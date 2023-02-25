8 жизнеутверждающих и добрых фильмов о людях с ограниченными способностями

Для многих людей инвалидность звучит как приговор. Между тем жизнь человека с ограниченными способностями не должна кардинальным образом отличатся от других людей. Более того, история полна примеров, когда инвалиды достигают гораздо больших высот, чем их здоровые собратья. Жесткая борьба с обстоятельствами и триумф воли – вот что стало основой для многих киносценариев. Более того – большая часть фильмов основана на реальных событиях. Поэтому мы рекомендуем к просмотру эти картины – они научат находить в себе силы, когда кажется, что их уже не осталось, проявлять добродушие и научат сопереживать.
«Вселенная Стивена Хокинга», 2014 год
«Вселенная Стивена Хокинга», 2014 год/ Фото источник:kinomania.ru
Скорее всего, имя Стивена Хокинга вы уже слышали в новостях науки. Прежде чем сделать свои невероятные открытия в мире физике, он испытал минуты отчаяния. Приговор врачей для молодого ученого был однозначным: из-за склероза и последовавшего паралича юноше оставалось жить всего года два. Пережить уныние и борьбу с недугом, а также получить возможность заново работать и творить помогли ему близкие. Жена стала его опорой и поддержкой в трудный час. И, несмотря на то, что супруги впоследствии все-таки расстались, именно ее искренняя помощь и участие стала той соломинкой, которая помогла Стивену вновь почувствовать вкус к жизни и совершить прорыв в физической науке.
«Скафандр и бабочка», 2007 год
Скафандр и Бабочка
И вновь реальная история из жизни. Причем настолько достоверная, что впору подумать – а ведь никто не застрахован от такого события. Однажды Жан-Доминик Боби, на первый взгляд вполне здоровый мужчина, занимающий должность главного редактора популярного журнала ELLE, отправился на прогулку со своим сыном. И тут с 43-летним мужчиной случается инсульт. Спустя 20 дней мужчина очнулся в больничной палате и вдруг понял, что он не в состоянии управлять своим телом кроме левого глаза. Вот такой скафандр при живом и подвижном уме. От такого любой бы впал в ужас и уныние, но Жан-Доминик смог найти способ общения. Впоследствии это были не просто подмигивания, а настоящий диалог, который позволил продиктовать целое произведение. Эта книга стала бестселлером, на основе которого и был снят фильм.
«Запах женщины», 1992 год
Запах Женщины./Фото источник: tf.zannn.top
Молодой студент Чарли Симмс устраивается на работу в качестве сиделки. В его обязанности входит присмотр за ослепшим подполковником Френком Слейдом. Как выясняется, этот человек буквально сходит с ума от своей беспомощности и втайне от родственников строит хитроумный план суицида. Он планирует провести свой последний weekend в городе разгула и порока Нью-Йорка, чтоб вновь прочувствовать все прелести жизни, а затем застрелиться. Однако эта поездка неожиданным образом меняет сознание каждого участника. За роль жесткого и беспринципного слепого полковника актер Аль Пачино получил заветный «Оскар». А сцена чувственного танго, которая любого зрителя не оставляет равнодушным, наглядно докажет, что для ощущения красоты танца зрение вовсе и не обязательно.
«1+1», 2011 год
«1+1», 2011 год./Фото источник: kinomania.ru
Эта комедия основана на реальных событиях. Богач Филипп прикован к инвалидному креслу, и все, что осталось у него чувствительным – это голова. А вот молодой афроамериканец Дрисс живет полной жизнь. Недавно он освободился из тюрьмы, и все, что ему сейчас нужно – это галочка в посещении работодателя для получения соцпособия. Однако в результате пари мужчина остается на месяц в качестве сиделки. Что же выйдет из этого тандема аристократа-инвалида и молодого нахального парня из трущоб? По секрету скажем, что обоих ждут невероятные приключения и новые жизненные горизонты.
«До встречи с тобой», 2016 год
«До встречи с тобой», 2016 год/ Фото источник kinobusiness.com
А что будет, если в жизнь инвалида ворвется совершенно невероятное яркое и жизнерадостное создание в виде неунывающей девушки? Мать попавшего в аварию Уилла специально подобрала сиделкой именно Лу, ведь это последний шанс уберечь от рокового решения своего сына. Дело в том, что некогда успешный юноша с отличными перспективами был сбит мотоциклистом, и после этого и его карьера, и личная жизнь, да и он сам были сломлены. Но сможет ли девушка, предпочитающая в качестве подарка на день рождения не ювелирное украшение, а полосатые чулки, вернуть Уиллу вкус к жизни? Впрочем, и в жизни Лу тоже грядут перемены. Она по-новому сможет взглянуть на свои отношения с бойфрендом, на свои цели и надежды.
«Серфер души», 2011 год
«Серфер души», 2011 год./Фото источник:scene360.com
13-летняя Бетани жила интересной жизнью обычного подростка: училась, встречалась с друзьями и делила с ними общее увлечение – серфинг. Однажды она совершала очередной заплыв, когда на нее напала тигровая акула. С тех пор жизнь юной серфингистки разделилась на «до» и «после»: оставшаяся без руки девушка заново училась жить. Невероятно: она не только не бросила любимый спорт, но и уже спустя месяц принимала участие в соревнованиях вместе со здоровыми участниками. И это не просто мотивирующая сказка – это реальная история из жизни профессиональной спортсменки Бетани Хамилтон. Сила воли девушки помогла преодалеть стереотипы и стала образцом для подражания тысяч людей, оставшихся без конечностей.
«Я тоже», 2009 год
«Я тоже», 2009 год./Фото источник:vr-vyksa.ru
Дэниэль – мужчина средних лет. Он имеет диплом о высшем образовании, имеет активную жизненную позицию и поступает на должность специалиста по работе с людьми с ограниченными способностями. Это интересный человек, хотя и имеет пугающий диагноз – синдром Дауна. Картина повествует о развитии любовных отношений между Дэниэлем и Лаурой, девушкой, для которой тоже стало призванием помощь нуждающимся людям. При первом знакомстве она принимает Дэниэля за одного из своих подопечных. Но со временем девушка проникается чувствами к интересному и духовно богатому Дэниэлю. Любопытно, что главный герой был списан с самого актера Пабло Пинеда, который, несмотря на болезнь, смог получить высшее образование.
«Мед в голове», 2014 год
«Мед в голове», 2014 год./Фото источник:ru.kinorium.com
Забавная, грустная и добрая трагикомедия о девочке Тильде, которая никак не может принять болезнь любимого дедушки. После смерти супруги у пожилого Амандуса прогрессирует болезнь Альцгеймера – он беспрерывно что-нибудь сотворяет такое, от чего у родителей Тильды возникают проблемы. Ее мама в конец не выдерживает и настаивает на доме престарелых. А вот Тильда верит, что воспоминания юности смогут вернуть дедушке память. Надо сказать, что и сам старик переживает из-за того, что мысли как будто слипаются и полное ощущение, что у него «словно мед в голове».
Не долго думая, Тильда подготавливает побег, и забавная парочка отправляется в путешествие в далекую Венецию. Любопытно, но поиски беглецов помогают родителям решить и собственный кризис отношений. Отличный жизнеутверждающий фильм для семейного просмотра, который доставит немало минут доброго смеха.
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