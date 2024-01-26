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Редкие исторические фотографии из частных коллекций

Сегодня мы хотим представить Вам редкие исторические фотографии, запечатлевшие знаменитых людей прошлого или важные исторические моменты.

Редкие исторические фотографии из частных коллекций

Самые смелые декольте в 1950-х годах

Редкие исторические фотографии из частных коллекций

Молодой Харрисон Форд

Редкие исторические фотографии из частных коллекций

Клинт Иствуд прогуливается по Риму, 1960-е

Редкие исторические фотографии из частных коллекций

Мухаммед Али

Редкие исторические фотографии из частных коллекций

Молодой Шон Коннери с сигарой

Редкие исторические фотографии из частных коллекций

Бриджит Бардо в мастерской Пабло Пикассо

Редкие исторические фотографии из частных коллекций

Молодой Кевин Спейси

Редкие исторические фотографии из частных коллекций

Молодой Клинт Иствуд в сопровождении двух голливудских актрис, 1954

Редкие исторические фотографии из частных коллекций

Софи Лорен

Редкие исторические фотографии из частных коллекций

Свидание в 1950-х

Редкие исторические фотографии из частных коллекций

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский наблюдают за состязаниями в конном троеборье, 1968

Редкие исторические фотографии из частных коллекций

Фотография из паспорта Эрнеста Хэмингуэя, 1923

Редкие исторические фотографии из частных коллекций

Фрэнк Синатра выходит из вертолёта, 1964

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