих муниципальной полиции. И многие спросят: но почему же нельзя было сделать шерифа просто полицейским?
Офис шерифа заменяет муниципальную полицию. ¦Фото: Twitter.
Потому что он по сути является государственным чиновником широкого профиля и выполняет как правоохранительные, так и административные функции. Хотя от штата к штату и от округа к округу набор полномочий может меняться, чаще всего шерифы курируют тюрьмы, осуществляют транспортировку заключенных, обеспечивают безопасность судов, отвечают за вручение повесток, проводят аукционы залоговой недвижимости, выполняют традиционные полицейские функции по расследованию преступлений и патрулю территории. Именно поэтому в американском кино шериф какого-нибудь глухого местечка чаще всего показывается как человек исключительно авторитетный и знающий все про всех. В сельских местностях, особенно в южных штатах шерифы традиционно пользуются большим уважением, чем простые полицейские и обычные муниципальные чиновники.
Отдельно стоит отметить, что по американским законам шерифы имеют право созывать народное ополчение (posse comitatus) для преследования преступников, ликвидации последствий стихийных бедствий и подавления общественных беспорядков. Впрочем, начиная со второй половины XX века, этим правом шерифы пользуются все реже.
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