Почему в США шерифа не считают полицейским

Шериф - не полицейский, но может выполнять его функции. |Фото: drive2.ru.

Шерифов выбирают местные жители на 2-6 лет. |Фото: bangkokbook.ru.

Шериф - это не только престижная, но и хорошо оплачиваемая служба. |Фото: mavink.com.

Подчиненные шерифа - простые полицейские. |Фото: bangkokbook.ru.

Офис шерифа заменяет муниципальную полицию. ¦Фото: Twitter.