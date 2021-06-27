В архивах нашли единственную аудиозапись с голосом Фриды Кало

Образ Фриды Кало, с ее характерными сросшимися бровями, прической на прямой пробор, с яркой помадой и часто в венке с цветами стал, пожалуй, даже известнее ее картин — эта художница даже с фотографий излучает силу и уверенность в себе. Однако до недавнего не было ни единственной записи ее голоса. Пока совершенно случайно запись не обнаружили в архивах Мехико.
Прошло 68 лет со дня смерти Фриды Кало, и люди, которые знали ее лично и могли бы подтвердить, что голос действительно принадлежит художнице, уже также умерли. Однако специалисты уверены, что на пленке все-таки записана речь Фриды. Запись была найдена во время оцифрования архивов Национальной Библиотеки Звука в Мехико.
Автопортрет Фриды Кало.
Запись представляет собой 90-секундную речь, начитанную женским голосом, созданную еще в 1953 или 1954 году. Это была пилотная версия мексиканской радио-программы под названием «Холостяк». Женщина в записи описывает Диего Ривера, бывшего мужа Фриды Кало. «Он крупный ребенок, массивный, с дружелюбным лицом и грустным выражением глаз,» — говорит женщина, предположительно Фрида Кало. — «Его выпуклые темные умные и большие глаза приковывают к себе».
Фрида Кало и Лев Троцкий в Мехико. 1937 год.
Запись вышла в эфир в 1955 году. В начале записи диктор представляет женщину как художницу «которой больше нет». Фрида Кало действительно умерла в июле 1954 года, когда ей было всего 47 лет. Ривера умер тремя годами позже.
Фрида Кало и Диего Ривера.
«Его темные и невероятно умные и большие глаза редко когда останавливаются. Они почти выходят из своих впадин из-за опухших и выпуклых век, как у жабы. Они позволяют его взгляду охватывать гораздо больше, как если бы они специально были созданы для художника, который рисует большие пространства и толпы людей».
Frida Kahlo.
Верификация голоса займет время. Расследование затронет и работников библиотеки, и звуковых инженеров, и экспертов. Директор музея Фриды Кало Хильда Трухилло сомневается, что голос принадлежит Фриде. «Мне он представлялся более глубоким и более хриплым. К концу своей жизни Фрида была сильно больна, много пила и сильно курила».
Также не уверена в подлинности и художница Рина Ласо, которой сейчас 95 лет и которая лично знала и Фриду, и Диего Риверу. По ее мнению, Фрида звучала «чуть более эмоционально».
Мексиканская художница Фрида Кало.
С другой стороны, эксперты указывают на то, что женщина в записи определенно не является радиоведущей, так как ее чтение не соответствует правилам выступления на радио, а также на то, что запись сделана была скорее всего на какое-то переносное устройство, а не на профессиональное оборудование в радио студии.
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