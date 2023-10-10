Что было общего у религии и науки в Средние века,и причем тут женщины,астрология и механические часы

Религия и наука

Монах за работой. \ Фото: guadagnare-oggi.com.

Жан Миело был писателем, переводчиком, иллюстратором рукописей, писцом и священником, который служил секретарём Филиппа Доброго. \ Фото: bing.com.

Астрология

Диаграмма и знаки Зодиака в астрономическом сборнике 1464 года.

Слева направо: Средневековый Зодиакальный календарь и современный.\ Зодиакальный человек, 1413-16 годы.

Знания о мире

Создание Земли, неизвестный художник.

«Божественная комедия» Данте Алигьери. \ Фото: italytravelandlife.com.

Женщины в науке

Философия, представляющая семь свободных искусств Боэцию.

Женщина, преподающая геометрию, ок. 1308-16 года. \ Фото: bing.com.

Механические часы

География: два вращающихся диска (volvelles), показывающие время в разных местах по сравнению с Лондоном, и созвездия, видимые на небе в разные даты и время, неизвестный художник, 1844 год. \ Фото: bing.com.

Вычислительная техника, астрономия и прогнозирование. На изображении изображены пальцы, помеченные для вычисления даты Пасхи, примерно XI век.