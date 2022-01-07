Что посадить под деревьями на даче

Практически на каждом участке есть деревья. Они могут быть фруктовыми, ягодными или просто случайными «сожителями». Дерево обычно занимает много места, а вот посадить под ним можно не всё. Что же можно посадить под деревьями, чтобы украсить участок и задействовать пустующее место?







Анютины глазки

Маргаритки

Незабудки

Папоротник

Малина

Черника

Петрушка

Кинза

Мята

Молодой лук

Редис

Ревень

Лучше всего эти красивые цветочки растут под яблоней. Есть множество сортов анютиных глазок, что позволит вам создать разноцветный ковёр под деревом.Анютины глазки, или виолы, миниатюрные, морозостойкие и совсем не капризные. Они спокойно уживаются в соседстве с другими растениями и высаживать их можно как весной так и осенью.Маргаритки можно посадить под грушей, орехом, яблоней и даже сосной. Эти миниатюрные пышные цветочки украсят любой сад. Цветку нужна постоянная влага, поэтому в жаркую погоду его советуют поливать ежедневно.Во влажных и плодородных почвах маргаритки цветут пышнее и радуют глаз намного дольше.Незабудки любят тень, поэтому под деревьями цветут ярко и дольше чем на солнце. Незабудки не требуют особого ухода, поэтому буду радовать вас голубыми соцветиями даже в малоплодородной почве. Можно для ещё большего затемнения высадить их вместе с папоротником.Папоротник — отличный вариант задекорировать предкорневую зону деревьев. Используя виды с разной формой куста и окраской листьев, можно создать целый цветник, состоящий только из одного папоротника.Папоротники никогда не цветут, поэтому роль семян выполняют споры. Размножение папоротника спорами очень долгий и трудоемкий процесс, поэтому садоводы размножают его вегетативно.Полукустарник с вкусными, любимыми всеми плодами — ягодами. Малина есть у каждого в саду. Что касается деревьев, то для малины идеально подходят различные виды фруктовых: яблони, груши, сливы. Эти деревья хорошо влияют на урожайность и здоровье полукустарника.Черника — небольшой кустарник, который обычно является диким. Но чернику можно выращивать и в саду. Она предпочитает кислую, влажную и тенистую почву, поэтому если у вас в саду растёт сосна, то смело сажайте чернику под неё.Петрушка — ароматная и вкусная добавка почти к любой еде, часто её используют в украшении праздничных блюд. Поэтому обязательно посадите это полезное растение у себя в саду. Петрушка отлично растет под всеми деревьями. Растение неприхотливое, особого ухода не требует.С каждым годом эта приправа становится всё популярнее, к тому же ей густо можно засеять прикорневую зону деревьев. Растение холодостойкое, поэтому его можно засеивать как только сойдёт снег, а в начале лета уже срезать зелень для различных блюд.Сеют мяту весной, у фруктовых деревьев в рыхлом, насыщенном питательными веществами черноземе. Мята вкусно пахнет и является отличной добавкой к освежающим напиткам и фруктовым салатам. Отлично спасает в жару.Лук — один из самых нужных и важных овощей в жизни человека, так как он является не только изюминкой многих блюд, но и лекарственным средством. Растение устойчиво к заморозкам, болезням и вредителям.Особого ухода не требует, созревает быстро. Так почему же не посадить его, например, под дубом или другим деревом в вашем саду?Редис можно высаживать под яблонями, как только созреет почва. Растение холодостойкое и скороспелое. Первый урожай можно получить даже до распускания листьев яблонь.Но если в почве на вашем участке не хватает калия, то этот овощ лучше сеять на солнце, или удобрять растение золой.Кусты ревеня отлично растут в тени, если не забывать их вовремя поливать. Универсальный овощ, из которого можно приготовить все – от супов до десертов с кислыми стеблями.Если захотите посадить ревень, лучше взять часть корневища — тогда куст разрастется быстрее, наберет силу и даст сочные стебли. При посадке семенами придется подождать пару лет, пока растение окрепнет.Как видите, под деревьями можно смело выращивать цветы, ягоды, кустарники и даже овощи! Теперь, площадь под деревьями в вашем саду точно не останется пустой, а на участке появится свободное место для новых посадок.