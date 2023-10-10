Что было общего у религии и науки в Средние века,и причем тут женщины,астрология и механические часы

Принято считать, что во времена Средневековья, часто называемого Тёмными веками, наука имела далеко нелестную репутацию, наравне с одержимостью демонами, колдовством и суевериями, а религия и вовсе подливала масла в огонь, доминируя в том или ином вопросе. Однако это было не так, поскольку в этот период были сделаны одни из самых важных достижений, включая крупные изобретения.
Религия и наука
Монах за работой. \ Фото: guadagnare-oggi.com.
В то время как сегодня существует чёткое различие между основными религиями и наукой, в средневековый период это было не так. Эти два понятия по своей сути были взаимосвязаны и необязательно противопоставлялись. Например, средневековая версия современной науки называлась натурфилософией. Проще говоря, это было искусство узнавать об окружающем мире, Земле и природе, а также о небе и звёздах, созданных Богом. Из-за этого для многих, кто практиковал её, средневековая наука на самом деле была преданностью и способом стать ближе к Богу.
Жан Миело был писателем, переводчиком, иллюстратором рукописей, писцом и священником, который служил секретарём Филиппа Доброго. \ Фото: bing.com.
Ко всему прочему эти два явления были тесно переплетены из-за того, что Католическая церковь в Европе являлась самым могущественным институтом. Таким образом, она финансировала многие университеты, куда студенты, а также религиозные люди ходили изучать науку. Монахи, например, изучали этот предмет в университетах и часто принимали активное участие в его открытиях. Ко всему прочему они были самыми образованными людьми в обществе. Их учили читать и писать в мире, где большинство населения этого не умело, поэтому им часто поручали писать книги и записывать информацию. Помимо всего этого, у них был доступ к самым лучшим библиотекам на континенте, соответственно, они много читали. Первоначально монахи были обучены грамоте, чтобы читать людям Библию.
Астрология
Диаграмма и знаки Зодиака в астрономическом сборнике 1464 года.
В то время как сегодня многие считают астрологию выдуманной и бессмысленной, в средневековый период она играла большую роль в науке и в целом в повседневной жизни.
В средневековых университетах курсы были разделены на семь свободных искусств: грамматику, риторику, логику, музыку, геометрию, арифметику и астрономию. Астрономия была изучением небесных тел, таких как звёзды или планеты, и небесных явлений, таких как кометы. Как бы забавно это не звучало, но по тем временам астрология также считалась наукой.
Слева направо: Средневековый Зодиакальный календарь и современный.\ Зодиакальный человек, 1413-16 годы.
Религиозная литература часто содержала календари, в которых была информация о движении звёзд и планет, которая адаптировалась и интерпретировалась для предсказания судьбы и не только. Стоит также отметить тот факт, что астрология часто использовалась в лечебных целях, для предсказания походов к врачу в соответствии с фазами Луны и временами года.
Знания о мире
Создание Земли, неизвестный художник.
Стало общепринятым убеждение, что до тех пор, пока Христофор Колумб не приплыл в Америку, люди считали Землю плоской. Однако это неверно, поскольку нет как таковых доказательств того, что люди вообще верили в то, что Земля плоская. На самом деле, в трудах Платона и Аристотеля есть упоминания о том, что Земля была сферической ещё у древних греков, соответственно, люди в средневековый период также верили, что мир круглый, благодаря физическим доказательствам, а также письменным или нарисованным свидетельствам. Например, в Англии была найдена миниатюра XIII века, на которой было показано, что Земля круглая.
«Божественная комедия» Данте Алигьери. \ Фото: italytravelandlife.com.
Более того, не только учёные или образованные люди знали, что Земля круглая. Есть также изображения сферической Земли во многих произведениях искусства средневекового периода. Прекрасным примером этого является искусство, изображающее сотворение Земли Богом. На самом деле, люди в средневековой Европе были настолько осведомлены о форме Земли, что даже привязывали её к часовым поясам. Например, в «Божественной комедии» Данте Алигьери, завершённой в 1320 году, он обсуждает, как форма Земли обусловила временные пояса. Данте также упомянул, что в разных полушариях были видны разные планеты и созвездия, а также звёзды.
Женщины в науке
Философия, представляющая семь свободных искусств Боэцию.
Часто принято считать, что наука до современного периода была исключительно мужской сферой деятельности. Одной из проблем, касающихся женщин в науке в средневековый период, является тот факт, что им не разрешалось посещать университет. Это означало, что женщины занимались своей наукой без документов и дома. Было обычным делом, что женщины знали о лекарствах и снадобьях, и часто роль женщины заключалась в том, чтобы ухаживать за своими больными детьми. Мудрая местная женщина часто могла поделиться информацией, если кто-то в деревне заболевал. Тем не менее есть несколько редких примеров, когда женщины создают медицинские тексты. Например, Тротула Салернская, жившая в XII веке, написала компиляцию из трёх текстов под названием «Условия жизни женщин», «Лечение женщин» и «Женская косметика».
Женщина, преподающая геометрию, ок. 1308-16 года. \ Фото: bing.com.
Коллекция содержала информацию обо всём от ухода за волосами до рецептов помады и родов. Эта работа была одной из самых популярных, поскольку её очень часто копировали, и она упоминалась в 200 рукописях. Также эта трилогия была воспроизведена на латыни, французском и итальянском языках и продолжала воспроизводиться вплоть до XV века.
Особенно интересен раздел, посвящённый косметике. В нём не только упоминаются обычаи, распространённые в западном христианстве, но и затрагиваются некоторые мусульманские обычаи. Это говорит о том, что методами делились со всего мира. Одной из областей науки, в которой женщины обладали наибольшей властью, были роды. На протяжении большей части истории считалось, что роль и место женщины в родильном зале. Кроме того, многие беднейшие люди в изолированных деревнях либо не могли позволить себе врача, либо не имели к нему доступа. Поэтому им приходилось полагаться на опытных женщин в их местном сообществе.
Механические часы
География: два вращающихся диска (volvelles), показывающие время в разных местах по сравнению с Лондоном, и созвездия, видимые на небе в разные даты и время, неизвестный художник, 1844 год. \ Фото: bing.com.
Средневековый период ознаменовался множеством технологических изобретений, одним из самых крупных и влиятельных было изобретение механических часов. Считается, что они возникли в виде башенных часов, построенных в регионе между Германией и Италией между 1270 и 1300 годами. Первые часы не имели стрелок, а показывали время с помощью колоколов. Колёса часов приводились в движение подвешенными грузиками, один из которых приводил в движение часовой механизм, а другой звонил в колокол.
Есть свидетельства того, что одни из этих ранних часов были установлены в Англии. Католическая церковь в целом сыграла решающую роль в установке и широком использовании первых часов, что неудивительно. У людей в церкви был строгий распорядок дня, который часто вращался вокруг занятий в установленное время. Это включало время молитвы, которое с помощью часов было легче вычислять.
Вычислительная техника, астрономия и прогнозирование. На изображении изображены пальцы, помеченные для вычисления даты Пасхи, примерно XI век.
До появления часов наука и, более конкретно, математика играли значительную роль в представлении о времени в средневековый период. Это было связано с тем, что повседневная религиозная жизнь велась по строгому распорядку. Однако это происходило не только на ежедневной основе, но и на ежегодной. Христианский календарь характеризовался подвижными праздниками, которые предполагали необходимость определения конкретных дат, которые менялись из года в год.
Одним из самых популярных из этих праздников, который вдохновил многие математические тексты и диаграммы, была Пасха. Вычисление конкретной даты Пасхи каждый год требовало объединения математики и астрономии. Религиозные мыслители знали, что эта дата близка к Песаху, но они потратили много времени, выясняя, когда именно она должна выпасть. Были и другие проблемы с определением времени весеннего равноденствия, что затрудняло вычисление даты Пасхи.
В конце концов, западное христианство приняло александрийский метод, когда дело дошло до определения дат, и этот метод оставался в силе до 1582 года, когда был введён григорианский календарь. Используя этот более ранний метод, было решено, что Пасха должна приходиться на воскресенье после 14-го дня Пасхального месяца.
В заключение отметим, что средневековая наука была намного более развитой, чем можно предположить. В этот период произошли не только крупные изобретения, но и женщины имели право голоса (хотя и незначительное). Кроме того, люди понимали, что Земля круглая и что это способствует возникновению часовых поясов.
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