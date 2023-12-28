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10 автомобилей со всего мира, которые не за что похвалить


Машины, которые не похвалишь.

Машины, которые не похвалишь.

Бывают хорошие автомобили, бывают не очень, а бывают еще и такие машины, которые просто не найдешь, за что похвалить. Машины настолько ужасные и странные, что не понимаешь, как они вообще на свет появились и на рынок выбраться смогли. Вот лишь некоторые из таких, наиболее злосчастные.

1. Toyota MasterAce


Когда денег хватило только на Toyota MasterAce.

Когда денег хватило только на Toyota MasterAce.

 

Этот странный автомобиль как будто кричит всем своим видом о том, что у его хозяина просто не нашлось денег на аналогичную машину от Volkswagen.

2. Toyota Prius



Никто не любит Toyota Prius.

Никто не любит Toyota Prius.

 

Забавнейший автомобиль. В свое время продвигался под соусом «заботы об окружающей среде». При этом машина пожирает 10-14 литров топлива! Ненавистников у Prius хватает даже сегодня.

3. Chevrolet Chevette


Chevrolet Chevette не оправдал надежд.

Chevrolet Chevette не оправдал надежд.

 

Этот интересно выглядящий автомобиль в свое время стал сосредоточением водительского гнева и ненависти. Если бы у Chevrolet Chevette была мама, ей было бы стыдно за такого ребенка.

4. Fiat Multipla


Все хорошо в Fiat Multipla, кроме дизайна.

Все хорошо в Fiat Multipla, кроме дизайна.

 

Практичный и очень вместительный автомобиль. Почти никаких технических изъянов. Но только посмотрите на ее дизайн! Это же ужасно.

5. Hummer H2


В семье не без урода и он Hummer H2.

В семье не без урода и он Hummer H2.

 

Модель H1 знают все и любят все. Этого нельзя сказать про «двойку». Ужасный обзор из кабины, неоправданно высокий расход топлива, шум, еще продолжать?

6. Smart Fortwo


Smart Fortwo делала инквизиция.

Smart Fortwo делала инквизиция.

 

Когда-то те, кто издевался над другими, обливали их дегтем и посыпали перьями. В наши дни подобные линчеватели садили бы свою жертву в Smart Fortwo.

7. Ford Pinto


Опять сломался Ford Pinto.

Опять сломался Ford Pinto.

 

Трудно будет найти такую вещь в мире, которая ломалась бы чаще, чем двигатель этого Ford. Эта машина - величайший позор американского автопроизводителя.

8. Pontiac Aztek


Лучше пешком, чем на Pontiac Aztek.

Лучше пешком, чем на Pontiac Aztek.

 

Самая провальная машина с отвратительными техническими характеристиками и еще более отвратительным дизайном. Как она только появилась на свет, сойдя с конвейера на дорогу, и с чертежной доски на конвейер – загадка.

9. Юго


Какой Юго с лица, такой и под капотом.

Какой Юго с лица, такой и под капотом.

 

Один из тех случаев, когда внешний вид автомобиля в полной мере соответствует его техническим возможностям. И с тем, и с другим в этом конкретном случае – беда.

10. Reliant Robin


А еще Reliant Robin самый опасный автомобиль в истории.

А еще Reliant Robin самый опасный автомобиль в истории.

 

Абсолютный рекордсмен всех времен, народов и производителей! Такое ощущение, что эта машина специально создавалась для геноцида автомобилистов. Трудно представить что-то еще менее надежное.

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