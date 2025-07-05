5 мифов о ножах, в которые нас заставили поверить боевики

Киношные сцены с ножами, как правило, очень эффектны и щекочут нервы. Вот только очень часто происходит это потому, что правдоподобности в них - нисколько. Материал расскажет о пяти самых распространённых стереотипах о ножах, которые с действителностью не имеют общего, а в нашем сознании укоренились только благодаря фильмам в жанре экшен.
Миф 1: Ножи издают свистящие звуки
Ножи не свистят. / Фото: wi-fi.ru
Включите любую сцену с дракой с ножами из приключенческого или экшен-фильма: ножи непременно свистят, скрежещут.. Не верите? Ступайте на кухне, закройтесь наедине с собой и начинайте рассекать самым большим ножом воздух, нарезайте всё подряд - никакого звука нож не издаст. Откуда это пошло? Из театров 18-19 веков. Режиссёры того времени полагали, что для пущего драматизму нужно обязательно доставать нож со зловещим, пугающим звуком. Для этого актёрам выдавали ножны-реквизит с металлической кромкой, когда реквизитный нож доставали, получался поющий звук. Ну, вот так и закрепилась традиция - перешла с театральных подмостков 19 века в кино.
Миф 2: Нож во рту и ползти от врага - отличная идея
Как бы не порезаться! / Фото: ujnosahalinsk.bezformata.com
Когда человек совершает экстремальные движения вроде того, чтобы ползти по-пластунски или прыгать с крыши на крышу, мышцы тела совершают огромное количество непроизвольных движений. В том числе мышцы лица. Рот человека - не железный степплер. Если с ножом во рту экстремально передвигаться, будут нанесены порезы губам с вероятностью 90 %.
Миф 3: Если метнуть нож со страшной силой, он пробьёт бронежилет
Метатели... / Фото: ru.wallpaper.mob.org
Нет и ещё раз нет. И дело тут не в физике, законы которой, спекулируя ими, используют киношники вроде сестёр Вачовски в фильме «V — значит вендетта», а в технике изготовления бронежилетов., то есть риск. Но летящий нож никогда не пробьёт его. Мы скажем больше. Хороший острый нож не сразу пробьёт даже зимнюю куртку на синтепоне - и вот тут уже как раз из-за законов физики. Та-дам.
Миф 4: Один удар ножом = ты труп
Миф о смертельном ударе. / Фото: kinonews.ru
По статистике уровень смертности от одного ножевого ранения колеблется от 0 до 5 %, а 85 % травм, нанесённых ножом, ограничиваются повреждением мышц. Снова из-за законов физики. Чтобы умереть от колотых ран, их должно быть нанесено несколько, чаще, по статистике криминалистов, в районе 8. Один удар и ты труп - чисто кишонный прикол.
Миф 5: Вау, советские ртутные ножи летят точно в цель и уберут любого врага
Извините... / Фото: yaplakal.com
Российские боевики используют странный визуал с загадочными ртутными ножами. Согласно идее, после Второй Мировой были изобретены для контрразведчиков советских ножи с ртутными клинками, которые во время полёта (метания) перемещают ртуть вперёд и за счёт этого бьют точно в цель, точно радиоуправляемые дроны. Это абсолютная выдумка, таких никогда не существовало. Считается, что миф укоренил в массовое сознание тех, кто считает, что Россия - априори непобедима, Андрей Константинов - автор «Бандитского Петербурга».
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