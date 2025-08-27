10 самых странных наворотов, которые придуманы для элитных автомобилей

Таких «наворотов» вы не увидите, покупая бюджетный автомобиль, который ограничивается стандартным электропакетом. Однако приобретая элитное авто, будьте готовы получить ряд необычных «фишек», приготовленных для вас разработчиками. В этой подборке собраны некоторые занимательные примеры.
Toyota Century и ретро стилистика
Седан Toyota Century относиться к уровню премиальных автомобилей.категории. Любопытной особенностью Toyota Century является то, что в век цифровых технологий, есть возможность купить модель, оформленную под 80-е годы XX столетия. Главным образом эта модель отличается «старинной» кассетной аудиосистемой.
Jaguar XF и рычаг передач
Седан бизнес-класса Jaguar XF,http://navote.ru/?p=304 который также относят к классу спортивных авто производиться британскими автомобилестроителями с 2008 года. Когда автомобиль проектировался, его создатели решили, что рычаг коробки передач в большинстве авто слишком «скучный», а потому решили заменить его на нечто новое. В результате Jaguar XF получил рычаг передач, выглядящий как круговой регулятор громкости. Более того, когда машина не заведена, он «прячется» в приборную панель.
Audi A8 и свободное место
Автомобиль представительного класса Audi A8 в первую очередь запоминается своим салоном. И здесь действительно есть на что посмотреть, ведь он очень просторный! Любопытно только то, что дизайнеры Audi A8 давая «больше места для ног», дали его почему-то не водителю и пассажиру на переднем сиденье, а тем, кто сидит сзади.
Info-tainment pack от Bentley’s
Речь пойдёт не о конкретном автомобиле, а о системе, созданной для автомобилей Bentley премиального класса. Новый бортовой компьютер является живым подтверждением того, что сенсорного экрана много не бывает. С его помощью можно наблюдать ситуацию вокруг и в автомобиле с 12 позиций.
Mercedes-Benz S550 и елочки-ароматизаторы
Первое чем удивил Mercedes-Benz S550 после своего выхода на рынок, так это не техническими характеристиками и не дизайном, а запахом. Наверняка почти у каждого автолюбителя в салоне хоть раз висела такая маленькая пахнущая елочка. Создатели S550 по всей видимости решили, что «бюджетный» вариант для премиального авто – не вариант. Именно поэтому в машине имеется несколько полостей наполненных освежителем воздуха. Более того, разбрызгивание освежителя через систему климат контроля осуществляется только в случае, если датчики распознали «плохой» запах.
Audi A8 и аудиосистема
Еще одной любопытной деталью автомобилей Audi A8 является их аудиосистема, которая «спрятана» в элементах отделки салона. Когда водитель включает музыку, небольшие колонки выдвигаются в разных частях салона авто для создания наиболее качественного звучания.
Mercedes-Benz и гранитовые рудники
Какой материал стоит выбрать для отделки салона. Большинство автолюбителей думает о чем-то стильном или нежном, например коже, ткани, в крайнем случае – дереве. А вот создатели Mercedes-Benz любят использовать в своих премиальных автомобилях гранит. По счастью такие автомобили делаются под заказ или выходят ограниченной серией.
Porsche и аромат кожи
Когда автомобиль стоит несколько десятков, а то и сотен тысяч долларов, и в нем кожаный салон, пластиковые элементы поддува климат-контроля могут смущать состоятельного владельца. Эту «проблему» решили в автомобилях Porsche, отделав вентиляционные отверстия кожей. Когда через них проходит горячий воздух в салоне пахнет… хм, роскошью?
BMW и «джентельменский набор»
Обладатели последних BMW представительского класса смогут найти во внутреннем компьютере автомобиля опцию называющуюся «джентельменская функция». Эта функция вовсе не разливает шампанское, не позволяет связаться с коллегами и даже не предлагает одеть смокинг. Все что она делает – это позволяет регулировать положение любого сиденья в автомобиле. Сделано это на тот случай, чтобы водитель-джентльмен имел возможность «поухаживать» за пассажирами, если те сами не справятся…
Rolls Royce и романтика
Те, кто сможет приобрести Rolls Royce Phantom Drophead, помимо всех его многочисленных «премиальных» достоинств, определенно точно оценят функцию звездного неба. Все, что делает эта функция, – зажигает «звезды» по всему салону, в том числе и на стекле.
