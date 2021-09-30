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Сокровенная Мексика в объективе лучшего латиноамериканского фотографа XX века


Местная забегаловка. Мексика, 1934 год.

Местная забегаловка. Мексика, 1934 год.

Мануэль Альварес Браво – фотограф-самоучка, который получил огромное признание ещё при жизни. Его назвали самой важной фигурой XX века в латиноамериканской фотографии. На каждом его фото остро отражается понимание несоответствия между традициями Мексики и реалиями жизни в быстро меняющихся городах.

2. Каноэ


Чачалакас, Веракрус, 1936 год.

Чачалакас, Веракрус, 1936 год.

 

3. Уличные торговцы


Уличная торговля в центре города, 1975 год.

Уличная торговля в центре города, 1975 год.

 

4. Велосипедисты


Мексиканские велосипедисты в пустыне, 1966 год.

Мексиканские велосипедисты в пустыне, 1966 год.

 

5. Игра теней


фотография, на которой тень формируют причудливый образ, 1972 год.

фотография, на которой тень формируют причудливый образ, 1972 год.

 

6. Влюблённые


Прогулка на окраине города. Мексика, 1950 год.

Прогулка на окраине города. Мексика, 1950 год.

 

7. Фрида Кало


Портретный снимок гениальной мексиканской художницы.

Портретный снимок гениальной мексиканской художницы.

 

8. Диего Ривера


Мексиканский художник, муралист и политический деятель, 1930 год.

Мексиканский художник, муралист и политический деятель, 1930 год.

 

9. Верховный жрец


Жрец в храме красного тигра. Мексика, 1949 год.

Жрец в храме красного тигра. Мексика, 1949 год.

 

10. Сеньор де Папантла


Местный житель в маленьком городишке. Мексика, 1934 год.

Местный житель в маленьком городишке. Мексика, 1934 год.

 

11. Оптика


Магазин оптики, в котором можно получить профессиональную консультацию. Мексика, 1931 год.

Магазин оптики, в котором можно получить профессиональную консультацию. Мексика, 1931 год.

 

12. Парикмахер


Уличный мексиканский цирюльник, 1924 год.

Уличный мексиканский цирюльник, 1924 год.

 

13. Маргарита Бонампак


Местная жительница, которая занимается росписью настенных фресок.

Местная жительница, которая занимается росписью настенных фресок.

 

14. Чамула


Муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в городе Сан-Хуан-Чамула.

Муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в городе Сан-Хуан-Чамула.

 

15. Работа Мануэля Альвареса Браво


Женщина возле разбитого стекла. Мексика, 1938 год.

Женщина возле разбитого стекла. Мексика, 1938 год.

 

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Сокровенная Мексика в объективе лучшего латиноамериканского фотографа XX века

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Сокровенная Мексика в объективе лучшего латиноамериканского фотографа XX векаПодписаться на мой Instagram
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