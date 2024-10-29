7 популярных подержанных автомобилей, способных похвастаться устойчивостью к ржавчине

Коррозия кузова - бич любой машины и страх всякого автомобилиста. А потому нет ничего удивительного в том, что абсолютно каждый хозяин глубоко заинтересован в том, чтобы выбранная им «ласточка» служила верой и правдой на протяжении многих лет и сотен тысяч километров пробега. И чтобы при этом на кузове транспортного как можно дольше не появлялось ненавистных «рыжиков».
1. Audi A6 Avant
Хорошая машина была. /Фото: avtovladelcev.ru.
Те, кому довелось побыть хозяином этой машины, вполне справедливо считают ее одним из лидеров в вопросах защиты кузова от ржавчины. Несмотря на почтенный срок на вторичном рынке до сих пор попадаются «Avant» от 1994 года в неплохом состоянии. Благодаря по-настоящему качественной оцинковке кузовных панелей и герметичным соединениям, близким по своему качеству к идеальным, машина практически не ржавеет даже в самых суровых условиях. Что неоднократно доказано, в том числе эксплуатацией на просторах бывшего СССР.
2. Toyota Camry XV30
Добротная модель. /Фото: bestchehol.ru.
Автомобили линейки XV30 абсолютно справедливо считаются одними из лучших в вопросе коррозийной устойчивости. Во всяком случае, если речь идет об автомобилях, выпущенных в период с 2001 по 2006 год. Успех Toyota Camry в этом вопросе во многом обусловлен по-настоящему толстым защитным слоем на каждом из ключевых участков кузова. В тех самых местах, где это нужно больше всего. Исключением из этого правила не являются и такие систематически проблемные места автомобиля как пороги и багажник.
3. Volvo S80
Можно брать. /Фото: kolesa.ru.
Еще один автомобиль, который еще не так давно был страшно популярен на вторичном рынке. Модели в неплохом состоянии попадаются по сей день. Благо выпускали S80 с 1998 по 2016 год. А потому дефицита этих автомобилей нет по сей день. Высокая устойчивость к ржавчине у 80-го во многом обусловлена высококачественной оцинковкой, а также не менее качественной заводской покраской. Что интересно, если у S80 все-таки есть какие-то проблемы с коррозией, то в большинстве случаев конкретно этот автомобиль банально перекрашивался после ДТП или из прихоти нового хозяина.
4. Volkswagen Passat B6
Неплохой автомобиль. /Фото: drive2.ru.
В целом крепкий автомобиль с неплохой оцинковкой кузова, качественными швами и удовлетворительной покраской. Проблемы с ржавчиной у Passat B6 разве что после солидного, несколько сот тысяч километрового пробега. Как и у большинства других автомобилей на рынке, проблемы с «рыжиками» в первую очередь появляются на порогах. Поэтому именно последним следует уделять повышенное внимание.
5. Honda CR-V
До сих пор хороша. /Фото: laminarts.ru.
Автомобиль с весьма крепким кузовом, который практически не страдает от ржавчины даже в сложных климатических условиях. Кроме того, автомобили этой модели традиционно могут похвастаться достойной оцинковкой и неплохой заводской покраской. При должном уходе и надлежащем внимании к кузову, Honda CR-V скорее всего позволит своему хозяину забыть о том, что такое автомобильная ржавчина на долгие годы.
6. Opel Insignia
Выглядит приятно. /Фото: auto.vercity.ru.
Машина с отнюдь не идеальной, но все еще очень хорошей коррозийной устойчивостью. Особенно, если сравнивать с другими «ласточками» в среднем по рынку. Автомобили 2008 года выпуска практически не испытывают проблем даже с такими хронически опасными местами как пороги. Впрочем, своя ахиллесова пята у «Insignia» все-таки есть. Ненавистные «рыжики» с завидным постоянством образуются на дверных петлях, что чревато не самыми приятными последствиями. А значит, двери Opel нуждаются в постоянном повышенном внимании.
7. Chery Tiggo 7
Есть и достойные китайцы. /Фото: chery.ru.
На сегодняшний день в России есть несколько китайских автомобилей, которые в целом могут похвастаться достойной устойчивостью к образованию ржавчины. Творения восточноазиатского автопрома уверенно догнали в этом отношении лучшие западные образцы из числа наиболее ходовых. И все же, особого упоминания при разговоре об устойчивости к коррозии заслуживает такая модель как Chery Tiggo 7. При минимальном обязательном уходе за кузовом и порогами, «семерка» будет служить верой и правдой без каких-либо ржавых «огорчений» в адрес хозяина.
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