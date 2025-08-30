С нами не соску...
Рецепты тыквенной каши в мультиварке

Рецепты тыквенной каши в мультиварке Осень — это безусловно сезон тыкв. Есть множество блюд из тыквы, которые ты можешь приготовить из этого суперфуда: супы, салаты, кексы, пироги. Но самое простое и привычное для нас блюдо — каши. Главное преимущество их в том, что их можно приготовить в мультиварке, не прилагая усилий и не тратя на кулинарию несколько часов.
Как приготовить тыквенную кашу в мультиварке? Берешь за основу базовые рецепты каш из тыквы с рисом, пшеном или овсянкой, а далее — дело за девайсом.

Тыквенная каша в мультиварке с рисом


Ингредиенты: тыква — 500 г рис — 150 г молоко — 300 мл вода — 150 мл сахар — 150 г сливочное масло — 70 г соль — 1 щепотка Как готовить: Помой и очисти тыкву от кожуры и семян, нарежь ее кубиками и выложи на дно чаши мультиварки. Залей тыкву водой, добавьт сливочное масло и накрой крышкой. Выстави на девайсе режим "Выпечка" на 25 минут. По истечению времени можно перебить размягченную тыкву в блендере до получения однородной консистенции. Промой рис в холодной воде, добавь его к готовой тыкве в чашу, засыпь все сахаром и добавь соль. Залей все молоком, хорошо перемешай, чтобы соединить ингредиенты, накрой крышкой и выстави режим "Молочная каша" на 30-50 минут. Чтобы сделать вкус более насыщенным, в чашу мультиварки кроме сахара и соли можно добавить в корицу, мускатный орех и имбирный порошок.

Тыквенная каша в мультиварке с пшеном


Ингредиенты: мякоть тыквы — 700 г пшенная крупа — 70 г молоко — 3 стакана сахар — 2 ст.л. масло сливочное — 50 г любые ягоды и фрукты для украшения Как готовить: Помой и очисти тыкву от кожуры и семян, натри ее на терке и выложи на дно чаши мультиварки. Добавь сливочное масло и залей небольшим количеством воды (совсем немного, чтобы каша не была водянистой). Накрой крышкой и поставь режим "Выпечка". Поскольку тыква мелко натертая, она будет готова через 10 минут.
В готовую тыкву засыпь сахар, промытое и предварительно замоченное на 15 минут в воде пшено. Залей все молоком, хорошенько перемешай, добавь любые специи по желанию и накрой крышкой. Выстави режим "Молочная каша" на 45 минут. В зависимости от сорта тыквы каша может получиться густой. Если тебе не по душе такая плотность, добавь еще молока и установи режим "Подогрев" на 10-15 минут. Перед подачей тыквенную кашу в каждой тарелке можно украсить ягодами (замороженные тоже подойдут), фруктами, мелко нарубленным шоколадом и маслом из любых орехов.

Тыквенная каша с овсянкой в мультиварке


Ингредиенты: тыква — 150 г овсяные хлопья — 1 стакан молоко — 500 мл вода — 200 мл сахар — 2 столовые ложки мед — по вкусу масло сливочное — 50 г соль — щепотка Как готовить: Помой, очисти и натри тыкву на терке. Помести в чашу мультиварки, добавь сливочное масло, накрой крышкой и выставь режим "Выпечка" на 10 минут. В готовую тыкву добавь овсяные хлопья, соль, сахар и специи на выбор. Залей молоком, водой и накрой крышкой. Выстави режим "Молочная каша" на 20-25 минут. Готовую кашу подавай с фруктами, арахисовой пастой и ложечкой меда, поскольку сахара в рецепте очень мало.

источник

