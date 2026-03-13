Способы применения пищевой соды, о которых мало кто знает

Рачительная хозяйка Бритт-Мари, героиня книжки Фредерика Бакмана, и дня не могла прожить без соды. Она справедливо полагала, что вещество может выручить в разных ситуациях, даже самых сложных. Возможности этого продукта почти безграничны.
И применение ему в доме найдется повсюду, будь то лечебные процедуры, борьба с пестицидами или детский досуг.
Мы расскажем о новых способах применения пищевой соды, о которых многие даже не догадываются, а вы уже сегодня можете их испытать.
1. Способ избавиться от отеков ног
После 30 лет у многих людей начинают отекать ноги. Как правило, это связано с накоплением солей в тканях организма. Избавиться от отеков помогает раствор соды.
Залейте 1,5 ч. л. соды 1 ст. кипятка. Опустите в теплый раствор хлопчатобумажные носки, отожмите их и наденьте. Сверху обмотайте ноги пищевой пленкой или натяните полиэтиленовые мешочки. Сверху наденьте сухие носочки. Такие компрессы можно оставлять на ночь. И через 8 часов действие процедуры будет видно невооруженным глазом.
2. Средство для удаления пестицидов с овощей и фруктов
Чтобы смыть с овощей и фруктов воск и пестициды, оставьте их на 15–20 минут в теплом содовом растворе (1 ч. л. соды на 1 л воды).
3. Прием, чтобы сохранить цвет броколли во время варки
Чтобы сохранить при варке яркий цвет брокколи, добавьте в кастрюлю с водой 1 ст. л. соды. Овощи будут выглядеть более аппетитно.
4. Масса для лепки
Из соды и кукурузного крахмала получается пластичная белоснежная масса, которая к тому же отлично затвердевает и не темнеет при высыхании. Чтобы ее получить, смешайте в миске 1 ст.
Картофельный крахмал для поделок, увы, не годится: из-за него масса липнет к рукам, как тесто.
5. Шпаклевка для трещин на керамике
Если смешать соду и клей ПВА в пропорции 1:1, получится отличная паста для затирки небольших трещин в плитке или других керамических изделиях.
6. Таблетки для посудомоечной машины
Чтобы самостоятельно изготовить таблетки для посудомоечной машины, возьмите 1 ст. соды, 1/2 ст. соли, 1/3 ст. лимонной кислоты. Перемешайте все ингредиенты в большой емкости и добавьте в смесь 2–3 ст. л. средства для мытья посуды. Еще раз тщательно перемешайте смесь и оставьте ее на 1,5–2 часа. В это время будет идти химическая реакция. Когда масса перестанет увеличиваться в объеме, наполните ею формочки для льда и дайте высохнуть.
7. Средство от белых разводов на доскеИзбавиться от белых разводов на школьной доске можно, протерев ее мокрой губкой с содой.
8. Смеси для выведения сложных пятен
Чтобы удалить желтые пятна от пота на белой одежде, смешайте 2 ст. л. соды, 4 ст. л. перекиси водорода и 1 ч. л. средства для мытья посуды. Нанесите эту кашицу на загрязненные участки и оставьте на 15–20 минут. Будьте осторожнее с тонкими тканями, такими как батист. И не используйте это средство слишком часто, так как на одежде могут появиться прорывы.
Травяные пятна и пятна крови на джинсах можно вывести содой, разведенной небольшим количеством теплой воды. Вотрите эту смесь в ткань с помощью щетки и оставьте на 30 минут. Затем смойте и прополощите одежду.
Сода также отлично справляется с жирными пятнами на пуховиках из микроволокнистого полиамида или полиэстера. Перед стиркой смочите залоснившиеся и загрязненные места водой и вотрите в них соду. Подождите 15 минут, а затем стирайте пуховик так, как вы обычно это делаете.
9. Смягчитель для постельного белья и одежды
Белье станет мягче, если перед стиркой его на сутки замочить в содовом растворе (на 5 л воды нужно 1–1,5 ст. л. соды). Тем самым вы усилите действие стирального порошка и увидите, что вещи стали чище, чем после обычной стирки.
10. Паста, чтобы вернуть белизну подошвам
Смешайте 2 ст. л. соды, 1 ст. л. перекиси водорода и 1 ст. л. воды. Аккуратно нанесите смесь на подошвы кроссовок небольшой щеткой и почистите их.
11. Восстанавливающая ванна после тренировки
Болевые ощущения в мышцах после тренировки снимает ванна с содой. Залейте полпачки вещества крутым кипятком, а когда сода растворится, добавьте этот раствор в теплую ванну. 20-минутная процедура позволяет расслабиться и смягчает кожу.
