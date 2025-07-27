История про то, как самолет Пентагона потерял ядерную бомбу

22 мая 1957 года командир бобмардировщика B-36 услышал по внутренней связи «Бомбы сброшены!». Инцидент оставался засекреченным следующие 30 лет, ведь в тот день самолет перевозил лишь один снаряд: MK-17, самую большую водородную бомбу Пентагона.



По плану Б-36 никаких бомб сбрасывать не собирался, тем более снарядов в три раза больших тех, что были в Хиросиме.

Самолет переносил заряд в засекреченную базу ВВС США , расположенную на окраине штата Нью-Мексико.Вес MK-17 составлял 21 тонну. Это одна из самых мощных водородных бомб за всю историю существования ядерного оружия Сброс бомбы произошел по нелепой ошибке. Лейтенант Боб Карп нажал не на тот рычаг в отсеке и вместо того, чтобы зафиксировать снаряд, инициировал процедуру сброса. MK-17 устремилась вниз. К счастью, детонатора при перевозке в ней не устанавливали и произошла детонация обычного взрывчатого вещества в бомбе. На земле появилась воронка в 8 метров диаметром. Место тут же оцепили военные. Территорию, да и сам инцидент, засекретили вплоть до конца 80-х годов. И только потом стал понятен градус напряжения Пентагона: выяснилось, что MK-17 упала всего в 500 метров от скрытого склада ядерного оружия.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: