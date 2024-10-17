Зачем в Советском Союзе детям давали рыбий жир и почему потом перестали

Рыбий жир употреблялся людьми в пищу с давних времен. Одним из первых письменных упоминаний об использовании рыбьего жира на отечественных просторах можно считать записки арабского путешественника Ибн-Фадлан от X века. В своих сочинениях он писал о том, что местные народы широко используют рыбий жир в качестве пищевой добавки.
Рыбий жир бывает разных сортов и получается разными способами. Однако, почти всегда это крайне неприятная на вкус субстанция с весьма специфическим запахом. Больше всего рыбьего жира можно получить из скумбрии и сельди. Один из наиболее эффективных способов получения данной субстанции был изобретен в середине XIX века норвежским фармацевтом Петером Мёллером, который научился получать рыбий жир из печени норвежской трески. Что интересно, способ Меллера в первую очередь помог не здравоохранению, а промышленному производству, в котором достаточно широко используется рыбий жир вместо растительных масел.
О полезных свойствах рыбьего жира люди знали давно. А потому нет ничего удивительного в том, что и в Советском Союзе рыбий жир решили использовать для укрепления здоровья населения и профилактики опасных заболеваний. Стоит отметить, что полезные свойства рыбьего жира могут серьезно меняться в зависимости от его сорта и кислот, содержащихся в нем.. Его также использовали как средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Кроме того, было известно, что рыбий жир является хорошим средством при лечении рахита и анемии.
Всего этого уже было достаточно для того, чтобы рыбий жир в Советском Союзе ложками скармливали до конца 1970-х годов. В 1979 году по воспоминаниям некоторых граждан старшего поколения жир все еще выдавали в школах и детских садах. Почему перестали делать это в новом десятилетии? Поговаривают, что причина тому заключалась в опасениях советских медиков, которые переосмыслили тот самый способ получения рыбьего жира из печени, созданный когда-то Петером Мёллером.
Все потому, что Меллер получал жир из печенки в середине XIX века, причем из печени морской рыбы. В то время прибрежные и речные воды были заметно чище тех, что были в том числе и в Советском Союзе в 1970-е годы. Врачи опасались и небезосновательно, что в печени рыбы могут накапливаться тяжелые вредные элементы, после чего вся эта «гадость» гарантированно окажется вместе с жиром в ребенке. Поэтому от практики раздачи вонючей и гадкой на вкус субстанции отказались.
Стоит признать, что рыбий жир действительно помогал в развитии детей! В частности, он помогал развивать интеллект: до появления обязательной раздачи рыбьего жира детям не приходилось думать, как так извернуться, чтобы не употреблять противный на вкус витамин.
