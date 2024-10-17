С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Автор, ты мразь брехливая. Отработал свои серебреники, за плевок?. Только подумай о том, что плюнул ты в своих родите...Почему в Советско...
  • Александр Дербенев
    Полный бред. А сейчас что, лучше. Сплошная нажива и воровство. Нет никакой конкуренции. Сельское хозяйство разрушено....Почему в Советско...
  • Misha Glusch
    👍Зачем матросы в 1...

Зачем в Советском Союзе детям давали рыбий жир и почему потом перестали



Рыбий жир употреблялся людьми в пищу с давних времен. Одним из первых письменных упоминаний об использовании рыбьего жира на отечественных просторах можно считать записки арабского путешественника Ибн-Фадлан от X века. В своих сочинениях он писал о том, что местные народы широко используют рыбий жир в качестве пищевой добавки.
Для лечебных и профилактических целей жир стали использовать более 150 лет назад в Норвегии, а спустя какое-то время эту моду подхватили и в Советском Союзе.

На самом деле рыбий жир давали детям во многих странах. |Фото: fb.ru.

На самом деле рыбий жир давали детям во многих странах. |Фото: fb.ru.

 

Рыбий жир бывает разных сортов и получается разными способами. Однако, почти всегда это крайне неприятная на вкус субстанция с весьма специфическим запахом. Больше всего рыбьего жира можно получить из скумбрии и сельди. Один из наиболее эффективных способов получения данной субстанции был изобретен в середине XIX века норвежским фармацевтом Петером Мёллером, который научился получать рыбий жир из печени норвежской трески. Что интересно, способ Меллера в первую очередь помог не здравоохранению, а промышленному производству, в котором достаточно широко используется рыбий жир вместо растительных масел.
Станция разлива рыбьего жира. |Фото: shnyagi.net.

Станция разлива рыбьего жира. |Фото: shnyagi.net.

 

О полезных свойствах рыбьего жира люди знали давно. А потому нет ничего удивительного в том, что и в Советском Союзе рыбий жир решили использовать для укрепления здоровья населения и профилактики опасных заболеваний. Стоит отметить, что полезные свойства рыбьего жира могут серьезно меняться в зависимости от его сорта и кислот, содержащихся в нем.
В СССР в рыбьем жире видели ценный источник витаминов и минералов (йода, железа, креозотом, витамина А и D) для человеческого организма. Его также использовали как средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Кроме того, было известно, что рыбий жир является хорошим средством при лечении рахита и анемии.


Нужно было быть талантливым педагогом, чтобы убедить детей пить его без лишних проблем. |Фото: tourister.ru.

Нужно было быть талантливым педагогом, чтобы убедить детей пить его без лишних проблем. |Фото: tourister.ru.

 

Всего этого уже было достаточно для того, чтобы рыбий жир в Советском Союзе ложками скармливали до конца 1970-х годов. В 1979 году по воспоминаниям некоторых граждан старшего поколения жир все еще выдавали в школах и детских садах. Почему перестали делать это в новом десятилетии? Поговаривают, что причина тому заключалась в опасениях советских медиков, которые переосмыслили тот самый способ получения рыбьего жира из печени, созданный когда-то Петером Мёллером.

Все потому, что Меллер получал жир из печенки в середине XIX века, причем из печени морской рыбы. В то время прибрежные и речные воды были заметно чище тех, что были в том числе и в Советском Союзе в 1970-е годы. Врачи опасались и небезосновательно, что в печени рыбы могут накапливаться тяжелые вредные элементы, после чего вся эта «гадость» гарантированно окажется вместе с жиром в ребенке. Поэтому от практики раздачи вонючей и гадкой на вкус субстанции отказались.
Никто не любит рыбий жир. ¦Фото: lifehakersha.ru.

Никто не любит рыбий жир. ¦Фото: lifehakersha.ru.

 

Стоит признать, что рыбий жир действительно помогал в развитии детей! В частности, он помогал развивать интеллект: до появления обязательной раздачи рыбьего жира детям не приходилось думать, как так извернуться, чтобы не употреблять противный на вкус витамин.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх