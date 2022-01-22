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Уморительные прически из прошлого

Ах, 80-е годы прошлого века. Время маллетов, лака для волос, перманента и безумных укладок. Причем чем больше, тем лучше. Собственно, почему бы не поэкспериментировать, волосы же все равно отрастут. Похоже, именно такой философии придерживались модники 80-х.

Очередная уморительная подборка прямиком из прошлого.

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

Уморительные прически из прошлого

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