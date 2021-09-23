Самые жуткие туристические достопримечательности с привидениями

Существует бесчисленное количество достопримечательностей по всему миру, окутанных тайной. Эти туристические направления действуют в течение уже долгого времени и известны тем, что в них обитают призраки тех, кто жил в этих местах столетия назад.
Посещение и исследование таких мест для безрассудных авантюристов сравни с мечтой, сбывшейся в реальности. Эти направления, как правило, создаются на местах травматической смерти, которую повлекли за собой убийства или тюремное заключение. По правде говоря, чем более ужасающа история такого места, тем большей паранормальной активностью она может характеризоваться.
От великолепного острова в Мексике до ирландского замка, перед вами — список десяти самых жутких на планете туристических достопримечательностей с привидениями!
10. Форт Бхангар (The Bhangarh Fort), Бхангар, Индия
Согласно легенде, форт Бхангар был проклят вместе со всеми его обитателями адептом чёрной магии. Колдун проклял всех обитателей дворца, чтобы все они умерли чудовищной смертью, а их духи навечно поселились в форте.
Теперь после захода солнца посетителей внутрь форта не пускают. Все они должны покинуть это место до наступления сумерек, то есть до 6 часов вечера.
Ходят слухи, что по ночам по крепости бродят привидения, а местные жители часто слышат доносящиеся оттуда странные звуки (женский плач, крики и т.п.).
9. Бичвортский сумасшедший дом (The Beechworth Lunatic Asylum), Бичворт (Beechworth), Австралия
В здании сумасшедшего дома в Бичворте раньше располагалась больница. Ночной тур по этому месту проходит через различные секции, палаты и хирургические помещения. Ходят слухи, что бывшие пациенты больницы, которые умерли насильственной смертью, всё ещё находятся здесь, а их души бродят по коридорам больницы.
Чтобы было ещё интереснее, вы можете отправиться в тур паранормального расследования по сумасшедшему дому, на время которого вас экипируют инфракрасными очками, камерой ночного видения и другим оборудованием, с помощью которого путешествие по этому месту станет ещё более пугающим!
8. Остров кукол (Island of the Dolls), Мехико, Мексика
Известный как Isla de las Munecas, Остров кукол спрятался в каналах Сочимилько (Xochimilco Canals). Остров посвящён девочке, которая, по легенде, утонула при крайне загадочных обстоятельствах.
Сотни кукол и отдельных их частей развешаны на деревьях и разбросаны по траве, и все они, как полагают, одержимы её духом. Во всяком случае, эта специфическая туристическая достопримечательность определённо навевает мысли о привидениях.
7. Замок Хунедоара (Hunedoara Castle), Трансильвания, Румыния
Также известный как замок Корвинов (Corvin) или Хуньяди (Hunyad Castle), этот частный замок овеян многочисленными историями ужасов.
Согласно легенде, в XVI веке в замке, в своих постелях, были убиты двое детей. Кроме того, в этом же замке была убита своим мужем женщина, закрутившая роман с солдатом. Её тело было найдено замурованным в стену спустя почти 200 лет после смерти.
Бесчисленное количество заклинателей, изгоняющих бесов, пытались очистить это место, однако привидения его не покидают.
6. Клуб адского пламени (Hell Fire Club), Дублин, Ирландия
Клубу адского пламени присвоено звание «самого ужасающего в Дублине». Место собрания его членов расположено в Монтпилиер Хилл (Montpelier Hill).
Легенда гласит, что здание построено на месте древнего могильника, а рабочие, возводившие дом в 1725 году, таскали камни для строительства из близлежащих захоронений.
Вскоре после окончания строительства здания его крышу сдуло во время бури, и местные жители сочли это проделками дьявола. Ходят слухи, что в этом месте проводят оккультные ритуалы, поэтому по нему по-прежнему бродят привидения.
5. Катакомбы Парижа, Франция
Для тех, кто не знает: катакомбы Парижа — это, по существу, каменоломня, состоящая из сети тоннелей, расположенных под городом.
Несколько тоннелей в конце XVIII века были переделаны в катакомбы, предназначенные для хранения костей тех, кто был похоронен на переполненных многочисленных парижских кладбищах.
Часть катакомб вместе с заброшенной железной дорогой открыта для общественности, и именно здесь посетители иногда встречают призраков, гуляющих по тёмным тоннелям.
4. Замок Шатобриан (Chateau de Chateaubriant), Шатобриан, Франция
Этот средневековый замок привлекает туристов на протяжении веков. Однако не каждый турист отважится войти в знаменитую Золотую комнату (Chambre Doree).
Почему? Потому что, согласно легенде, жена Жана де Лаваля (Jean de Laval), Франсуаза де Фуа (Francoise de Foix) (1485-1537), бывшая фавориткой короля Франциска I, была заперта в этой комнате и убита своим ревнивым мужем 16 октября 1537 года. С тех пор лужа крови каждый год появляется в этой комнате перед камином.
А туристы ежегодно приезжают сюда в ночь на 17 октября, чтобы наблюдать из близлежащих домов, как её призрак ходит по замку со свечой.
3. Кладбище Сталл (Stull Cemetery), Сталл, штат Канзас, США
Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что кладбище само по себе является жутким местом. Тем не менее, в мире не так много кладбищ, которым дают прозвище «седьмые врата ада» («the seven gateways to hell”). В этом ужасном месте есть несколько скрытых ступенек, которые, как полагают, ведут в преисподнюю.
Что ещё более таинственно, эти ступеньки крайне сложно найти: их можно увидеть только во время весеннего равноденствия и на Хэллоуин. Если кому-нибудь всё же удастся их найти, то по ним лучше не спускаться вниз, так как оттуда, говорят, никто не возвращается.
2. Филадельфийская государственная больница Байберри (Philadelphia State Hospital at Byberry), Филадельфия, штат Пенсильвания, США
Основанная в 1912 году, психиатрическая клиника Байберри, расположенная в помещении Филадельфийской государственной больницы, была открыта с благородным намерением: разместить душевнобольных жителей города.
Однако со временем клиника столкнулась с отсутствием финансирования, что в совокупности с полным пренебрежением властей и нечеловеческими условиями для пациентов привело к её закрытию в 1990 году.
Здание психиатрической клиники продолжает пустовать в течение многих лет, привлекая к себе внимание не только вандалов, но и сатанистов, проводящих в ней ритуальные обряды.
Большая часть комплекса была уничтожена властями в 2006 году, но единственное оставшееся здание всё ещё стоит на его территории, и в нём, как считают, водятся привидения.
1. Замок Доброй надежды (Castle of Good Hope), Кейптаун, ЮАР
Построенный в XVII веке, замок Доброй надежды уже давно населён привидениями. О самом первом паранормальном явлении стало известно в 1915 году, когда на одной из крепостных стен замка видели призрак высокого джентльмена. Со временем привидение продолжало появляться, и этот призрак видели спрыгивающим со стороны одной из стен замка и идущим между бастионами Лердам (Leerdam) и Оранж (Oranje).
Ещё ранее, в 1700 годах, в колокольне замка был найден солдат, повешенный на верёвке от колокола. Позже колокольню опечатали, однако колокол по сей день продолжает отстукивать свою собственную мелодию.
Также в замке видели призрак чёрной собаки и, говорят, он набрасывается на ничего не подозревающих посетителей, а затем просто растворяется в воздухе.
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