Как избавиться от неприятного запаха лука, рыбы или чеснока на руках: 10 эффективных способов

В зависимости от того, какое блюдо мы готовим, меняется список необходимых ингредиентов. Если в рецепте указан лук, чеснок или рыба, следует быть готовым, что после их обработки руки будут неприятно пахнуть. Novate.ru рассказывает, как нейтрализовать раздражающий аромат, чтобы от вас не шарахались домочадцы.
Способ 1: Лимонный сок
Натрите ладони половиной лимона. / Фото: retete-usoare.info
Данный метод особенно эффективен в тех случаях, когда руки воняют рыбой. Это происходит благодаря тому, что лимонная кислота способна трансформировать амины, являющиеся источником неприятного рыбного запаха, в соли аммония, которые не раздражают наши рецепторы.
Все, что вам нужно сделать – это протереть руки половинкой лимона после того, как вы закончите с приготовлением блюда. Если цитрусового в холодильнике не оказалось, сполосните руки теплой водой с предварительно разведенной в ней лимонной кислотой.
Способ 2: Нержавеющая сталь
Потрите руки о кастрюлю из нержавеющей стали. / Фото: technika-remont.ru
Не совсем обычным, но от этого не менее результативным методом избавиться от неприятных запахов, является нержавеющая сталь. Если на вашей кухне есть кастрюля или сковорода из этого материала, потрите об нее руки. Еще один вариант – помыть руками несколько столовых приборов, сделанных из нержавейки. Также в некоторых магазинах можно найти специальный нейтрализатор запахов в виде стального мыла. Правда, соответствующих исследований на тему его эффективности не проводилось, однако, по отзывам многих хозяек, можно сделать выводы, что мыло действительно работает.
Способ 3: Кофейные зерна
Кофейные зерна нейтрализуют неприятный аромат. / Фото: fb.ru
Даже если у вас нет кофемолки, и вы предпочитаете покупать уже готовый молотый кофе, все равно в квартире не помешает хранить зерна. Они помогают в два счета обезвредить неприятных запах чеснока и лука, исходящий от ваших рук. Вам нужно лишь потереть несколько зернышек, а затем вымыть руки с мылом. Также подобный трюк можно проделать с молотым кофе, но результат будет менее заметным.
Обратите внимание: Если вам не нравится запах кофе, выберите другой способ нейтрализации лукового аромата. Иначе, избавившись от одного раздражителя рецепторов, вы обзаведетесь другим.
Способ 4: Пищевая сода
Пищевую соду нужно несколько раз смыть водой. / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Да-да, эта мадам и здесь отличилась. Иногда кажется, что на кухне достаточно иметь лишь соду и уксус, чтобы получалось легко и быстро решать все бытовые проблемы, начиная от чистки плиты, и заканчивая стиркой. Итак, нужно насыпать в ладони чайную ложку соды и потереть ею ладони несколько минут. Затем вымойте руки с мылом, вытрите полотенцем и наслаждайтесь отсутствием рыбного или лукового запаха. Кстати, сода способна справиться и с другими агрессивными ароматами, в частности с бензином и хлоркой.
Способ 5: Зубная паста
Зубная паста подарит рукам приятный аромат. / Фото: news.myseldon.com
Мы привыкли использовать пасту в двух случаях: для чистки зубов и для приведения в порядок белой обуви. А ведь на самом деле она может стать участницей множества бытовых лайфхаков. В частности зубной пастой получится нейтрализовать запах лука, чеснока или рыбы. Нанесите ее на ладони, хорошо разотрите, оставьте на минуту, а затем смойте теплой водой. Для закрепления результата можете «пройтись» по рукам еще и мылом. Приятный мятный аромат вряд ли будет сильно раздражать.
Способ 6: Холодная вода
Холодная вода сделает запах менее выраженным. / Фото: zdorovieinfo.ru
Если не понравился ни один из вышеперечисленных способов, либо под рукой не оказалось, например, лимона или соды, воспользуйтесь помощью обычной холодной воды. Будьте готовы к тому, что она, скорее всего, не устранит запах полностью, но сделает его менее интенсивным.
Способ 7: Петрушка
Петрушка устраняет и запах изо рта, и запах на руках. / Фото: povar.ru
Наверное, многие из вас знают, что нейтрализовать неприятный запах изо рта можно при помощи петрушки. Наверное, именно поэтому данная разновидность зелени становится невероятно популярной после употребления блюд, в состав которых входит лук или чеснок. Так вот, петрушка может устранить и аромат на руках. Возьмите веточку, разомните ее, протрите ладони, а затем ополосните их водой. Вместо петрушки можно использовать другие травы с интенсивным ароматом, например, укроп или розмарин.
Способ 8: Соль
Соль лучше брать покрупнее. / Фото: kto-chto-gde.ru
Даже если вы пытаетесь сократить количество соли в своих блюдах, все равно она обязательно присутствует на кухне. Многие даже покупают ее просто по привычке – и правильно делают, ведь никогда не знаешь, в какой момент она может пригодиться. Мы предлагаем использовать соль для устранения раздражающих запахов. Потрите ее ладони, а затем хорошо сполосните холодной водой – аромат рыбы или лука сразу исчезнет. Однако есть нюанс – данный способ не стоит использовать, если на коже есть порезы и трещины. Если соль попадет в открытую рану, то спровоцирует болезненное пощипывание.
Способ 9: Оливковое масло
Масло создаст на руках защитный барьер. / Фото: traveltimes.ru
Самым лучшим способом решения проблемы является ее недопущение. Предотвратить появление нестерпимого запаха поможет растительное масло. Лучше всего для нашей цели подойдет оливковое, однако можно взять и любое другое. Смажьте руки маслом перед тем, как приступить к нарезке лука, измельчению чеснока или разделке рыбы. Масло создаст на ладонях своеобразный защитный барьер, который убережет от неприятного аромата. Главное – не переборщить с количеством, иначе руки станут слишком жирными и скользкими, и нож может нечаянно выпасть из рук. Хотя, в этом случае возникает вопрос, что проще отметь: запах рыбы или оливковое масло?
Способ 10: Перчатки
Перчатки защитят руки от запаха. / Фото: sfgate.com
Самый надежный способ, который попросту не даст неприятному запаху проникнуть и остаться на коже. Поэтому если не хотите тратить время на устранение ароматов, просто работайте в кулинарных перчатках, и ничего с руками не случится. Если же они доставляют вам дискомфорт, тогда возьмите на заметку любой из способов, описанных выше.
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