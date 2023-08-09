10 самых странных рецептов кофе со всего мира, которые нужно попробовать хотя бы раз в жизни

Кофе с сыром и другие невероятные рецепты.
Армия любителей кофе по всему миру весьма внушительна, рецепты этого ароматного напитка передаются из уст в уста, а у каждого кофемана есть собственные секреты приготовления вожделенной чашки кофе, делиться которыми они не торопятся. В нашем обзоре 10 рецептов приготовления кофе из разных уголков земного шара, многие из которых могут показаться весьма странными.
1. Яичный кофе
Яичный кофе.
Cà phê trung или вьетнамский яичный кофе, подается в кафе по всему Ханою. Сначала взбивают яичный желток и сгущенное молоко, пока они не образуют густую сливочную смесь, затем сверху наливается горький вьетнамский кофе, который через эту смесь опускается на дно. На вкус это очень нежный кофе с ароматом заварного крема.
2. Кофе с морской солью
Кофе с морской солью.
Повара в одной из самых популярных сетей кофеен в Тайване, 85C Bakery Cafe, подают кофе с морской солью, который с момента его появления в декабре 2008 года стал самым продаваемым напитком. Появился этот необычный сорт благодаря тайваньской привычке посыпать солью фрукты (обычно это делают с ананасами и арбузами). К этому кофе часто подают ледяные десерты, посыпанные кукурузой, и хлеб, намазанный сладкой глазурью с кусочками свинины.
3. Кофе с тоником
Кофе с тоником.
Несмотря на то, что смесь тоника и кофе может показаться странной, она приобрела большую популярность по всему миру среди людей, которым срочно нужно взбодриться. Делать ее очень просто - эспрессо наливают в стакан с тоником и льдом.
4. Кофе с подсолнечным и сливочным маслом
Кофе с подсолнечным и сливочным маслом.
В Азии часто добавляют масло (как сливочное, так и подсолнечное) в кофе. Компания Bulletproof Coffee утверждает, что можно выпить кружку кофе вместо обычного завтрака, при этом теряя вес. Секрет прост — нужно добавить в кофе оба вида масла. Bulletproof Coffee обеспечит человека большим количеством энергии, чем обычный кофе.
5. Кофе с сыром
Кофе с сыром.
Kaffeost - шведская традиция добавлять сыр в кофе или пить кофе с сыром. В кофе обычно добавляют лапландский сыр, который производится в Финляндии и северной Швеции из молока коров, коз или оленей.
6. Кофе с лимоном или лаймом
Кофе с лимоном или лаймом.
Guillermo - кофе с лаймом - может подаваться как горячим, так и холодным. Также у этого кофе есть еще один рецепт - эспрессо романо с добавлением свежей лимонной цедры. Но это напиток далеко не для всех, поскольку в не экстремально высокое содержание кислоты.
7. Кофе с азотом
Кофе с азотом.
Можно ли с помощью науки сделать замечательный кофе? Нейт Армбруст придумал новый рецепт - холодный кофе с мелкими пузырьками, которые придают ему богатый сливочный привкус. Делается подобный кофе путем закачки в него азота.
8. Тим Там Слем
Тим Там Слем.
Этот ритуал распития кофе неизвестен почти нигде в мире, но очень популярен в Австралии. Перед человеком ставится обычный горячий кофе. Затем надкусываются два конца печенья "Тим Там" (шоколадное печенье с кремовой начинкой). Затем один конец печеньки опускают в чашку кофе и втягивают в себя напиток, как через соломинку, прямо через крем.
9. Кофе с ванильной кока-колой
Кофе с ванильной кока-колой.
Более 20 лет назад вышел классический фильм Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Его главный герой, Винсент Вега (которого играл Джон Траволта) обожал ванильную кока-колу. Именно так получил название кофейный напиток "Винсент Вега", который состоит из смеси кока-колы, кофе эспрессо, ванильного сиропа и льда.
10. Эспрессо и пиво
Эспрессо и пиво.
В кофейне Houndstoot в Остине (штат Техас) подают необычный набор — 2 эспрессо и две пинты пива. Предполагается, что это нужно пить вперемешку.
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