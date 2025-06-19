Доллар с особенным серийным номером может принести состояние

Долларовые банкноты есть почти у каждого. Некоторые их хранят как сувенир, а у других просто банкнота пылиться в дальнем углу шкафа. Между тем, в мире есть достаточное количество людей, которые занимаются именно коллекционированием долларовых купюр. И за красивый серийный номер они готовы щедро заплатить.

Цена зависит от номера на купюре – чем красивее, тем дороже ценят коллекционеры редкую банкноту. Особенно ценятся семерки, да и вобще любая последовательность из красивых цифр. Коллекционеры даже сделали сайт – CoolSerialNumbers – там обладатели долларов со всего мира могут проверить свои банкноты на предмет уникальности . К примеру вот несколько чисел, за которыми сейчас идет охота: 7 одинаковых чисел подряд, например 17777777 7 одинаковых чисел не подряд тоже ценятся, хоть и поменьше 77770777 зеркальные номера, например 01111110, 70000007 повторения, такие как 67676767Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!