Полезный лайфхак: Капроновые колготки вместо вакуумного мешка!

Я отношусь к тому типу женщин, у которых вещи вываливаются из шкафа, а надеть нечего. Горы курток, платьев, пуховиков. Но стоит их проносить один сезон, они надоедают. Хочется чего-нибудь новенького, а витрины магазинов так и манят, как в фильме «Шопоголик». Особенно опасно заходить в торговые центры в дни распродаж.

После очередной покупки встает вопрос, куда же складывать все это богатство. Старое выкинуть - рука не поднимается. Пробовала распихивать все по вакуумным пакетам, но столкнулась с рядом трудностей.

Во-первых, некоторые пакеты оказались бракованными и раздулись, как рыба фугу. Во-вторых, если я решу одеть вещь, а потом убрать снова в пакет, то придется бежать за пылесосом и опять откачивать воздух. В-третьих, у меня постоянно слетали и терялись прищепки, при помощи которых застегивалась молния.

Не буду тянуть, я нашла отличный выход, да еще и бесплатный. Мне помогли обычные старые капроновые колготки. Их завались в доме любой женщины или девушки.

Чаще всего в колготки я упаковываю пуховики, так как они съедают очень много места в шкафу.