Полезные дачные мелочи

Кажется, что для дачи нужно купить только самое важное: лопату, шланг, мангал и пару удобных кресел. Но на практике именно разные мелочи делают загородную жизнь по-настоящему комфортной. Многие вспоминают о них уже на месте, когда приходится срочно искать выход из неудобной ситуации. В нашем обзоре собрали список недорогих вещей, которые не бросаются в глаза в магазине, зато потом выручают практически каждый день.

Всё должно быть под рукой

Маленькие помощники на кухне

В огороде каждая мелочь экономит силы

То, без чего не обойтись

Комфорт складывается из деталей

Когда собираешься на дачу после зимы, складывается впечатление, что главное – проверить инструмент, купить семена и не забыть продукты. Всё остальное можно приобрести позже. Но именно это «потом» обычно наступает в самый неподходящий момент. Опытные дачники знают, комфорт складывается из небольших деталей, в том числе и незначительных. Они стоят недорого, не занимают много места, зато избавляют от бытовых неудобств.Порядок на даче не менее важен, чем в квартире. Несколько крючков помогут развесить полотенца, рабочие перчатки, садовые ножницы и мелкий инструмент. Особенно удобны модели без сверления, которые легко переставить. Не менее полезен контейнер для разных мелочей. Батарейки, шпагат, перчатки, скотч, гвозди, саморезы и изолента перестанут теряться, если сразу разложить их по отделениям. Перед входом стоит положить коврик с жёстким ворсом. Он задерживает песок и землю, поэтому в доме будет заметно чище. Иголки с нитками тоже пригодятся. На даче всегда найдётся вещь, которой понадобится небольшой ремонт: оторвалась пуговица, разошёлся карман или порвался тканевый мешок.Летом постоянно приходится мыть овощи и ягоды. Для корнеплодов пригодится жёсткая щётка.Она быстро очищает морковь, картофель и свёклу от земли, не повреждая кожицу. Для ягод лучше всего использовать дуршлаг или сито с крупными отверстиями. Смородина, крыжовник, вишня и черешня промываются быстрее, а лишняя вода сразу стекает.Во время посадок особенно ценятся удобные мелочи. Маркеры для растений избавляют от путаницы и помогают не вспоминать, где посажен тот или иной сорт.Тем, кто подолгу работает на грядках, пригодится мягкий коврик или садовые наколенники. Они снижают нагрузку на колени помогают сохранить одежду чище.Возле уличного умывальника лучше держать обычное хозяйственное мыло. Оно отлично справляется с землёй и другими загрязнениями после работы.Не стоит забывать и о прищепках или небольших зажимах. Они пригодятся для пакетов с семенами, укрывного материала и подвязки молодых растений.Если вы используете дуги и укрывной материал, заранее купите специальные фиксаторы. Они надёжно удерживают полотно даже при сильном ветре.За городом не всегда можно купить нужную вещь, поэтому небольшой запас полезных предметов никогда не будет лишним.Фонарик поможет вечером пройти по участку, найти инструмент или заглянуть в сарай. Особенно удобны налобные модели, которые оставляют руки свободными.Отдельную аптечку тоже лучше собрать заранее. Достаточно положить бинты, пластыри, антисептик, средство от ожогов, вату, обезболивающее и препарат от аллергии.Тем, кто носит очки, желательно оставить на даче запасную пару. Во время работы их легко случайно повредить.Не помешает и универсальная смазка, которая поможет справиться с заржавевшим замком, тугим болтом или скрипящей калиткой.Непромокаемые чехлы защитят подушки и пледы от неожиданного дождя. Термос сохранит напитки прохладными в жару и горячими в прохладную погоду. Небольшой набор одноразовой посуды, салфеток и мешков для мусора пригодится, если неожиданно приедут гости.Полезно держать в запасе свечи, батарейки и несколько фонарей на аккумуляторах или солнечной батарее на случай отключения электричества. Такой «арсенал» поможет не стать застигнутым врасплох. Даже если свет отключат ненадолго, вы не останетесь в полной темноте и сможете спокойно закончить свои дела или просто провести вечер в уютной остановке.И, конечно, не забывайте о вещах, которые помогают отдыхать. Любимая книга, настольная игра или блокнот для заметок сделают вечер ещё приятнее.Дачный комфорт редко зависит от дорогих покупок. Намного важнее заранее продумать мелочи, которые каждый день экономят силы, время и нервы. Тогда за город захочется приезжать не только ради работы, а и ради отдыха.Ещё одна полезная привычка – держать в одном месте всё, что может понадобиться в непредвиденной ситуации. Небольшой запас спичек, зажигалка, жидкость для розжига, моток прочной верёвки, дождевик, резиновые сапоги, рулон плотных пакетов и универсальный нож не раз выручат в течение сезона. Такие вещи редко используются ежедневно, но именно их отсутствие обнаруживается в самый неподходящий момент.Не менее важно предусмотреть наличие средств от насекомых. Комары и мошки способны испортить даже самый приятный вечер на свежем воздухе. Лучше заранее положить в дачный шкаф репеллент для прогулок и средство для использования в помещении. Тогда отдых на веранде или в беседке не придётся заканчивать раньше времени.Лишним не будет и санскрин. Пожалуй, это то самое средство, без которого не обойтись в разгар дачного сезона, независимо от времени года. Оно защищает кожу от палящего солнца, избавляя от ожогов и аллергической реакции.