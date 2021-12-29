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Полезный лайфхак: Капроновые колготки вместо вакуумного мешка!

Полезный лайфхак: Капроновые колготки вместо вакуумного мешка!

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Я отношусь к тому типу женщин, у которых вещи вываливаются из шкафа, а надеть нечего. Горы курток, платьев, пуховиков. Но стоит их проносить один сезон, они надоедают. Хочется чего-нибудь новенького, а витрины магазинов так и манят, как в фильме «Шопоголик». Особенно опасно заходить в торговые центры в дни распродаж. 
 
После очередной покупки встает вопрос, куда же складывать все это богатство. Старое выкинуть - рука не поднимается. Пробовала распихивать все по вакуумным пакетам, но столкнулась с рядом трудностей. 
 
 
Во-первых, некоторые пакеты оказались бракованными и раздулись, как рыба фугу. Во-вторых, если я решу одеть вещь, а потом убрать снова в пакет, то придется бежать за пылесосом и опять откачивать воздух. В-третьих, у меня постоянно слетали и терялись прищепки, при помощи которых застегивалась молния. 
 
Не буду тянуть, я нашла отличный выход, да еще и бесплатный. Мне помогли обычные старые капроновые колготки. Их завались в доме любой женщины или девушки. 
 
Чаще всего в колготки я упаковываю пуховики, так как они съедают очень много места в шкафу.
 
  • Итак, для начала сверните куртку колбаской, спрятав замок внутрь. 
  • Потом натяните колготки на эту колбаску, как на ногу.
     
  • Теперь можно сложить вещь в шкаф. 

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Лайфхак прислала Вилкова Нина из города Самара.

 

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