О чем предпочитает молчать Рената Литвинова: Дочки-матери в звёздном семействе

Она – актриса, режиссёр, сценарист, отчасти психолог и воспитатель. И совершенно уникальное явление в отечественной культуре. Рената Литвинова всегда на виду, но при этом никто, кроме самых близких людей, не знает о ней больше, чем она сама позволяет. Актриса умеет радоваться жизни и находить поводы для радости практически в любой ситуации. Рената Литвинова может шокировать предельной откровенностью, но не ответить при этом на самые невинные вопросы.
Счастливое детство
Рената Литвинова с мамой Алисой Михайловной. / Фото: www.yastart.ru
После ухода отца из семьи Рената Литвинова жила вместе с мамой. Как признаётся сама актриса, больше всего она хотела, чтобы мама устроила свою личную жизнь и была счастлива. Однако этого так и не случилось. Несмотря на все трудности, Рената Литвинова вспоминает своё детство с огромной теплотой.
Алиса Михайловна, врач-хирург, всегда много работала, но время для дочери неизменно находила: брала её с собой в командировки, они вместе ездили в отпуск и к бабушке с дедушкой. И всё же росла будущая актриса в атмосфере практически полной свободы. Она сама выбирала себе увлечения и принимала ответственные решения.
Рената Литвинова в детстве. / Фото: www.stuki-druki.com
Мама могла довольно жёстко раскритиковать внешний вид дочери, но вот повода для сомнений в своей любви не давала никогда. Она могла после тяжелейшей операции всю ночь шить платье для дочери, а вечером вместе с ней отправиться в кино, чтобы потом делиться впечатлениями. По сути, любовь с кинематографом у Ренаты Литвиновой случилась именно тогда, в детстве.
Тогда же у актрисы закрепилось чёткое представление о воспитании детей. Ничего не может оказать на ребёнка такого влияния, как личный пример. Не нужно читать нотации и заставлять следовать каким-то надуманным правилам, достаточно будет того, что родитель сам живёт в соответствии с теми законами, которые установил для себя.
«Без любви человек – никто…»
Рената Литвинова в юности. / Фото: www.taylrrenee.com
Рената Литвинова всегда очень серьёзно относится к разговорам о любви. Она не изображает из себя вечную жертву, но искренне считает: любовь случается у человека всего один раз в жизни. И свои браки называет всего лишь официальной регистрацией отношений.
Впервые она вышла замуж в 1996 году, когда актрисе было уже 29 лет. Конечно, поклонников у неё хватало с тех самых пор, как она в старших классах стала стремительно хорошеть. Мальчишки ухаживали за ней, писали красками на асфальте признания в любви, но по-настоящему сердце холодной красавицы не трогали. По крайней мере, не настолько, чтобы говорить о любви, а не о влюблённости.
Рената Литвинова. / Фото: www.krot.info
А после был брак с Александром Антиповым, который продлился всего год. По признанию актрисы, её супруг был талантливым и добрым человеком. Она вообще никогда не отзывалась о нём плохо, но настал момент, когда Рената Литвинова поняла: врозь им будет лучше. Она тут же собрала вещи, перебралась на съёмную квартиру. И вздохнула с облегчением.
Кадр из фильма «Последняя сказка Риты». / Фото: www.startfilm.ru
2001 год стал для режиссера значимым во всех отношениях: она вышла замуж за Леонида Добровского и родила дочь Ульяну. Возможно, позже она пожалела о своём втором замужестве, но тогда была безусловно счастлива. Вместе с тем она впервые узнала, что такое настоящий страх. Ответственность за маленького человека давила на неё своим грузом и теперь Рената Литвинова задыхалась от нежности и бесконечной материнской любви к своей малышке.
Рената Литвинова и Леонид Добровский. / Фото: www.globalmsk.ru
Этот брак закончился куда менее спокойно, чем предыдущий. Были скандалы, разбирательства, самые неприятные слухи и порочащие обвинения в адрес актрисы. Но Рената Литвинова, следуя своим принципам, решила не оправдываться. Она по-прежнему шла по жизни, высоко подняв голову и старательно обходила лужи и грязь, чтобы случайно не испачкаться.
Рената Литвинова с дочерью. / Фото: www.yandex.net
Впрочем, бывшие супруги научились общаться друг с другом. У них довольно ровные отношения, а Ульяна твёрдо знает: мама и папа её любят совершенно одинаково.
Настоящая Рената Литвинова
Рената Литвинова. / Фото: www.pinimg.com
Теперь она неохотно говорит о своей личной жизни, не скрывая тем не менее самого факта её наличия. Естественно, это порождает многочисленные слухи и домыслы, но по мнению Ренаты Литвиновой это проблемы тех, кто их сочиняет.
Когда же ей приписывают связь с известной исполнительницей, актриса улыбается и неизменно говорит о многолетней их дружбе и глубокой духовной связи. Впрочем, она имеет на это полное право.
Рената Литвинова с мамой. / Фото: www.elle.ru
В работе она по-прежнему остаётся требовательной и строгой, а вот в жизни готова подстраиваться под каждого, кого любит. Она слишком хорошо помнит себя в подростковом возрасте, поэтому все замечания дочери Ульяне делает с максимально возможным тактом, чтобы не ранить и не дать повода развиться комплексам. В дочери актриса и режиссёр видит улучшенное отражение себя самой.
Рената Литвинова. / Фото: www.yandex.net
Семья Ренаты Литвиновой – это её мама и дочь. Здесь не боятся проявлять свою любовь и считают: каждый человек нуждается в том, чтобы его любили. Эти женщины умеют любить по-настоящему, а самым большим недостатком в людях считают равнодушие и холодное сердце, пресыщенность и отсутствие смысла в жизни.
Ренате Литвиновой хорошо и уютно в созданном ею самой мире, где не нужно играть, а можно всегда оставаться самой собой. Настоящей. Любимой. Любящей.
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