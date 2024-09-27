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Как не допустить засора в трубах и не пропустить грязь и жир в канализацию

Сантехнические проблемы известны всем, кому пришлось столкнуться с засором. Процедура прочистки труб, которая ассоциируется с неприятным запахом и грязью от работы сантехника нынче стоит недешево.
Поэтому следует сделать вывод: засор легче предупредить, чем прочистить. Сегодня рассмотрим 2 варианта как уберечь сливные отверстия от грязи и жира.



1 вариант: обычная фольга



После жарки на сковороде остается прогорклое масло, которое многие сливают в унитаз или раковину. Делать этого категорически нельзя, особенно, если вы живете в старом доме, где канализация оставляет желать лучшего.
Что делать? Прежде чем «освободиться» от масла, оторвите кусок фольги и вставьте его в сливное отверстие. Выливайте масло на фольгу.



Затем просто скрутите фольгу в форму мешочка и положите в мусорное ведро.



Важно! Если привыкните к такому способу, о сливе масла в унитаз забудьте навсегда.
2 вариант: старая ветошьУбрать жир и грязь со сковороды можно старыми тряпками, которые можно собирать в пластиковый контейнер. Старые полотенца, порванные футболки – всё это может послужить для удаления отходов от пищи.




Ветошью можно протирать и саму раковину, а также грязь, которая в ней скопилась.



Просто разрежьте старую футболку на небольшие кусочки и удалите остатки пищи и жир, протерев раковину.



Пользуйтесь этим лайфхаком и поделитесь со своими знакомыми!
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